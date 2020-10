Remdesivir, pe zero în Europa, după ce americanii au golit stocurile. Preţul colosal al unui flacon

Remdesivir, medicamentul primit de Donald Trump în spital, este aproape pe zero în Europa! Stocurile sunt la limită pentru mai multe țări din Uniune, în condițiile în care întreaga producție a fost achiziționată de americani. A fost posibil acest lucru și pentru că, inițial, Organizația Mondială a Sănătății a solicitat studii și date suplimentare despre acest produs.

Timpul scurs până la primele rezultate ale cercetătorilor a fost suficient pentru ca administrația Trump să comande și să plătească tot stocul de medicamente. De altfel, la finalul lunii aprilie, când Europa încă învăța mersul pandemiei, mai mulți oficiali OMS refuzau să treacă Remdesivirul pe lista medicamentelor importante în lupta cu acest virus.

Un reprezentant de top al Organizației spunea că nu este încă pregătit să facă declarații cu privire la rapoartele conform cărora Remdesivirul produs de compania Gilead Science ar putea ajuta la tratarea COVID-19, boala respiratorie cauzată de noul coronavirus. Acesta a transmis doar că sunt necesare date suplimentare.

Cum au ajuns stocurile de Remdesivir aproape pe zero în Europa!

„Nu aș vrea să fac vreun comentariu specific cu privire la asta, pentru că nu am citit aceste publicații în detaliu. În mod clar, avem testele de control normal care sunt în desfășurare atât în ​​Marea Britanie, cât și în SUA, „testele de solidaritate ” cu OMS.

Remdesivirul este unul dintre medicamentele observate în multe dintre aceste studii. Deci, cred că vor apărea mai multe date ”, spunea dr. Mike Ryan, șeful programului de urgență al Organizației Mondiale a Sănătății.

Și cum studiile au durat, americanii nu au ezitat. Sfătuit de specialiștii în sănătate pe care îi are în echipă, Donald Trump nu s-a uitat o clipă la bani și a cumpărat practic toate stocurile pentru următoarele trei luni de Remdesivir. Mai mult de atât, acesta avea să devină unul dintre cele două medicamente care s-au dovedit eficiente împotriva Covid-19. Atenție, vorbim despre eficiente, nu medicamente care vindecă total.

Americanii n-au mai așteptat rezultatul cercetărilor

Mișcarea făcută de Donald Trump a fost trecută cu vederea la acea vreme, doar că, la puțin timp distanță s-a dovedit a fi una care lasă fără acces la acest medicament Europa. Între timp, Remdesivir a devenit chiar primul medicament aprobat de autorităţile din SUA şi Europa pentru a trata Covid-19.

Acesta este produs de compania Gilead şi și-a dovedit eficiența în recuperarea mai rapidă a pacienților cu coronavirus. Administraţia Trump a cumpărat peste 500.000 de doze, ceea ce reprezenta toată producţia firmei pentru iulie şi 90% din august şi septembrie.

„SUA au preluat accesul la cea mai mare parte a distribuţiei acestui medicament, deci nu există nimic pentru Europa”, recunoștea dr. Andrew Hill, într-o declaraţie făcută la Universitatea Liverpool. Și când pisica nu este acasă, în acest caz, OMS-ul, americanii reușeau o primă lovitură.

„Preşedintele Trump a încheiat o afacere uimitoare pentru a asigura americanilor acces la primul tratament autorizat pentru Covid-19”, declara secretarul american pentru sănătate, Alex Azar. „În măsura posibilităţilor, dorim să ne asigurăm că orice pacient american care are nevoie de Remdesivir îl poate primi.

Administraţia Trump face tot ce îi stă în putere pentru a afla mai multe despre tratamentele care să salveze viața pacienţilor Covid-19 şi pentru a asigura accesul la acestea pentru poporul american”, adăuga acesta.

Cât costă o doză de Remdesivir

Și ca să fie afacerea afacere, Gilead Sciences a stabilit prețul medicamentului împotriva COVID-19, Remdesivir, la o sumă cu adevărat exorbitantă. Discutăm despre 2.340 de dolari pentru un tratament de cinci zile, tratament care ar urma să aibă loc în Statele Unite și alte țări dezvoltate.

Atenție, nu se termină aici! Prețul pentru un singur flacon este de 390 de dolari, așa cum a scos în evidență chiar Reuters, în contextul în care Agenția Europeană a Medicamentului recomanda de zor autorizarea condiționată de punere pe piață medicamentului. Mai ales că, la doar câteva zile după ce americanii au achiziționat tot ce se putea achiziționa, Comisia Europeană își dădea acceptul pentru ca Remdesivirul să fie folosit în tratamentul cazurilor grave de COVID-19.

