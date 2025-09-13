Sport

„Remontada”, specialitatea casei la Arad! Un nou meci de infarct pentru suporterii „Bătrânei Doamne”: s-a repetat nebunia contra Craiovei

UTA făcut un nou meci nebun la Arad în Superliga! Contra lui FC Argeș, s-a repetat scenariul de vis pentru „Bătrâna Doamnă” din duelul cu Universitatea Craiova din prima etapă
Bogdan Cioara
13.09.2025 | 18:30
Remontada specialitatea casei la Arad Un nou meci de infarct pentru suporterii Batranei Doamne sa repetat nebunia contra Craiovei
Bucuria arădenilor după un gol marcat contra lui FC Argeș. Foto: Fanatik

UTA și FC Argeș au remizat în runda a noua a SuperLigii, scor 3-3. La fel ca în etapa inaugurală, când arădenii au întâlnit-o pe Universitatea Craiova, oaspeții au avut la un moment dat un avantaj de 3 goluri.

Specialitatea casei la UTA Arad, de la 0-3 la 3-3

Meciurile echipei UTA de pe teren nu sunt deloc lipsite de adrenalină. Este pentru a doua oară în actuala stagiune când arădenii revin pe tabelă după ce au fost conduși la o diferență de trei goluri. De această dată s-a întâmplat în thriller-ul contra formației din Trivale.

FC Argeș a avut 3-0 după ceva mai puțin de o jumătate de oră. Caio (7), Rădescu (19) și Matos (28) s-au distrat cu cei din apărarea arădenilor care păreau simple jaloane în fața alb-violeților. Dar UTA s-a trezit din pumni, impulsionată și de schimbările lui Adrian Mihalcea. Acesta a scos din teren doi mijlocași defensivi, pe Van Durmen și Ovidiu Popescu, ambii gafeuri la reușitele vizitatorilor.

Mihalcea schimbă sistemul și obține un punct

Au intrat în teren Denis Hrezdac, închizător perfect până la final și David Barbu, cea mai recentă achiziție, vârful de atac din Bănie care a impresionat recent în Campionatul European U19.

Și Barbu a fost cel care a dat startul „remontadei” (36), după o cursă a neobositului Costache. Dispuși din mers în 4-4-2, arădenii au mai punctat o dată până la pauză, prin Marius Coman celălalt atacant venit recent de la Sepsi Sf. Gheorghe.

Partide de infarct

UTA a dominat în totalitate partea a doua, dar a reușit doar un egal, după un penalty obținut de Hrezdac și transformat de Costache (68), chiar dacă oaspeții au rămas în zece după eliminarea lui Matos pentru lovirea adversarului (83). „Îmi doresc un restart, să începem să avem din nou rezultatele bune de până acum”, spunea Mihalcea într-un interviu exclusiv pentru FANATIK în pauza competițională.

Iar după înfrângerea cu Rapid, arădenii au început din nou cu un 3-3, după 0-3, la fel ca în debutul cu oltenii lui Mirel Rădoi. Atunci, unui suporter i s-a făcut rău în tribună și a fost dus cu Ambulanța la spital. Deși nu a fost cazul și acum, partidele de pe teren propriu ale „Bătrânei Doamne” sunt, în acest sezon, nerecomandate cardiacilor.

 

A debutat în presă la ziarul Observator arădean, în anul 2001. A continuat la ProSport, Evenimentul Zilei, Fotbal Vest, Libertatea, Gazeta Sporturilor. Are trei cărți scrise până acum, toate despre istoria „Bătrânei Doamne” a fotbalului românesc, UTA.
