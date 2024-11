Remarcatul lui Mihai Rotaru după Universitatea Craiova – FCSB 1-1: „Sperăm să prindă Mondialul”. Ce a spus despre Alex Cicâldău și Andrei Ivan

Vladimir Screciu (24 de ani) i-a luat ochii lui Mihai Rotaru. Finanțatorul celor de la Universitatea Craiova îl consideră pe Screciu responsabil de calificarea la EURO 2024 a echipei naționale și crede că va deveni din ce în ce mai bun.

Mihai Rotaru: „Screciu este un jucător de TOP”

În cadrul emisiunii , patronul oltenilor nu s-a putut abține și a vorbit la superlativ despre Vladimir Screciu. Așa cum au spus și cei din studio, mijlocașul a avut evoluții foarte bune în meciul cu FCSB, terminat 1-1. Potrivit , jucătorul a fost notat cu 7,1.

„Screciu este un jucător de top. Și am spus-o, o repet, are nevoie de timp pentru că vine după o accidentare lungă, păcătoasă, știți foarte bine că el era în primul 11 al echipei naționale. Cu el am obținut calificarea, meciurile decisive. A pierdut turneul final, pentru el și mental a fost o cădere la momentul respectiv pentru că sigur că-și dorea foarte mult.

Acum sperăm să prindă mondialul. (n.r. a jucat senzațional) Da, da, foarte bine. Repet, el va crește, va crește pentru că el este un jucător de top. De asta și noi, când vom avea jucători iarăși. Cicâldău, sau Anzor (n.r Mekvabishvili) este titularul naționalei Georgiei. Georgia care s-a calificat la turneul final și a ieșit din grupe. Pe un joc bun, a bătut Portugalia.

(n.r. ce facem cu Ivan?) Este într-o pasă mai proastă, dar sperăm din tot sufletul ca el să-și revină. Nu are realizări, în schimb se bate, își dorește”, a declarat Mihai Rotaru la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, show live pe site-ul FANATIK în fiecare luni, marți și vineri de la ora 10:30.

Craiova are mulți jucători de perspectivă

Patronul din Bănie a mărturisit discuția avută cu Sorin Cârțu atunci când au luat masa împreună. Fostul mare antrenor a alcătuit ieri la FANATIK SUPERLIGA .

„Zice: `Domne, Maldonado nu, la Craiova când a venit’. După o lună jumate: `Băi, Mihaie. Eu zic că trebuie să-i plătești opțiunea lui ăla pentru că fotbalist, tată’. Acum zice că iară nu-i mai place. Nu putem să fim inconsecvenți. Considerăm că avem așa.. a. Încă un lucru.

Juraj Badelj este convocat la echipa U21 a Croației. Pentru noi un jucător care are șanse reale trebuie să-l sprijini și să-l dezvolți. Maldonado e Maldonado, că a făcut într-un meci o greșeală… (n.r. considerați că este OK, că trebuie răbdare) Bineînțeles.

Costel are munca lui pe care o face. Putem să fim mai bine organizați și atunci lucrurile se pot îmbunătăți. Eu zic că avem un loc de creștere mare. (n.r. Lukic?) Lukic este accidentat, deocamdată a venit, este un profil de jucător pe care l-a dorit Costel. Este agresiv, aleargă foarte mult, dă bine cu capul.

Trebuie să se pună pe picioare. Au fost probleme cu viza de muncă. N-a jucat în prima lună, cred că are două meciuri sau trei meciuri titular. Nu poți să tragi o concluzie după două-trei meciuri”, a încheiat finanțatorul Craiovei.

Mihai Rotaru A PUS SUB LUPĂ VEDETELE Universității Craiova