„Prețul pentru companiile americane private de asigurare va fi de 520 de dolari pe flacon”, a spus producătorul de medicamente, ceea ce înseamnă 3.120 de pacient pentru un tratament de 6 flacoane cu Remdesivir. Culmea, prețul era sub recomandarea făcută de Institute for Clinical and Economic Review (ICER) care ar fi solicitat 5.080 de dolari pe cură.

Cum s-a apărat compania care produce medicamentul

Interesant este că Gilead nu are stipulat exclusivitate în contractul cu administrația Donald Trump. Astfel, compania care produce medicamentul a oferit deja licența mai multor fabrici din India și Pakistan pentru a produce Remdesivir pentru 127 de state aflate în dezvoltare.

Nu a durat mult însă până când a izbucnit un adevărat scandal. O echipă de cercetători britanici a calculat că prețul de producție al unei doze de Remdesivir ar fi undeva în jurul a 8 euro. Experții spun încă să este normal ca prețul de vânzare să fie peste cel de producție, având în vedere sumele mari investite de firmele farmaceutice în dezvoltarea lui.

Cu toate acestea, există voci autorizate care spun că Remdesivir este doar un medicament norocos. În realitate, firma care îl producea urma să-l scoată pe ușa din dos, dar printr-o minune, a dat o adevărată lovitură. Preparatul fusese dezvoltat împotriva Ebola, însă succesul lui a fost unul redus.

Deficit de Remdesivir în ţările europene, stocurile limitate se epuizează

Problema este că după ce americanii și-au umflat stocurile, în țările europene a urmat un deficit cu acte în regulă. Numărul crescut de cazuri a dat totul peste cap și experții de pe bătrânul continent caută de zor soluții. ”Remdesivir s-a epuizat”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului olandez al Sănătăţii, Martijn Janssen.

Ministrul polonez al Sănătăţii, Adam Niedzielski, a declarat și el că medicamentul este în cantitate redusă în unele spitale, în timp ce Spania, țara cu cea mai mare rată de infectări din Europa, s-au înregistrat deficienţe încă de la sfârşitul lunii august.

Marea Britanie, care a aderat la achiziţiile UE pentru Remdesivir, şi-a raţionat stocul, acordând prioritate pacienţilor cu COVID-19 care au cea mai mare nevoie de acesta.

Care este situația în România și cum sunt stocurile de Remdesivir

Ministrul Sănătății din România, Nelu Tătaru a explicat că, în acest moment, în stocuri există 4 mii de doze de Remdesivir. „De la începutul lunii iulie noi am folosit în terapia cu Remdesivir 11.820 de flacoane. În acest moment în depozite avem 4.000 de flacoane. Acest tratament cu Remdesivir este un tratament care face parte din protocol”, a explicat oficialul

Interesant este că, la distanță de doar câteva ore, profesorul Șerban Bubenek, președintele Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă, a spus la Digi 24, că în România nu există transparență cu privire la felul în care este alocat medicamentul Remdesivir.

Un alt detaliu care ar putea sa facă diferența este acela că Remdesivir ar urma să fie produs și în Romania. Producătorul american a dat deja patentul altor fabrici pentru că nu mai poate face față numărului mare de comenzi. Singura fabrică de medicamente din România s-a arătat interesată pentru a prelua o parte din producție și așteaptă acum răspunsul de la americani. Cu toate acestea, ar putea trece aproape un an de zile până când prima doză să fie fabricată în țara noastră.

Ce este Remdesivir, medicamentul cumpărat de americani

În primul rând trebuie să știți că Remdesivir este un medicament antiviral care reduce timpul de recuperare în spital în cazurile grave de COVID-19. Remdesivir şi steroidul dexametazonă sunt singurele medicamente autorizate în Europa pentru tratamentul împotriva coronavirusului.

Medicamentul primit de Donald Trump aparține clasei analogilor de nucleotide, larg răspândită în tratarea cancerului, virusurilor și diferitelor infecții. Acești analogi de nucleotide seamănă cu moleculele cunoscute sub numele de nucleotide, care apar în mod natural în corp și sunt elemente esențiale pentru Acidul Ribonucleic (ARN) și Acidul Dezoxiribonucleic (ADN).

Concret, unele virusuri sunt „mințite, adormite sau păcălite” să încorporeze analogii în materialul lor genetic, iar acest lucru perturbă procesele chimice ale virusului, distrugându-i capacitatea de a se multiplica și împiedicându-i răspândirea.