Renașterea Gabrielei Ruse! Adversara Simonei Halep a fost la un pas să se retragă după o tragedie în familie: “Îmi venea să mă las!”

este meciul vedetă din turul inaugural de la Transylvania Open. Cele două vor juca primul meci direct miercuri, de la ora 15:30, pe BT Arena. Pentru Ruse va fi confruntarea în care își întâlnește idolul.

Gabriela Ruse are un an foarte bun. A intrat în top 100 WTA și a câștigat primul turneu din carieră, la Hamburg. Pentru româncă lucrurile merg cât se poate de bine, însă nu tot timpul situația a fost roz pentru Gabi.

Renașterea Gabrielei Ruse! Adversara Simonei Halep a fost la un pas să se retragă după o tragedie în familie

În urmă cu câțiva ani, accidentările și un deces în familie au făcut-o pe tânăra jucătoare să se gândească la retragere. Perspectivele nu erau cele mai bune, iar Gabi a luat în calcul să renunțe la o carieră care nici nu începuse cu adevărat:

ADVERTISEMENT

“A fost o perioadă neagră. O persoană importantă din familia mea a decedat, am fost accidentată, lucrurile nu erau bune. Mă gândeam să mă retrag, îmi venea să mă las”, a spus Gabriela Ruse.

Simona Halep i-a dat o mână de ajutor: “Mă antrenam destul de slab şi ţinteam la nişte rezultate fără să mă antrenez atât de sus”

Inspirația a venit tocmai de la “idolul” Simona Halep. Fostul lider mondial a acceptat-o pe , acolo unde tânăra jucătoare a simțit ce înseamnă cu adevărat o intensitate importantă:

ADVERTISEMENT

“Pentru mine faptul că Simona a acceptat şi m-a vrut la antrenamente în ultima perioadă a fost clar un bonus. Mă antrenam destul de slab şi ţinteam la nişte rezultate fără să mă antrenez atât de sus.

“Mi-am îmbunătăţit jocul şi mentalul uitându-mă la ea”

Clar, am încercat să fur şi din jocul ei, cu toate că nu avem un stil asemănător. Mi-am îmbunătăţit jocul şi mentalul uitându-mă la ea. Este foarte important să nu o enervezi pe teren, pentru că dacă o enervezi scoate acel demon când, efectiv, nimeni nu mai crede (râde).

ADVERTISEMENT

Îi mulţumesc foarte mult pe această cale pentru că am putut sta pe lângă ea, am crescut uitându-mă la ea şi, clar, nu pot spune decât cuvinte de laudă”, a spus Ruse.

“Când am vrut să mă las, s-a întâmplat să vină aceste victorii pentru mine”

Chiar dacă gândul retragerii încă era prezent, rezultatele au început să vină pentru Gabriela Ruse, care a reușit să câștige și primul titlu WTA din carieră, în acest an la Hamburg, după o finală cu Andrea Petkovic:

ADVERTISEMENT

“Clar este cel mai bun an pentru mine. Am trecut prin multe accidentări. Când am vrut să mă las, s-a întâmplat să vină aceste victorii pentru mine. Mi s-a schimbat percepția 100%, Nu m-aș mai gândi acum să mă las”.

“Nu e ușor să joci cu idolul tău pe teren. Dar sunt sigură că amândouă vom juca un tenis frumos”

Pentru Gabriela Ruse vine și meciul împotriva idolului din adolescență, Simona Halep. Este primul meci direct dintre cele două, care au jucat în echipa de dublu la turneul de la Indian Wells:

ADVERTISEMENT

“Fiecare jucătoare are șansa ei. Sunt foarte bine din punct de vedere fizic. Este normal să mai apară mici accidentări pentru că joc de multe săptămâni fără pauză. Îmi doresc să fiu sănătoasă. Fără sănătate nu poți să reușești.

Nu e ușor să joci cu idolul tău pe teren. Dar sunt sigură că amândouă vom juca un tenis frumos. Pentru mine este un atu că nu sunt spectatori, să spun sincer. Mi-e foarte greu să joc acasă. Mi-au trebuit multe săptămâni să îmi revin după Fed Cup”, a spus Ruse înaintea meciului.

Prietenă bună cu Emma Răducanu: “Vorbește foarte bine românește, să știți”

Pe Gabriela Ruse o leagă o relație de prietenie de Emma Răducanu, câștigătoarea de la US Open. Cele două s-au antrenat de mai multe ori împreună la Cluj și Indian Wells, însă relația de amiciție există și în afara terenului:

“Emma îmi este prietenă. Este o fată extraordinară. Ne-am antrenat în aceste zile, am ieșit destul de mult la restaurant. Avem o relație specială. M-am bucurat pentru rezultatul ei de la US Open. Sper să jucăm dublu împreună.

Cu Emma ne-am întâlnit pentru prima dată în 2018 la Wimbledon în calificări. Îmi spunea cineva să merg să o văd pe Emma Răducanu, că e tot româncă. Dar prietene am devenit la Nottingham. I-am cerut să jucăm dublu la Wimbledon, dar mi-a spus: «Oh, Gabi! Dar eu nu pot juca dublu!». Vorbește foarte bine românește, să știți.

Când îi spun că mă mai întreabă presa despre ea, mereu îmi spune: «Gabi, îmi pare atât de rău!». Da, pot să spun că face parte din grupul româncelor”, a spus Gabriela Ruse.

Confruntarea dintre Gabriela Ruse și Simona Halep de la Transylvania Open va avea loc miercuri, de la ora 15:30. Învingătoarea o va întâlni în turul următor pe rusoaica Varvara Gracheva.

“Mi-am dorit foarte mult să ajung top 100. Când a venit acest moment, m-a relaxat. Nu acesta este țelul final. Țintesc mult mai sus. Este foarte important să te concentrezi pentru ceea ce ai de făcut”, Gabriela Ruse