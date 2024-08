Remus Răureanu: ”David Popovici și Sorana Cârstea au dreptate, dar sportul românesc are extrem de mulți bani!”

au reaprins o temă care a mai fost discutată: sportul nu e o prioritate națională, e subfinanțat, sportivi de top se pregătesc în niște condiții foarte proaste. Subiectul a devenit și mai aprins de data aceasta. De ce?

Cine e vinovat fiindcă David Popovici și Sorana Cârstea nu au condiții bune în România?

Pentru că Popovici și Cârstea, cu popularitatea de care beneficiază, au determinat publicul să nici nu-și mai pună întrebări. Dacă astfel de supercampioni zic că e rău, e clar că e foarte rău! Și în discursul lui David, și în al Soranei, și în reacțiile pe care le-au avut suporterii există critici reale, dar neadresate cuiva anume.

”Guvernanții” și ”statul” sunt termeni abstracți, noțiuni prea largi pentru care cineva să poată pricepe ce ar fi de făcut în sportul românesc. Care guvernanți? Toți membrii guvernelor din 1990 până acum? Chiar toți au avut în grijă sportul și nu s-au ocupat de el? Iar Statul e un aparat imens.

Când spui că ”Statul e vinovat” nu zici mai nimic concret, de fapt. Opinia majorității când se ajunge la astfel de discuții este că Statul, așa imens cum e el, ”nu bagă bani în sport”. România nu investește, motiv pentru care a regresat în mai toate sporturile. Motiv pentru care Popovici s-a bronzat cu ochelari.

Sunt bani mulți de tot în sportul românesc! Salarii uriașe în fotbal, în handbal, în baschet!

”Sunt bronzat cu urmele de la ochelari fiindcă mă antrenez în aer liber”, . Condițiile sunt proaste din cauza lipsei banilor, aceasta ar fi concluzia logică. Dar este adevărată? Este complet falsă, ba chiar e invers situația! Sportul are foarte mulți bani!

a scris în 2021 că Statul român consuma pentru sport un milion de euro pe zi! Chiar un pic peste un milion de euro zilnic, pentru că suma totală cheltuită în sport de-a lungul unui an era de 384 de milioane de euro! Costurile acestea includeau investițiile în infrastructură, salarii, premii.

Banii au fost și mai sunt cheltuiți la întâmplare. Există salarii imense plătite din bani publici în fotbal, în handbal, în baschet. Au fost construite stadioane în orașe care nu mai aveau echipe de fotbal. Bani foarte mulți aruncați la întâmplare, pentru ca acum să apară un campion olimpic și să spună că i-au rămas urmele de la ochelari pe nas fiindcă el se antrenează în soare, nu într-un bazin modern acoperit.

Dar pentru o astfel de situație din sport nu este vinovatul principal tocmai sportul, prin reprezentanții săi, vechiul MTS și actuala ANS plus șefii federațiilor? Totuși, niciun prim-ministru din lume nu are printre preocupările principale ca un înotător, fie el și campion olimpic, să nu se bronzeze la antrenamente!

Cine a condus Sportul în România: ”Iartă-ne, am aruncat la gunoi propunerile tale!”

O astfel de grijă ar trebui s-o aibă oamenii care se ocupă de sport. Ministerul Tineretului și Sportului a existat mulți ani fără să facă nimic, până când a fost înlocuit cu o Agenție Națională. În urmă cu doi sau cu trei ani, când mai exista MTS, un fost fotbalist, internațional dintre cei mai importanți, mi-a povestit că oficialii din minister îl invitaseră la o discuție.

”Vrem să discutăm cu mai mulți foști sportivi mari și să înțelegem care ar fi căile pentru reformarea sportului”. Fotbalistul le-a prezentat o listă cu câteva propuneri, a și discutat cu ei la sediul MTS. După o vreme a fost schimbat ministrul. Fotbalistul a fost sunat din nou.

”Vrem să discutăm cu mai mulți foști sportivi mari și să înțelegem care ar fi căile pentru reformarea sportului”. ”Băi, oameni buni, am fost la voi recent și am vorbit despre același subiect? Cum aș putea să am eu alte idei decât acelea pe care vi le-am prezentat? Le aveți scrise!”.

”Nu avem nimic scris, probabil că cei care au plecat din minister au aruncat foile la gunoi” a fost răspunsul. Cu un astfel de comportament de câți bani ar fi nevoie pentru ca lucrurile să funcționeze în sportul românesc? De 10 milioane de euro pe zi în loc de un milion?

Elisabeta Lipă s-a priceput să creeze un sistem și niște condiții excelente în canotaj, cele mai bune din lume!

Tot în articolul citat, Gazeta remarca faptul că sportul deja consuma de două ori mai mulți bani decât bugetul Ministerului Culturii! Niciun guvern, indiferent de partidul care l-ar forma, nu ar putea înmulți de zece ori banii pentru sport ca să ajungă la cheltuieli de 4 miliarde de euro anual! Ar fi ceva absurd!

Singura soluție pentru schimbarea în bine ar fi să apară mai mulți oameni pricepuți la sport și la a conduce ANS, federații. De curând i-am nimerit la Digi24 pe componenții lotului de canotaj, băieți și fete. Ei aveau să participe într-o emisiune a postului. I-am întrebat pe câțiva ”voi ce condiții aveți? Ce fel de echipamente?”.

Așteptam să aud ”e jale, cădem din bărci!”. Au spus ”cele mai bune condiții și cele mai bune echipamente din lume! Nu există vreo națională care să aibă echipament mai bun!”. Elisabeta Lipă a preluat conducerea federației, a angajat un antrenor italian pe care l-a considerat mai bun decât erau autohtonii și le-a asigurat sportivilor cele mai bune condiții. Cele două medalii de aur și trei de argint câștigate la Paris nu au venit din întâmplare, din talent. Și nici din perseverența și din priceperea părinților, ca în cazurile David Popovici, Sorana Cârstea.