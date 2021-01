Remarcatul lui Florin Prunea după Dinamo – Chindia 0-1: „E un fotbalist de viitor, trebuie încurajat”

Florin Prunea, fostul președinte al lui Dinamo, l-a lăudat pe tânărul portar Mihai Eșanu, după meciul pierdut de echipa din Ștefan cel Mare contra Chindiei Târgoviște, 0-1. „E un fotbalist de viitor, trebuie încurajat”, a declarat Prunea.

El a discutat și despre golul primit de Dinamo, care a făcut ca echipa din Târgoviște să ia toate punctele. Mihai Eșanu (22 de ani) este un jucător format la academia lui Dinamo. El a fost adus, în vara lui 2018, la prima formație a echipei din Ștefan cel Mare.

Dinamo ocupă poziția a opta, cu 19 puncte acumulate, după 17 partide jucate. Fostul oficial al lui Dinamo este încântat de potențialul pe care îl are portarul și spune că acesta trebuie încurajat.

Un jucător de la Dinamo i-a atras atenția lui Florin Prunea după jocul contra Chindiei

În legătură cu golul primit de Mihai Eșanu în duelul contra Chindiei Târgoviște, Florin Prunea spune că nu portarul a fost de vină.

„Este un portar de viitor, nu a greșit aseară, nu a văzut. Dacă vedea mingea, părerea mea e că o scotea. A fost și terenul înghețat, mingea a luat viteză foarte mare, pe jos. E un portar de viitor, un portar de urmărit. Trebuie încurajat”, a spus Florin Prunea, pentru Digi Sport.

După partida contra Chindiei, tânărul portar a spus că va continua la Dinamo chiar dacă echipa din București are probleme cu banii. Dar, Florin Prunea crede că nu are de ales, ținând cont că este un portar tânăr ce trebuie să profite la maxim de șansa de a juca pentru Dinamo. Antrenorul lui Dinamo vrea să îi fie aduși fotbaliști noi la echipă, dar din cauza problemelor financiare clubului îi este dificil să aducă jucători.

„Este o șansă unică să apere la Dinamo”

„Nu prea are de ales, cred eu. Pentru el este o șansă unică, în momentul de față, să apere la Dinamo. Este șansa lui, de care trebuie să profite. Cu încredere, pentru că situația este una gravă și în clasament, trec etapele, celelalte echipe vin din spate și nu o să fie simplu”, a adăugat Florin Prunea.

„Un teren greu, adversar puternic, stau bine defensiv, nu am reușit să înscriem. Am jucat pe același teren, și ei și noi am fost dezavantajați. Am reușit să câștigăm primul meci, aveam un moral bun…

Când suntem la antrenament sau meci nu ne gândim la problemele financiare. Mi-a venit șansa, sper să profit de ea, iar când Mister se bazează pe mine să fiu acolo. Îmi pare rău că n-am văzut mingea aia….Fiecare decide pentru el, eu am să rămân aici până la sfârșit, cât am contract, sper să fie un final pozitiv”, a spus Eșanu după jocul contra Chindiei.

Mihai Eșanu mai are contract cu Dinamo până pe 30 iunie 2024. 50 de mii de euro este cota de piață a tânărului portar, pe site-urile de specialitate. În runda următoare, Dinamo va juca cu FC Botoșani, în deplasare, pe 24 ianuarie.