Remediul natural care combate acneea. Rețeta pe bază de plante care are efecte spectaculoase asupra tenului tău

Tonicul natural care te ajută să spui ”adio” acneei. Ai nevoie doar de câteva ingrediente naturale pentru a-l prepara. Datorită efectelor sale uimitoare asupra tenului, nu va mai fi necesar să apelezi la produsele scumpe din comerț.

Ingredientele de care ai nevoie pentru a prepara soluția naturală care te scapă de acnee

Fără doar și poate, acneea este una dintre cele mai comune probleme ale pielii. și poate apărea pe tenul persoanelor de toate vârstele. Pentru tratarea ei există numeroase produse cosmetice și farmaceutice, însă nu toate dau rezultate.

Dacă nu vrei să dai o avere pe produsele din comerț dedicate combaterii acneei, atunci poți apela la soluțiile naturale. Spre deosebire de cele din comerț, acestea sunt mult mai blânde cu tenul și nu au efecte secundare.

Pentru există o soluție simplă, pe bază de plante cu proprietăți antibacteriene și antiinflamatoare. Pentru a o prepara acasă ai nevoie de o cană de ceai verde infuzat și răcit, două linguri de hamamelis fără alcool și o lingură de gel pur de aloe vera. Lista ingredientelor continuă cu 2-3 picături de ulei esențial de arbore de ceai și cu o linguriță de apă de trandafir.

Cum se prepară tonicul natural împotriva acneei

Pentru început, vei prepara ceaiul pe care îl lași să se răcească complet. Într-un recipient curat, vei amesteca ceaiul verde cu hamamelis, aloe vera și apa de trandafir. Ulterior, va trebui să adaugi și uleiul esențial de arbore de ceai. Toate ingredientele se amestecă foarte bine.

După ce ai obținut tonic natural, acesta trebuie păstrat la frigider pentru cel mult 10 zile. Apoi, îl poți aplica pe ten în fiecare dimineață și seară, cu ajutorul unei dischete demachiante. La fel de eficient va fi și dacă îl pulverizezi direct pe pielea curată.

Ce beneficii are tonicul natural asupra tenului

Fiind obținut doar din ingrediente naturale, acest tonic are mulțime beneficii pentru ten. Ceaiul verde este un antiinflamator și antioxidant, care are capacitatea de a reduce producția de sebum și de a preveni dezvoltarea bacteriilor. În plus, s-a demonstrat că EGCC (epigalocatechin-3-galat), substanța din compoziția ceaiului verde, este benefică pentru tratarea acneei vulgare.

Hamamelisul este un astringent natural, care calmează roșeața și reduce porii, fără să usuce pielea. Aloe vera, la rândul ei, este un calmant natural, cu proprietăți de regenerare. Arbore de ceai, un alt ingredient al tonicului natural, este un antibacterian puternic, fiind considerat alternativa naturală la peroxidul de benzoil.