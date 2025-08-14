Sport

Remarcatul lui Mihai Stoica după ce FCSB s-a calificat în play-off-ul Europa League: „Ați văzut ce înseamnă intrarea lui?”

Mihai Stoica a oferit primele reacții după ce FCSB a reușit să se califice în play-off-ul Europa League fără mari emoții. Pe cine a remarcat și cui i-a dedicat victoria din Kosovo
15.08.2025 | 00:12
Remarcatul lui Mihai Stoica dupa ce FCSB sa calificat in playofful Europa League Ati vazut ce inseamna intrarea lui
Mihai Stoica s-a arătat entuziast de victoria lui FCSB și de revenirea lui Olaru din meciul cu Drita. Foto: Colaj FANATIK

Deși a început foarte prost meciul de la București, FCSB a reușit să tranșeze dubla manșă împotriva Dritei în favoarea sa. Campioana României a câștigat și în Kosovo și s-a calificat mai departe în play-off-ul Europa League. Mihai Stoica a oferit prima reacție după ce FCSB a devenit sigură de participarea pe tabloul principal al unei cupe europene.

Mihai Stoica, entuziast după Drita – FCSB 1-3: „Ați văzut ce înseamnă Darius Olaru?”. Cui i-a dedicat victoria

FCSB s-a calificat pentru al doilea an consecutiv în play-off-ul Europa League și este sigură, în acest moment, de prezența în Conference League. Pentru a evolua din nou pe tabloul principal al celei de-a doua competiții ca importanță UEFA, FCSB va trebui să treacă de Aberdeen.

Mihai Stoica a oferit prima reacție după meciul din Kosovo și i-a dedicat victoria, la fel cum a făcut și Charalambous, lui Valeriu Argăseală, care a împlinit 70 de ani în ziua partidei: „Înainte de primele impresii, vreau să spun că această calificare i-o dedicăm toți lui Valeriu Argăseală, fratele nostru mai mare, care astăzi a schimbat prefixul. A împlinit vârsta de 70 de ani. Am vorbit cu el înainte de meci și i-am zis că sperăm să avem ce să-i dedicăm.

Am avut puține emoții în debutul celei de-a doua jumătăți, dar pe urmă s-a reglat. Ați văzut ce înseamnă intrarea lui Olaru? A scos cartonaș roșu. Avem multe probleme. Șut a ieșit, dar de la încălzire a simțit dureri. Asta face un căpitan adevărat. Trebuie să ne reglăm, vine un derby important”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

FCSB a început tare meciul cu Drita, dar Voyo a clacat. Ce s-a întâmplat cu platforma de streaming în debutul partidei

Drita – FCSB era un meci programat să se vadă în exclusivitate pe Voyo, însă, în cele din urmă, partida s-a putut vedea gratis la TV, pe canalul Pro Arena, după ce platforma de streaming a întâmpinat probleme tehnice.

Din cauza unui atac cibernetic, primele minute din meci nu au putut fi văzute de foarte mulți utilizatori, iar campioana României a reușit să marcheze de două ori în primele 18 minute, prin Cisotti și Miculescu.

Zeci de mii de suporteri au fost nemulțumiți de acest eveniment neprevăzut, iar Voyo va avea parte, foarte probabil, de un val enorm de dezabonări în următoarele zile, după ce a pierdut încrederea celor ce plăteau abonamentele lunare.

