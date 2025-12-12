Sport
”Remontada” FCSB-ului cu Feyenoord i-a uluit pe jurnaliștii de la The New York Times: ”Golul lui a adus o victorie celebră”

FCSB a revenit spectaculos de la 1-3 și s-a impus cu 4-3 în fața lui Feyenoord. Ce au scris jurnaliștii de la New York Times după această ”remontada” de poveste.
Traian Terzian
12.12.2025 | 09:35
Remontada FCSBului cu Feyenoord ia uluit pe jurnalistii de la The New York Times Golul lui a adus o victorie celebra
ULTIMA ORĂ
Jurnaliștii de la New York Times, surprinși de victoria celor de la FCSB. Sursă foto: Raed Krishan/SPORT PICTURES
Jurnaliștii publicației New York Times au fost surprinși de puterea campioanei FCSB de a întoarce rezultatul partidei cu Feyenoord. În urma acestei victorii, campioana României păstrează șanse de calificare în fazele eliminatorii.

Jurnaliștii de la New York Times, stupefiați după victoria obținută de FCSB

Dând dovadă de o dăruire absolut fantastică, jucătorii de la FCSB au produs una dintre cele mai spectaculoase ”remontada” din ultimii ani în fotbalul european și s-au impus în fața lui Feyenoord, scor 4-3.

Jurnaliștii americani de la New York Times au fost extrem de surprinși de puterea arătată de campioana României de a întoarce rezultatul în meciul din etapa a 6-a a grupei unice de Europa League.

”Feyenoord avea 3-1 împotriva FCSB-ului după 51 de minute… Golul lui Florin Tănase din minutul 95 a adus o victorie celebră românilor la București împotriva băieților lui Robin van Persie. Golurile lui Mihai Toma și Mamadou Thiam au restabilit egalitatea înainte de golul târziu a lui Tănase”, a scris sursa citată, pe contul de Facebook.

Tănase, reacție spumoasă după succesul din Europa League

Imediat după încheierea jocului de pe Arena Națională, căpitanul Florin Tănase a avut un discurs fabulos în care s-a descătușat după un sezon mai degrabă modest și a precizat că numai FCSB poate realiza astfel de seri în cupele europene.

”Cisotti mi-a pasat și mi-a fost ușor de acolo. Un meci senzațional la cum s-a încheiat pentru noi. Am jucat împotriva unei echipe foarte bune, care are un joc de pase… Știm stilul olandez!

Dar echipa asta a dat dovada de mentalitate puternică, alături de cei din tribună. Numai o echipă ca Steaua (n.r. – FCSB) poate oferi seri ca acestea în Europa! Sper să fie meciul nostru de deblocare și să evoluăm cum am făcut-o în sezonul trecut.

Chiricheș… Se vede! Cine știe fotbal n-are cum să-l uite așa, deodată. A intrat extraordinar, știe să construiască. Felicitări tuturor colegilor și antrenorilor”, a declarat Tănase.

Cum se califică FCSB în fazele eliminatorii

După victoria cu Feyenoord, scor 4-3, FCSB se află la mâna ei în ceea ce privește calificarea în play-off-ul pentru optimile de finală ale Europa League. În acest moment, ”roș-albaștrii” sun pe 27 la un punct în spatele formației Celtic, aflată pe 24.

Campioana României este sigură de calificare cu două victorii în ultimele două jocuri din grupă: în deplasare cu Dinamo Zagreb (22 ianuarie) și acasă cu Fenerbahce (29 ianuarie), dar ar putea ajunge în play-off și cu 4 puncte.

Însă, în acest caz, trupa lui Elias Charalambous va depinde și de jocul rezultatelor. În stagiunea trecută, echipa care a terminat pe locul 24 a fost chiar Fenerbahce, care a reușit să meargă mai departe cu 10 puncte acumulate.

Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
