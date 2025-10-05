Sport

„Remontadaaaa! Campionat!”. Gigi Becali, reacție savruoasă în direct după FCSB – U Craiova 1-0: „A apărat ceva Târnovanu?”

Gigi Becali consideră că FCSB a dominat-o clar pe Universitatea Craiova în victoria obținută pe Arena Națională, scor 1-0. Este convins că pentru echipa lui Charalambous a început "remontada" în SuperLiga.
Gabriel-Alexandru Ioniță
05.10.2025 | 23:07
Remontadaaaa Campionat Gigi Becali reactie savruoasa in direct dupa FCSB U Craiova 10 A aparat ceva Tarnovanu
Gigi Becali, încântat după FCSB - Universitatea Craiova. Sursă foto: Sportpictures.eu

FCSB s-a impus în fața Universității Craiova, scor 1-0, prin golul marcat de Florin Tănase din lovitură de pedeapsă. Același Tănase a mai ratat un penalty de care a beneficiat FCSB în repriza a doua. În plus, oltenii au avut și un jucător eliminat în minutul 58, pe Alexandru Cicâldău, care a primit al doilea cartonaș galben.

Gigi Becali anunță remontada în SuperLiga după FCSB – Universitatea Craiova 1-0

Gigi Becali a fost încântat de prestația jucătorilor lui Elias Charalambous și a subliniat faptul că Ștefan Târnovanu nu a avut nimic de apărat în fața deja fostului lider din SuperLiga. Raportul șuturilor la poartă în FCSB – Universitatea Craiova a fost 5-1 în favoarea gazdelor. După a doua victorie consecutivă obținută de FCSB în SuperLiga, Becali anunță remontada în campionat.

„Sunt foarte mulțumit. Dacă am 10-1 la cornere… Se pune, dacă mingea nu ajunge acolo la careu, nu ai cum să dai corner. A apărat vreo minge Târnovanu? Din moment ce mai avem și un 11 metri, sunt foarte mulțumit, am câștigat! Remontada! Campionat! La Europa o să vedeți, acolo chiar că am încredere mare.

Depinde cu cine jucăm înainte și cu cine jucăm după (n.r. despre echipa de start din meciul cu Bologna). Nu mai joci cu Craiova, acum gata, remontada. Începe echipa să joace, se vede, ne-am descătușat, vom juca cu echipele mai mici mult mai dezinvolt”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

FCSB a câștigat ultimele două partide și s-a apropiat la doar 5 puncte de locurile de play-off

După a doua victorie consecutivă în SuperLiga, ambele cu 1-0 cu goluri înscrise din penalty, FCSB urcă pe locul 11 în clasament, cu 13 puncte și golaveraj 14-18. După acest rezultat, FCSB s-a apropiat la doar 5 puncte de zona de play-off, locul 6 fiind ocupat în acest moment de Unirea Slobozia, care are 18 puncte. Metaloglobus este următoarea adversară a celor de la FCSB.

Universitatea Craiova pierde locul 1 în clasament după înfrângerea din această etapă. 24 de puncte au oltenii după 12 partide disputate. Rapid este noul lider din SuperLiga, cu 25 de puncte. Următorul meci al echipei pregătite de Mirel Rădoi este contra Unirii Slobozia, pe propriul teren, peste două săptămâni.

Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
