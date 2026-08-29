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Mihai Stoica a lăudat prestația lui Remus Guțea, subliniind că este un jucător foarte bun 1 la 1, cu un control excelent al mingii. Totuși, impresarul a declarat că și-ar dori să îl vadă evoluând la o echipă cu un alt stil de joc.

Mihai Stoica, vrăjit de Remus Guțea

FC Voluntari „respiră” după . Ilfovenii au smuls un punct și continuă lupta pentru îndepărtarea de zona „fierbinte” a clasamentului. Însă acest rezultat nu ar mai fi fost posibil fără un om important. Mai exact, Remus Guțea a marcat cele două goluri ale trupei lui Florin Pîrvu. La primul, extrema de 19 ani a trecut de un adversar și a înscris cu stângul, în timp ce al doilea a fost marcat cu dreptul, după ce a driblat doi fundași adverși. Mihai Stoica a fost impresionat și spus că ar vrea să îl vadă pe tânărul jucător la un alt tip de echipă.

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„E un jucător foarte bun 1 la 1, are control foarte bun, ține mingea aproape de picior, dar aș vrea să-l văd la alt gen de echipă. L-am văzut și la U19. Cei de acolo nu prea joacă. Cu excepția lui David Matei, doar Kodor a ajuns la Rapid. Fălcușan, căpitanul echipei, e rezervă la Chiajna”, a declarat Mihai Stoica la TV Prima Sport 1.

Ce spunea Gigi Becali despre Remus Guțea și de ce nu a mai ajuns la FCSB

Urmărit de Mihai Stoica și Marius Baciu la barajul de promovare/retrgoradare, câștigat de ilfoveni, cu Hermannstadt, Remus Guțea mărturisea cu puțin timp în urmă că . Ulterior, la mijlocul lunii iunie, FANATIK aflase că FCSB este interesată de tânărul jucător, iar că FC Vountari își dorea 600.000 de euro şi un procent de 15% dintr-o viitoare mutare. „Mi-a dat nea Mitică mesaj: «Ia-l pe Remus Guțea imediat!».

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Dar, acum, știi care e treaba? Dacă îl vreau eu, trebuie să dau bani mulți de tot. Îți dai seama, că dacă aude finul de mine zice: «Lasă, că are nașul bani». Vreo 500.000? Bine, atât cere dacă îl vrea altul, dar mie îmi cere 1.000.000”, mărturisea Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

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Originar din Teleorman, Remus Guțea a ajuns deja la borna de 3 goluri în SuperLiga. Sezonul trecut, el și-a trecut în cont 7 goluri în Liga 2, contribuind la promovarea echipei.

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