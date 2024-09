Remarcatul lui Gigi Becali după Sepsi – FCSB 0-1: „E cel mai bun! Nu am avut emoții”

FCSB a obținut a doua victorie consecutivă în toate competițiile. După succesul răsunător cu Riga, din faza principală a UEFA Europa League, campioana en-titre a României a reușit sâ câștige și primul meci în deplasare în actuala ediție de campionat.

Gigi Becali, concluzii după Sepsi – FCSB 0-1. Campioana a obținut primul succes în deplasare din acest sezon

FCSB va merge cu un moral bun în Grecia, după ce . al formației antrenate de Elias Charalambous, aceasta fiind prima reușită a șeptarului de la revenirea la FCSB.

Imediat după fluierul final, patronul Gigi Becali a tras niște concluzii scurte după acest joc și a transmis că Șut este cel mai bun jucător al echipei.

„Mi-a plăcut rezultatul, pentru că am schimbat aproape toată echipa. Numai Chiricheș și Dawa, i-aș fi schimbat și pe ei dacă aveam cu cine. N-am jucat extraordinar, dar nu am avut emoții. Dacă aveam 2-0, făceam schimbări, îl scoteam pe Tănase. Îl schimbam pe Șut, cel mai bun mijlocaș al nostru, dar nu am putut. Chiricheș a cerut iar schimbare. A zis că atunci duce. A zis că ‘mai bine să ies, să am putere la Salonic”, a declarat Gigi Becali la .

Campioana en-titre a României a marcat și golul doi prin Daniel Bîrligea, însă reușita atacantului adus de la CFR Cluj a fost anulată pentru un ofsaid. El a spart gheața în Europa League, dar a ratat șansa de a face același lucru și în campionat.

Ștefan Târnovanu, omul meciului Sepsi – FCSB 0-1: „Habar n-am cum am scos mingea aia”

Ștefan Târnovanu a fost desemnat omul meciului Sepsi – FCSB 0-1. Portarul în vârstă de 24 a avut mai multe intervenții salvatoare, inclusiv la ocazia fostului său coleg, Denis Haruț.

„Îmi era dor și aveam nevoie să nu primesc gol. În acest an am avut multe meciuri fără gol primit. Nu am câștigat de ceva timp, aveam nevoie de puncte ca să urcăm în clasament. Important e că am câștigat, celelalte echipe s-au încurcat.

Se întâmplă să ai perioade mai neinspirate. Dacă aș asculta ce zice lumea… Te afectează puțin, dar când ești criticat trebuie să demonstrezi că nu ești acel jucător slab. Când ești lăudat nu trebuie să ți se urce la cap. Am făcut un meci bun, dar trebuie să o țin tot așa.

Habar n-am cum am scos mingea aia, a venit foarte tare, habar n-am cum am scos-o. În Europa League am făcut un meci aproape perfect, în seara asta la fel, dar Sepsi ne-a pus multe probleme.

Vom încerca să câștigăm cu PAOK, nu putem renunța dinainte să înceapă meciul”, a declarat Ștefan Târnovanu, după Sepsi – FCSB 0-1.