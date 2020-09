Remember 2014! Cum a marcat Paul Papp contra Irlandei de Nord: „Am urcat de capul meu“. Video

Pe 15 noiembrie 2014, România întâlnea, pe teren propriu, Irlanda de Nord în preliminariile pentru Campionatul European din 2016. După şase ani, cele două formaţii se întâlnesc din nou, dar în Liga Naţiunilor.

Eroul meciului a fost Paul Papp, fundaş dreapta în acel meci, care a înscris ambele goluri ale partidei, în ultimele 20 de minute de joc.

Actualmente la Universitatea Craiova şi neconvocat de Mirel Rădoi, Papp a rememorat trăirile lui din acea partidă crucială, decisă de reuşitele lui.

Paul Papp: „La primul gol, am urcat de capul meu“

„A fost primul meu meci cu Anghel Iordănescu selecționer, am avut multe emoții de la convocare și până la ziua partidei! Mai ales pentru că eram obligați să învingem ca să continuăm drumul spre Euro 2016. În noaptea dinaintea meciului, chiar l-am rugat pe medic să îmi recomande un calmant ca să mă pot odihni!

Am intrat în meci hotărât și foarte concentrat să respect mai întâi sarcinile defensive, pentru că jucam fundaș dreapta. Am zis să nu las niciun spațiu adversarilor! Chiar nu mă gândeam că voi înscrie, mai ales de două ori…“, şi-a amintit Paul Papp.

„La faza primului gol, urcase deja Raț, fundașul stânga, așa că eu trebuia să rămân în apărare. Dar era 0-0 și am riscat. Am urcat de capul meu, dar am ales bine, până la urmă… 😊

La golul numărul doi, am profitat de faptul că îl cunoșteam foarte bine pe Sănmărtean, atât de la FC Vaslui, cât și de la echipa națională, știam cum gândește fazele. M-am dus direct pe colțul lung și am înscris“, a povestit marcatorul pentru frf.ro.

Paul Papp, mesaj pentru tricolori: „Intrați cu încredere!“

Întrebat despre echipa irlandezilor, fundaşul Universităţii a spus că era bazată pe „jucători de forță, concentrați pe faze fixe, specialiști în duelurile aeriene pe care le și caută constant. Per total, echipă solidă, fără îndoială. Dar cu un profil ce poate fi speculat“.

La final, Paul Papp a avut un mesaj şi pentru tricolorii conduşi de Mirel Rădoi: „Intrați cu încredere, pentru că avem calitate, ne lipsesc doar un plus de curaj și să putem trece în fapte spiritul de sacrificiu! Sunteți mulți tineri, dar indiferent de vârstă trebuie să vă arătați personalitatea pe teren, să vă eliberați! Hai, România!“

