Renaşterea! Echipa feminină de gimnastică revine după 12 ani la Jocurile Olimpice

După Jocurile Olimpice de la Londra, din 2012, când echipa feminină a urcat ultima dată pe podium, a urmat o cădere abisală a gimnasticii româneşti. S-a ratat calificarea la Jocurile Olimpice de la Rio 2016, o contraperformanţă care nu mai fusese trăită în România de 5 decenii. Căderea abruptă a fost accentuată de o nouă dezamăgire, ratarea calificării la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2021.

Obiectivul gimnasticii la Jocurile Olimpice de la Paris: calificarea în finala pe echipe şi prezenţa în două finale pe aparate

În câţiva ani, echipa feminină de gimnastică a căzut de pe podiumul olimpic în abis. Revenirea în elită pare mai dificilă ca niciodată, dar primele licăriri de speranţă au apărut la Europenele de Juniori din 2020 unde România a obţinut aurul pe echipe, iar Ana Maria Bărbosu a încheiat competiţia cu 6 medalii de aur. Generaţia ei şi a Sabrinei Voinea a readus echipa naţională de senioare la şi chiar dacă e greu să ne batem pentru medalii, avem satisfacţia că vom vedea din nou România în concursurile olimpice de gimnastică.

va fi formată din Sabrina Voinea, Ana Maria Bărbosu, Lilia Cosman, Amalia Ghigoarță şi Andreea Preda. Obiectivul fixat de Federaţia Română de Gimnastică este calificarea în finala pe echipe şi prezenţa gimnastelor în două finale pe aparate şi în finala de la individual compus.

„Pentru Jocurile Olimpice ne-am asumat o finală pe echipe, unde orice e posibil, pentru că se pleacă de la zero. De asemenea, două finale la aparate și cel puțin o prezență în finala de la individual compus”, a spus Carmencita Constantin, președintele FRG.

Sabrina Voinea susţine că obţiectivul impus de Federaţie poate fi îndeplinit la Paris: „Poate fi realizat, toate avem câte o șansă, eu îmi doresc foarte mult finală la bârnă și sol și acolo o să mă bat la medalie”, fiind completată şi de Ana Maria Bărbosu: „E un obiectiv realizabil și sunt convinsă că putem să-l atingem”.

2012 este ultima ediţie a Jocurilor Olimpice la care a fost calificată echipa feminină de gimnastică

Ana Maria Bărbosu, la prima participare olimpică! A fost la un pas să renunţe înainte de calificarea la JO

A strălucit la Europenele de junioare de la Mersin (decembrie 2020) şi a fost considerată de mulţi „urmaşa” Nadiei Comăneci. La 17 ani, dar spune că nu o sperie cea mai strălucitoare scenă: „E prima oară când concurez la Jocurile Olimpice, dar am mai avut competiții mari internaționale. Acum ne concentrăm pe competițiile de verificare și apoi vom fi focusate doar pe Jocurile Olimpice. Orice sportiv are presiune, dar de aceea lucrează și vrea să dea la momentul competiției ce e mai bun din el”.

După ce a luat 6 medalii de aur la Europenele de junioare, presiunea şi-a spus cuvântul şi Ana Maria a fost la un pas să renunţe, chiar înaintea calificărilor pentru Paris: „Am avut un moment în care am simțit că nu mai pot și că presiunea și tot ce se întâmplă în jurul nostru mă doboară… Simțeam că nu mai pot să duc și că nu mă mai regăsesc în sport. Am avut noroc să am o echipă lângă mine, antrenorii, fetele și am rămas”.

„A fost un an plângăcios. A fost… mult am plâns, da. Având în vedere că prima zi de concurs înseamnă calificări, aș vrea să văd în ziare că se scrie a doua zi: «Gimnastica românească, în cinci finale la Jocurile Olimpice de la Paris 2024!»” – Ana Maria Bărbosu

În momentele dificile îşi aduce aminte de sfatul mamei

Momentele grele din cariera Anei Maria sunt trecute cu ajutorul sfaturilor primite de la părinţi: „Când eram mică, nu mi-am imaginat niciodată că o să plec atât de repede de acasă. Prima săptămână a fost destul de greu, până mi-am dat seama, unde este clasa mea, ce trebuie să fac. Mama îmi spune mereu să nu mă uit în altă parte, să mă gândesc cât de puternică sunt eu și să gândesc pozitiv. Tot timpul m-a încurajat să fiu independentă și să mă bazez pe propriile mele forțe”.

Ana Maria este foarte credincioasă, iar unul dintre ritualurile pe care le are înainte de concurs este datul cu mir: „Și înainte de antrenamente și înainte de concurs mă dau cu mir. Și în ghiozdan am cruciulițe, dar în general am, nu neapărat doar la concurs”.

