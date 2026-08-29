Mihai Stoica a lăudat prestația lui Remus Guțea, subliniind că este un jucător foarte bun 1 la 1, cu un control excelent al mingii. Totuși, impresarul a declarat că și-ar dori să îl vadă evoluând la o echipă cu un alt stil de joc.
FC Voluntari „respiră” după remiza cu Oțelul. Ilfovenii au smuls un punct și continuă lupta pentru îndepărtarea de zona „fierbinte” a clasamentului. Însă acest rezultat nu ar mai fi fost posibil fără un om important. Mai exact, Remus Guțea a marcat cele două goluri ale trupei lui Florin Pîrvu. La primul, extrema de 19 ani a trecut de un adversar și a înscris cu stângul, în timp ce al doilea a fost marcat cu dreptul, după ce a driblat doi fundași adverși. Mihai Stoica a fost impresionat și spus că ar vrea să îl vadă pe tânărul jucător la un alt tip de echipă.
„E un jucător foarte bun 1 la 1, are control foarte bun, ține mingea aproape de picior, dar aș vrea să-l văd la alt gen de echipă. L-am văzut și la U19. Cei de acolo nu prea joacă. Cu excepția lui David Matei, doar Kodor a ajuns la Rapid. Fălcușan, căpitanul echipei, e rezervă la Chiajna”, a declarat Mihai Stoica la TV Prima Sport 1.
Urmărit de Mihai Stoica și Marius Baciu la barajul de promovare/retrgoradare, câștigat de ilfoveni, cu Hermannstadt, Remus Guțea mărturisea cu puțin timp în urmă că ține de mic cu FCSB. Ulterior, la mijlocul lunii iunie, FANATIK aflase că FCSB este interesată de tânărul jucător, iar că FC Vountari își dorea 600.000 de euro şi un procent de 15% dintr-o viitoare mutare. „Mi-a dat nea Mitică mesaj: «Ia-l pe Remus Guțea imediat!».
Dar, acum, știi care e treaba? Dacă îl vreau eu, trebuie să dau bani mulți de tot. Îți dai seama, că dacă aude finul de mine zice: «Lasă, că are nașul bani». Vreo 500.000? Bine, atât cere dacă îl vrea altul, dar mie îmi cere 1.000.000”, mărturisea Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.
Originar din Teleorman, Remus Guțea a ajuns deja la borna de 3 goluri în SuperLiga. Sezonul trecut, el și-a trecut în cont 7 goluri în Liga 2, contribuind la promovarea echipei.