”Remontada” FCSB-ului cu Feyenoord i-a uluit pe jurnaliștii de la The New York Times: ”Golul lui a adus o victorie celebră”

Jurnaliștii publicației New York Times au fost surprinși de puterea campioanei FCSB de a întoarce rezultatul partidei cu Feyenoord. În urma acestei victorii, campioana României păstrează șanse de calificare în fazele eliminatorii.

Dând dovadă de o dăruire absolut fantastică, jucătorii de la FCSB au produs una dintre cele mai spectaculoase ”remontada” din ultimii ani în fotbalul european și s-au impus în fața lui Feyenoord, scor 4-3.

Jurnaliștii americani de la New York Times au fost extrem de surprinși de puterea arătată de campioana României de a întoarce rezultatul în .

”Feyenoord avea 3-1 împotriva FCSB-ului după 51 de minute… Golul lui Florin Tănase din minutul 95 a adus o victorie celebră românilor la București împotriva băieților lui Robin van Persie. Golurile lui Mihai Toma și Mamadou Thiam au restabilit egalitatea înainte de golul târziu a lui Tănase”, a scris sursa citată, pe contul de Facebook.

Tănase, reacție spumoasă după succesul din Europa League

Imediat după încheierea jocului de pe Arena Națională, căpitanul în care s-a descătușat după un sezon mai degrabă modest și a precizat că numai FCSB poate realiza astfel de seri în cupele europene.

”Cisotti mi-a pasat și mi-a fost ușor de acolo. Un meci senzațional la cum s-a încheiat pentru noi. Am jucat împotriva unei echipe foarte bune, care are un joc de pase… Știm stilul olandez!

Dar echipa asta a dat dovada de mentalitate puternică, alături de cei din tribună. Numai o echipă ca Steaua (n.r. – FCSB) poate oferi seri ca acestea în Europa! Sper să fie meciul nostru de deblocare și să evoluăm cum am făcut-o în sezonul trecut.

Chiricheș… Se vede! Cine știe fotbal n-are cum să-l uite așa, deodată. A intrat extraordinar, știe să construiască. Felicitări tuturor colegilor și antrenorilor”, a declarat Tănase.

Cum se califică FCSB în fazele eliminatorii

După victoria cu Feyenoord, scor 4-3, FCSB . În acest moment, ”roș-albaștrii” sun pe 27 la un punct în spatele formației Celtic, aflată pe 24.

Campioana României este sigură de calificare cu două victorii în ultimele două jocuri din grupă: în deplasare cu Dinamo Zagreb (22 ianuarie) și acasă cu Fenerbahce (29 ianuarie), dar ar putea ajunge în play-off și cu 4 puncte.

Însă, în acest caz, trupa lui Elias Charalambous va depinde și de jocul rezultatelor. În stagiunea trecută, echipa care a terminat pe locul 24 a fost chiar Fenerbahce, care a reușit să meargă mai departe cu 10 puncte acumulate.