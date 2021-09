Renașterea! FC Buzău se luptă la promovarea în Liga 1 după ce era amenințată cu desființarea: “În vară nu mai era nimeni aici!”. Exclusiv

Una dintre poveștile frumoase din Liga 2 este scrisă în acest sezon de FC Buzău. O echipă care la începutul anului a fost la un pas de desființare și care în vară nu mai avea niciun jucător este acum printre cele mai în formă din competiție.

FC Buzău se luptă la promovarea în Liga 1 după ce era amenințată cu desființarea! Un nou început în vară

Preluată din această vară de , Buzăul și-a schimbat denumirea, sigla, jucătorii și antrenorul. În luna ianuarie, primarul orașului a anunțat că Gloria Buzău va fi retrasă din Liga 2 pentru că nu i se acordă dreptul de promovare.

ADVERTISEMENT

În cele din urmă, edilul Constantin Toma s-a răzgândit, însă a luat decizia ca proiectul să o ia de la zero în vară. Și antrenorul Cristi Pustai, cel care a dus Dunărea Călărași în lupta pentru promovare în urmă cu un sezon, este artizanul noii echipe.

Echipa lui Cristi Pustai, serie de patru victorii după un început dificil de sezon!

FC Buzău a avut un început dificil de sezon cu două înfrângeri la rând: 1-2 cu Hermannstadt și 0-1 cu U Cluj, echipe cu pretenții de promovare. Apoi, lucrurile au intrat pe un făgaș foarte bun pentru buzoieni care au început seria rezultatelor bune.

ADVERTISEMENT

Un egal, 1-1 cu Politehnica Timișoara și apoi patru victorii la rând: 3-0 cu Dunărea Călărași, 14-0! cu Unirea Constanța, 1-0 cu Poli Iași și 4-0 cu Metaloglobus. Cel mai bun atac din competiție, dar asta în condițiile în care le-au administrat 14 goluri celor de la Unirea Constanța, echipă aflată în derivă. În acest moment, Gloria Buzău este pe locul 4.

Pustai: “În vară nu era nimeni aici, nu aveam niciun jucător. Am început greu”

Buzăul își continuă parcursul și în Cupa României acolo unde a obținut deja două victorii: 3-1 cu Metalul Buzău și 5-0 cu Recolta Gheorghe Doja. Primul test important în Cupă vine miercuri, de la ora 16:30, cu .

Antrenorul Cristi Pustai a vorbit pentru FANATIK despre parcursul celor de la FC Buzău și despre ambițiile formației din liga secundă: “Ne bucură acest parcurs, nu pot să spun că mă așteptam. În vară nu era nimeni aici, nu aveam niciun jucător. Am început greu, cu două înfrângeri, însă am reușit să reglăm problemele.

ADVERTISEMENT

Știam că avem un lot valoros și că avem nevoie de timp ca să ne omogenizăm. Obiectivul trasat de conducere a fost locurile 1-10, dar vă dați seama că play-off-ul este un obiectiv pentru orice formație din liga secundă. Toți se gândesc doar la play-off.

“Nu vreau să ni se urce la cap faptul că avem patru victorii la rând”

Sper ca în perioada următoare și până în iarnă să rămânem acolo și să obținem în continuare rezultate bune. Ar fi nedrept să spun că este cel mai disputat campionat din Liga a II-a din istorie pentru că și anul trecut a fost la fel.

În afara play-off-ului au rămas echipe cu pretenții precum Metaloglobus, U Cluj sau Petrolul Ploiești. Nu vreau să ni se urce la cap faptul că avem patru victorii la rând, o să încercăm să păstrăm aceeași formă.

ADVERTISEMENT

Trebuie să muncim în continuare, să ne antrenăm, să rămânem concentrați și sunt sigur că așa vom putea avea în continuare rezultate. Sezonul este lung”, a explicat Pustai pentru FANATIK.

“Cristiano” de Buzău face 1000 de abdomene pe zi: “Am și pătrățele lui Ronaldo”

Cristian Ciobanu este golgheterul Ligii a II-a. Idolul mijlocașului de la FC Buzău este Cristiano Ronaldo de la Manchester United și a preluat de la el și etica pentru muncă. “Cristiano” de Buzău face peste 1000 de abdomene pe zi:

„Aș vrea să mă asemănăm cu Ronaldo, chiar dacă este comparația exagerată. Am făcut 1000 de abdomene într-o zi, dar nu mai am avut timp apoi de antrenamentul de fotbal. Am și pătrățele lui Ronaldo”, a spus Cristian Ciobanu, mijlocaș FC Buzău.

ADVERTISEMENT

Cristian Ciobanu: „Visul meu cel mare este să ajung să joc la națională, chiar dacă la 29 de ani, la 30 sau 32″

Ciobanu a înscris șapte goluri în șapte meciuri și își dorește să fie golgheter la finalul stagiunii. Până atunci, Ciobanu trage tare la antrenamente în speranța că își va îndeplini visul de a ajunge la naționala mare:

„Visul meu cel mare este să ajung să joc la națională, chiar dacă la 29 de ani, la 30 sau 32. Eu cred în vise și nu renunț la acesta. Este un început bun de campionat pentru mine, sper să o țin în același ritm, să ofer și pase decisive. Ne gândim la Liga 1, ne dorim playoff-ul, ca apoi să ne jucăm șansa pentru promovare”, a spus Ciobanu.