Remarcatul lui Gică Hagi după Farul Constanța – Poli Iași 0-0: „Nu știu cine mai face așa!”

„Regele” l-a remarcat pe Jesus Fernandez, portarul moldovenilor, care a avut mai multe parade bune și care a reușit să o țină pe Poli Iași în viață, echipa lui Vasile Miriuță ajungând la șase meciuri consecutive fără înfrângere.

Remarcatul lui Gică Hagi după Farul Constanța – Poli Iași

Gică Hagi l-a remarcat pe Jesus Fernandez, , despre care a spus că a făcut o partidă excelentă: „Jocul a fost dominat de la cap la coadă, am condus jocul, dar din păcate nu am marcat.

Cred că asta a fost singurul lucru care m-a nemulțumit. În prima repriză mingea putea circula mult mai bine, în repriza a doua am schimbat.

Au avut un portar acolo, toate meciurile sunt grele, în fotbal e cel mai greu când vrei să câștigi. Mergem mai departe. Nu s-a greșit în ultimii 20 de metri. Am dat gol și a fost la limită ofsaid, am dat șuturi și au fost deviate sau a apărut portarul”.

„Sunt meciuri grele!”

„Sunt meciuri grele, ne-am creat ocazii, nu am marcat. Acesta este singurul minus. Trebuie să vorbim cu jucătorii, să schimbăm ceva. Nu contează pauza, ne trebuie victorii, sunt meciuri decisive și trebuie să schimbăm ceva ca să o băgăm în poartă.

Ei nu au ajuns în ultimii 16 metri, au avut două centrări. Lipsa unui gol, nu am câștigat, am avut gol care a fost la limită, am avut capul lui Dican și nu știu ce portar mai scoate așa. Ocazii au fost, Alibec a scos mingea aia și nu s-a dus nimeni să o bage în poartă”, a .

„Echipele se apără, e de luptat. Eu cred că vom schimba ceva și va fi bine. Toate meciurile sunt dificile. Nu sunt ușoare, indiferent că joci acasă sau în deplasare trebuie să produci, să joci fotbal”, a mai spus „Regele”.