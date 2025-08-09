Remarcatul lui Mihai Stoica după FCSB – Drita 3-2: „Merită o mențiune! Golurile 2 și 3 au plecat de la el”

FCSB a spart gheața în meciul cu Drita, prima manșă din turul 3 preliminar Europa League. Campioana României, care venea după patru înfrângeri la rând,

ADVERTISEMENT

Dennis Politic, lăudat de Mihai Stoica după FCSB – Drita 3-2: „Golul 3 a venit în urma unei explozii extraordinare”

FCSB s-a impus cu 3-2 în ciuda faptului că, în minutul 64, tabela arăta 2-0 pentru kosovari. Roș-albaștrii au întors rezultatul prin reușitele lui Bîrligea („dublă”) și Graovac. Schimbările făcute de roș-albaștri au cântărit enorm, în special Dennis Politic și Baba Alhassan.

„Bucuria e reținută pentru ca e prima manșă. Mergem în Kosovo. La Piatra Neamț când se juca tare se spunea că mergem la Kosovo. Acum Kosovo e Kosovo. Vor reveni jucători importanți. În condițiile în care golul 2 vine pe fondul unui joc bun al nostru. Un gol ciudat și o gafă de arbitraj. E henț acolo. Mai stai și câteva minute, îți pierzi ritmul sperând că e 0-1, dar se începe la 0-2.

ADVERTISEMENT

Speram din toată inima să reușim să dăm un gol. Mă gândeam că avem șanse și cu un deficit de un gol. Credeam că vom marca, două mai mult speram decât credeam. Dar trei goluri a fost peste așteptări. Toți jucătorii au intrat bine, dar Dennis Politic merită o mențiune. Golurile 2 și 3 au plecat de la el . Golul 3 a venit în urma unei explozii extraordinare avute de Politic. Nu s-a așteptat adversarul să plece atât de rapid și a fost penalty clar.

Nu are cum să ignore ce s-a scris, ce s-a spus, dar a intrat foarte bine. Toți ne dorim ca ăsta să fie declicul. Dar așa a fost și la Ploiești. Am jucat bine, am câștigat, cu o echipă mai bună decât Drita. Cu tot respectul și Drita și Shkendija sunt adversari modești. Cu Shkendija am pierdut de două ori, dar au fost mai multe lucruri acolo”, a declarat Mihai Stoica, la

ADVERTISEMENT

„A fost colosal! Nu mi-a venit să cred”

Returul Drita – FCSB, care se va juca la Priștina, este programat joi, 14 august, de la ora 21:00. După prima manșă, Mihai Stoica a ținut să îi laude și pe fanii campioanei României, care au făcut o atmosferă senzațională pe Arena Națională, chiar și când favoriții lor erau conduși.

ADVERTISEMENT

„Mie imi suna deja refrenul ‘Jucați fotbal, mercenarii’, oamenii ridicându-se și plecând. Era deja un deja vu. A fost colosal! Nu mi-a venit să cred. În primul rând au venit mai mulți oameni decât mă așteptam. Mi-ai spus că au venit copii din concediu cu o zi mai devreme pentru acest meci. Băi, mai era și play-off-ul, fie el de Europa League, fie de Conference League.

ADVERTISEMENT

Oamenii nu au uitat că echipa asta făcea performanțe uluitoare acum câteva luni în Europa. A fost fantastic!”, a adăugat președintele C.A. al FCSB-ului.