18 ani are Ana Maria Bărbosu (născută pe 26 iulie 2006, la Focșani)

Nadia Comăneci crede în potențialul gimnasticii româneşti

Fosta mare gimnastă În urmă cu ceva timp, a acordat un interviu eveniment pentru FANATIK, în care a vorbit despre renaşterea gimnasticii româneşti, spunând încă de la vremea respectivă că

„Am încredere că noua generație poate readuce gimnastica românească acolo unde îi este locul, printre liderii mondiali. M-am bucurat foarte mult de rezultatele obținute de Ana Maria la Europene. Am și spus imediat după competiție că această tânără are un potențial uriaș pentru o carieră de excepție în gimnastică. Este clar că are și talent și determinare, iar faptul că a reușit performanța de a obține aurul la toate aparatele, arată că este cu adevărat pasionată de acest sport și este dispusă să muncească foarte mult.

Este nevoie însă și de susținere, nu doar din partea antrenorilor sau a familiei, ci și din partea autorităților. Gimnastica, asemeni altor discipline sportive, are nevoie de un plan național de susținere. Avem nevoie de o masă mai mare de selecție, dar și de condiții optime de pregătire pentru tinerii gimnaști cu potențial, cum este și cazul Anei Maria Bărbosu, căreia îi urez să confirme rezultatele de la Europene și chiar să ajungă la o Olimpiadă de gimnastică”.

„Eu m-am bucurat de fiecare moment petrecut în sala de gimnastică și fiecare exercițiu prezentat corect într-o competiție. Dacă ar fi să descriu în câteva cuvinte cariera mea, aș spune că a fost una dominată de pasiune, construită prin multă muncă și consolidată cu dăruire completă” – Nadia Comăneci

Nadia Comăneci, cea mai medaliată română la JO din istoria României

România a fost una dintre marile forţe ale gimnasticii mondiale. Drept dovadă, cele mai multe medalii din totalul de 309 medalii olimpice obţinute în istoria României au venit la gimnastică: 72.

Nadia Comăneci este sportiva din România cu cele mai multe medalii la Jocurile Olimpice: 9. „Este adevărat că am făcut istorie la o vârstă foarte fragedă, rezultatele mele rămânând în memoria publicului, dar cred că sunt mulți sportivi români meritoși care au făcut ca România să fie cunoscută și respectată. Sunt mândră de toate medaliile pe care le-am obținut în competițiile de gimnastică. Fiecare a însemnat recunoașterea unei pregătiri intense și depășirea propriilor limite.

Medaliile olimpice au, într-adevăr, un loc aparte în palmaresul oricărui sportiv. Sunt dovada că drumul ales a fost cel corect și că a meritat fiecare sacrificiu făcut de-a lungul său. Ceea ce simte un sportiv atunci când urcă pe podiumul olimpic și primește o medalie olimpică este atât de intens încât nu poate fi descris în cuvinte. E o fericire, amestecată cu mândrie și satisfacție, greu de explicat. Și îmi doresc ca sportivii noștri tineri să ajungă să trăiască o astfel de experiență unică”, a spus Nadia Comăneci pentru FANATIK.

9 medalii olimpice are Nadia Comăneci, dintre care 5 de aur

Andrei Muntean, singurul nostru gimnast calificat la Jocurile Olimpice: „Aici, în cap, totul este pregătit!”

La masculin avem un singur reprezentant la Paris, Andrei Muntean. Gimnastul merge „all in” la paralele, acolo unde speră să aibă o evoluţie cât mai bună şi, de ce nu, să intre în lupta pentru medalii.

„A fost un drum foarte greu până să mă calific, cu destule probleme de sănătate. Am reuşit să trec peste acestea cu tot ce înseamnă familie, prieteni care chiar mereu m-au fost alături şi m-au susţinut pentru că ştiau mereu că pot. Am ştiut şi eu că pot, dar sunt multe momente când ştii că e greu şi e momentul în care ai nevoie de susţinerea celor din jur. Cu atât mai mult, satisfacţia a fost mai mare, că după tot acest drum greu, am reuşit să mă calific.

A fost un obiectiv pe care ni l-am impus de la începutul anului. Am zis că nu vreau să închei anul 2023 fără o calificare la Jocurile Olimpice şi toată energia aia pusă a ajuns să fie triumfătoare. Vreau să mă bucur de competiţie, că sunt în continuare printre cei mai buni sportivi din lume. Vreau să merg relaxat şi, în acelaşi timp focusat şi concentrat pe ceea ce trebuie să fac. Tot ce îmi doresc, să ajung într-o formă cât mai bună acolo, să fiu sănătos.

Cu siguranţă rezultatele vor apărea. Aici, în cap, totul este pregătit. Drumul meu se duce în direcţia aceea. focusul principal va fi spre paralel. Vreau să fac totul la maxim, ca să ajung într-o formă cât mai bună. Nu am nimic de pierdut şi vreau să fac totul cât pot eu de bine”, a spus Andrei Muntean pentru FANATIK.

6 este locul pe care a terminat finala la paralele Andrei Muntean la JO Rio 2016

2 medalii are Andrei Munteanu la JO de tineret Singapore 2010: aur la inele și argint la paralele

31 de ani are Andrei Muntean (născut pe 30 ianuarie 1993, la Sibiu)