Remus Guțea, interzis la FCSB! „Driblangiii trebuie să știe și să se apere!”

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Remus Guțea a atras atenția la Voluntari prin tehnica sa și prin capacitatea de a-și depăși adversarii în duelurile unu la unu, însă numele său nu se află deocamdată pe lista de priorități a celor de la FCSB. Mihai Stoica a vorbit despre profilul fotbaliștilor pe care îi caută clubul și a transmis un mesaj clar pentru jucătorii ofensivi: talentul și driblingul nu sunt suficiente dacă nu există și implicare în apărare. Oficialul roș-albaștrilor a oferit exemplul lui Florinel Coman și a explicat de ce constanța poate face diferența în cariera unui fotbalist.

Mihai Stoica a explicat de ce FCSB nu s-a gândit la Remus Guțea

prin calitățile tehnice și capacitatea de a crea superioritate în duelurile individuale. Mihai Stoica i-a recunoscut aceste atuuri, însă a precizat că FCSB nu a luat în calcul transferul său. Managerul roș-albaștrilor a explicat că, atunci când analizează un fotbalist ofensiv, urmărește nu doar contribuția acestuia în atac, ci și disponibilitatea de a participa la efortul defensiv.

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„Guțea e un jucător care are o calitate remarcabilă unu la unu. Are dribbling. Nu ne-am gândit la el. Pe mine mă interesează fotbaliștii care dau randament în Europa. Acolo nu poți avea randament bun decât dacă te aperi. Nu poți juca împotriva unei echipe care este mai bună decât tine dacă atacanții nu se apără. Toată lumea trebuie să se apere”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate la „MM la FANATIK”.

Mihai Stoica regretă că FCSB nu s-a putut baza pe Florinel Coman în Europa

Oficialul FCSB a insistat că trebuie să contribuie și la jocul colectiv. Driblingul poate face diferența în anumite momente, însă nu poate compensa lipsa implicării în faza defensivă, mai ales în confruntările internaționale. Mihai Stoica a amintit de Florinel Coman, un jucător capabil să decidă meciuri prin execuțiile sale, dar a subliniat că experiențele europene ale FCSB din perioadele respective au fost influențate și de contextul în care echipa a evoluat.

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„Știu că sună rău, că mulți zic că trebuie driblangii, doar că driblangiii ăștia trebuie să se și apere. Ai un Coman, care-ți face diferența, doar că noi pe el nu l-am avut în Europa. Când el a făcut diferența la Topola, în Serbia, l-au distrus, s-a accidentat”, a spus oficialul roș-albaștrilor.

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În argumentația sa, Mihai Stoica a revenit asupra sezonului în care Florinel Coman a marcat 18 goluri și a avut evoluții foarte bune. Oficialul consideră că prezența atacantului ar fi putut ajuta echipa în Europa, inclusiv prin faptul că ceilalți jucători ar fi muncit mai mult pentru a-i pune în valoare calitățile: „Apoi, în sezonul în care el a fost extraordinar cu 18 goluri și a fost foarte bun, noi am ieșit repede din cupele europene. N-am jucat în Europa în grupe atunci, am jucat abia după ce a plecat Coman. Cred eu că ne-ar fi ajutat în Europa Coman, pentru că ceilalți jucători alergau pentru el, știind că el poate face diferența”, a explicat Mihai Stoica.

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Remus Guțea, apreciat pentru dribling, dar cu nevoie de constanță

Chiar dacă FCSB nu s-a gândit la transferul lui Remus Guțea, Mihai Stoica a vorbit în termeni pozitivi despre calitățile sale. Oficialul FCSB a amintit că jucătorul a marcat cinci goluri în acest sezon și a precizat că este un fotbalist interesant, însă constanța rămâne un criteriu important în evaluarea sa: „Revenind, Guțea este un jucător interesant, bun pe dribbling, a și marcat cinci goluri în acest sezon. Nu e rău deloc, dar trebuie să aibă constanță”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate la „MM la FANATIK”.