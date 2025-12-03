Remontada perfectă pentru FC Barcelona și anuțul momentului despre Lewandowski! Ce se întâmplă cu golgheterul polonez

ADVERTISEMENT

FC Barcelona prinde viteză în fruntea clasamentului din Spania, după ce a trecut de un hop foarte greu. Catalanii au învins Atletico Madrid, pe teren propriu, într-un meci în care au fost conduși.

Barcelona a întors scorul de la 0-1 la 3-1

Alex Baena a reuşit să dechidă scorul în minutul 19, pentru oaspeți. Golul a fost inițiat anulat pentru un offside, dar verificările VAR au arătat că decarul lui Atletico era în poziție regulamentară și reușita a fost validată.

Anterior, Simeone îl pierduse pe Koke, ieșit accidentat, lovitură care s-a simțit imediat. Catalanii au egalat destul de repede, în minutul 26, prin Raphinha. Brazilianul a fructificat o pasă decisivă de la Pedri, care a revenit ca titular, pentru prima dată, după accidentarea suferită la finalul lunii octombrie.

Zece minute mai târziu Lewandowski a ratat un penalty, șutând mult peste poartă. Acesta a fost al patrulea penalty în favoarea Barcelonei, în acest sezon, catalanii fiind pe primul loc în topul loviturilor de pedeapsă primite.

Contractul lui Lewandowski nu va fi prelungit

Veteranul de 37 de ani este la al patrulea sezon la Barca și termină contractul la 30 iunie 2026.

În partea secundă, de la oaspeţi a mai ieşit, cu probleme medicale, şi Thiago Almada, cel care a avut o ratare uluitoare, șutând pe lângă poartă, după ce a driblat tot ce i-a ieșit în cale. Echipa lui Flick a reuşit să întoarcă meciul, înscriind prin Dani Olmo, în minutul 65. Și el a ieșit accidentat, suferind o luxație de umăr, care pune capăt evoluțiilor lui din acest an.

Catalanii au patru puncte peste Real Madrid

În prelungiri, Ferran Torres a stabilit scorul final. Torres are acelați număr de goluri – opt -cu Lewandowski, cei doi împărțind statutul de golgheter al echipei. Cu trei peste Lamine Yamal și cu patru peste Raphinha.

Catalanii au 37 de puncte şi sunt lideri, în timp ce Atletico este a patra, cu 31 de puncte. și deocamdată este la patru puncte de rivala din Barcelona.

Barcelona – Atletico Madrid 3-1 și Bilbao – Real Madrid, azi (ora 20.00) au fost programate în această sptămână, deoarece în luna ianuarie, cele patru echipe vor juca turneul Supercupei Spaniei, care are loc în Arabia Saudită.