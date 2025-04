„Remontada” pentru Real Madrid în Champions League? Cine arbitrează meciul cu Arsenal de pe Bernabeu

🚨 Official: François Letexier will referee Real Madrid vs Arsenal at the Santiago Bernabéu.

Past results:

• Liverpool 2-0 Real Madrid (24/25)

• Real Madrid 3-3 City (23/24)

• Real Madrid 4-2 Napoli (23/24)

• Real Madrid 2-0 Chelsea (22/23)

— Madrid Xtra (@MadridXtra)