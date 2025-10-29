Sport
Betano sponsor oficial Cupa României

Remarcatul lui Elias Charalambous după victoria FCSB-ului cu Gloria Bistriţa: „Azi am câştigat un jucător!”

Elias Charalambous a fost mulţumit de victoria FCSB-ului cu Gloria Bistriţa, scor 3-1, şi a remarcat un jucător al roş-albaştrilor.
Marian Popovici
29.10.2025 | 23:37
Remarcatul lui Elias Charalambous după victoria FCSB-ului cu Gloria Bistriţa: "Azi am câştigat un jucător!". Sursa: sportpictures.eu
FCSB a câştigat cu 3-1 meciul cu Gloria Bistriţa şi începe cu dreptul noua ediţie a Cupei României. Denis Alibec a marcat primul său gol pentru roş-albaştrii, Thiam şi Stoian fiind ceilalţi marcatori ai oaspeţilor. Mensah a marcat unicul gol al gazdelor.

Elias Charalambous l-a remarcat pe tânărul Dăncuş: „Am câştigat un jucător!”

Elias Charalambous a declarat la finalul meciului cu FCSB a câştigat un jucător în confruntarea cu Gloria Bistriţa, numele lui fiind Andrei Dăncuş, care poate acoperi şi postul U21:

A fost important că am câştigat. Am marcat două goluri în prima repriză. Le-am dat şansă adversarilor să creadă la egalare. Am reuşit să ne asigurăm victoria şi acum trebuie să ne recuperăm pentru următorul meci.

Nu suntem speriaţi niciodată. Trebuia să închidem meciul mai devreme, iar când dai adversarului şansa să înscrie, trebuie să suferi până la final. Am câştigat un jucător, Dăncuş, are 16 ani şi sunt foarte fericit pentru cum a evoluat. 

Trebuie să o luă meci cu meci. Ne concentrăm pentru meciul cu U Cluj şi vedem cum o să ne descurcăm şi la următoarele deplasări pe care le avem”, a spus Elias Charalambous la finalul meciului.

Andrei Dăncuş, campion al României cu FCSB!

Andrei Dăncuş a intrat în lotul echipei mari de la FCSB în luna ianuarie a acestui an, când a fost luat în cantonamentul din Antalya. El este campion cu echipa FCSB U15 în Liga Elitelor în stagiunea precedentă.

Tânărul fundaş central a primit medalie de campion şi a bifat primele minute la seniori în ultima etapă din stagiunea precedentă în meciul CFR Cluj – FCSB 1-1, când roş-albaştrii aveau deja titlul acontat.

  • 16 ani are Andrei Dăncuş
  • 8 e nota pe care şi-a dat-o Dăncuş pentru evoluţia din meciul cu Gloria
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
