Remiză contestată! Nemulțumire în presa din întreaga lume, după Mike Tyson – Roy Jones Junior

Rezultatul meciului dintre Mike Tyson (54 de ani) și Roy Jones Junior (51 de ani) a dezamăgit presa internațională. Pe parcursul celor opt reprize, cei doi pugiliști au oferit spectacolul așteptat, dar nu și rezultatul.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Numeroase publicații din întreaga lume au comentat remiza dintre Tyson și Jones Junior. Marca, Mundo Deportivo, Gazzetta dello Sport, Bild. The Sun sau The New York Times sunt doar câteva dintre exemplele care au avut cap de afiș lupta din Los Angeles, California.

Meciul dintre „greii” Mike Tyson și Roy Jones Junior s-a terminat cu o remiză, după ce judecătorii nu au vrut să desemneze un câștigător la finalul celor opt reprize.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Presa internațională n-a gustat remiza dintre Tyson și Jones Junior

În Spania, Marca a lăudat prestația lui Mike Tyson, dar nimic mai mult. „Mike Tyson dansează în ring… Într-un meci nul. Dar clasa lui Mike a fost la același nivel ca pe vremuri”, au scris madrilenii. Rivalii din Barcelona, de la Mundo Deportivo, au arătat cu degetul spre arbitri: „Judecătorii au dictat remiză. Dacă s-ar fi ales un învingător, sigur acela ar fi fost Tyson”.

Main event-ul dintre Tyson și Jones Junior a fost dezbătut și în Gazzetta dello Sport: „Spectacolul revenirii lui Tyson s-a încheiat. Deja se vorbește despre o revanșă”, au scris italienii. În schimb, nemții de la Bild au ținut doar să anunțe că „Revenirea lui Mike Tyson s-a terminat nedecisă”.

ADVERTISEMENT

Mike Tyson – Roy Jones Junior, meci amical

În Marea Britanie, reacțiile presei au fost ceva mai spumoase. The Sun a titrat: „Rezultatul lui Mike Tyson: doi sportivi, care împreună au 105 ani, au remizat în opinia arbitrilor, la capătul unui meci amical bizar”. „Amical” a fost cuvântul de ordine și în The Guardian, care a anunțat „Egal în meci amical”.

În schimb, Mirror a văzut partea plină a paharului și a remarcat că cei doi pugiliști au oferit un spectacol, indiferent de rezultat: „Mulți s-au așteptat la un concurs de îmbrățișări”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În Statele Unite ale Americii, Mike Tyson a primit ceva mai multe aprecieri. „La 54 de ani, Mike Tyson a arătat grozav și-a alergat în ring pe Roy Jones Junior”, au scris jurnaliștii de la USA TODAY.

O analiză cât se poate de realistă a luptei din Los Angeles a avut-o The New York Times, care crede că „Mike Tyson și Roy Jones Jr. s-au luptat pentru o remiză într-o luptă care a fost mai mult spectacol și nostalgie decât box la nivel înalt”.

ADVERTISEMENT