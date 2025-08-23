„Remontada” nebună la primul meci al Barcelonei în noul sezon de La Liga! Un autogol venit în prelungiri a decis partida cu Levante

Barcelona a trăit cu mari emoții duelul cu Levante din etapa a doua din La Liga. Catalanii s-au impus pe final, deși la pauză echipa gazdă conducea cu 2-0. Hansi Flick a fost salvat de un autogol în prelungirile partidei.

Remontada de senzație în Levante – Barcelona

a trăit periculos meciul cu Levante. Catalanii au avut la pauză o posesie zdrobitoare de 85%, însă scorul de pe tabelă a fost 2-0 pentru gazde, după golurile înscrise în prima parte de Romero și Morales.

Antrenorul german a făcut două schimbări la pauză, iar soarta meciului s-a schimbat. Pedri a reușit să înscrie din diferență în minutul 49, iar imediat după, Ferran Torres a restabilit egalitatea pe tabelă. Cei de la Levante s-au apărat eroic, și meciul părea că se îndreaptă spre o remiză, însă în prelungiri Elgezabal și-a trimis mingea în propria poartă.

Barcelona, pre primul loc în La Liga. Andrei Rațiu, duel cu catalanii în următoarea etapă

Catalanii au urcat pe primul loc în după victoria cu Levante. În prima etapă, Barcelona a învins-o pe Mallorca cu scorul de 3-0, tot în deplasare. În etapa următoare, gruparea blaugrana va juca cu Rayo Vallecano, echipa lui Andrei Rațiu.

„Nu a fost un teren ușor. Ne-a pus în dificultate, dar rămân cu reacția echipei. Am jucat cu mai multă posesie și cu un ritm mai bun al mingii. Îmi spun mereu să trag, și așa am încercat”, a spus Pedri, omul meciului din Levante – Barcelona 2-3.

Plecăm supărați. Am făcut lucrurile bine în prima repriză, dar plecăm cu durere după o altă înfrângere în prelungiri. Știam că în a doua parte ne vor presa mult, și așa a fost. Plecăm cu un sentiment prost. Mulțumim fanilor și sperăm să fie alături de noi tot anul. Vineri ne așteaptă o altă bătălie”, a explicat Ivan Romero, jucătorul celor de la Levante.