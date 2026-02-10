Sport

Renaște baza Pro Rapid! Contractul a fost semnat, iar o sumă uriașă a fost alocată pentru reabilitare. Cine asigură finanțarea

Statul se implică în refacerea bazei sportive Pro Rapid, iar un protocol a fost deja semnat în acest sens. Suma care va fi cheltuită pentru modernizare.
Traian Terzian
10.02.2026 | 17:13
Ce sumă se va investi pentru refacerea bazei Pro Rapid. Sursă foto: Facebook Ciprian Serban
Construită în anul 1997 și considerată la acea vreme cea mai modernă bază sportivă din țară, Pro Rapid a ajuns în paragină. Acum, locația va fi readusă la viață cu ajutorul unei sume importante.

Suma care va fi cheltuită pentru reabilitarea bazei Pro Rapid

Între timp, Pro Rapid a ajuns în proprietatea statului, iar Ministerul Transporturilor a hotărât să investească aproximativ 50 de milioane de lei pentru refacere. Baza sportivă va fi administrată de CS Rapid.

”Astăzi, Ciprian Șerban – Ministrul Transporturilor, George Tuță – Primarul Sectorului 1 și Vlad Andronescu – Directorul CS Rapid au semnat protocolul de colaborare pentru finanțarea modernizării, reabilitării, extinderii și dotării bazei sportive Pro Rapid.

Finanțarea va fi asigurată în etape din bugetul Sectorului 1, investiția urmând să genereze beneficii sociale și comunitare semnificative. Valoarea totală estimată se ridică la aproximativ 50 de milioane de lei. CS Rapid va contribui activ la acoperirea costurilor de modernizare si ulterior prin administrarea bazei Pro Rapid.

Astfel, baza Pro Rapid va deveni un spațiu accesibil atât sportivilor de performanță, cât și întregii comunități locale, oferind copiilor, tinerilor și cetățenilor din Sectorul 1 oportunități de practicare a activităților sportive într-un mediu modern și sigur”, se arată într-un comunicat postat pe pagina de Facebook a CS Rapid.

Cum va arăta noua bază Pro Rapid

Primele discuții privind baza sportivă Pro Rapid s-au purtat în vara anului trecut, atunci când Ministerul Transporturilor a luat hotărârea să investească din propriul fond pentru a reface cantonamentul din cartierul Bucureștii Noi, care va fi administrat de CS Rapid.

Proiectul vizează construirea unui teren de rugby, a trei terenuri de tenis și a mai multor terenuri de antrenament pentru handbal, baschet, volei și futsal. De asemenea, se dorește reabilitarea și modernizarea hotelului existent și înălțarea clădirii cu încă un etaj.

Baza sportivă, unul dintre proiectele de suflet ale fostului patron al echipei de fotbal Rapid, George Copos, a fost abandonată și a fost pusă sub sechestrul ANAF în 2016, odată cu intrarea în faliment a formației giuleștene.

