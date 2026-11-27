ADVERTISEMENT

Matei Lucescu poartă unul dintre cele mai importante nume din sportul românesc. Spre deosebire de tatăl şi bunicul său, pasiunea pentru fotbal nu a fost arzătoare, aşa că şi-a creat propriul drum, în antreprenoriat, iar primul său mare proiect e renaşterea unui brand-simbol de 150 de ani.

Matei Lucescu: „Când văd pe cineva că-şi alege o bere Griviţa, mi se umple sufletul de bucurie”

Într-un interviu acordat pentru FANATIK, despre readucerea la viaţă a brandului de bere „Griviţa”, despre cum a ajuns să fie pasionat de această industrie alături de soţie şi care sunt principalele provocări într-un context economic foarte dificil în care se află ţara noastră:

ADVERTISEMENT

Matei, în primul rând aș vrea să te întreb cum merge afacerea cu bere?

– E un an dificil, aș spune, pentru că au fost foarte multe schimbări legislative, nici economia n-a mers anul acesta așa cum cred că și-ar fi dorit toată lumea. Deci a fost un an, să spunem, de reașezare, în care ne-am gândit, ne-am făcut planuri, ne-am reașezat, ne-am consolidat poziția în piață și ne pregătim pentru anul viitor, unde sperăm că o să înceapă iar să crească economia. Ceea ce, evident, ne ajută și pe noi și ajută orice producător din orice industrie.

I-am auzit pe mulți care spuneau că 2026 a fost un an foarte, foarte greu, poate cel mai greu din punctul ăsta de vedere, al businessului. Așa a fost?

ADVERTISEMENT

– Așa a fost, cel puțin din experiența noastră de până acum, pentru că au fost foarte multe schimbări. Am avut și creșteri de acciză — și anul trecut două creșteri, și anul acesta o creștere — și, evident, creșteri cu materia primă. Am început în luna martie la un preț la gaz, iar acum plătim dublu. E un lucru greu de previzionat atunci când îți faci un buget la început de an, mai ales în industria de producție, în special în industria berii, unde marjele sunt mici și trebuie să fii foarte atent la orice cost.

ADVERTISEMENT

Evident, e foarte greu să vii și să-ți previzionezi că o să ți se dubleze costul la motorină sau la gaz. De aceea a fost un an dificil, pentru că noi ne-am făcut un plan și toate planurile au fost date peste cap la jumătatea anului. Dar, chiar și cu aceste considerente, noi am reușit să creștem ca brand și la vânzare. Observăm că sunt din ce în ce mai mulți oameni care știu de noi, care ne-au gustat produsele, ceea ce pentru mine este o mândrie. În momentul când văd pe cineva că-și alege din raft o Bere Grivița, pentru mine, îți dai seama, mi se umple sufletul de bucurie.

ADVERTISEMENT

Berea Griviţa a renăscut după 150 de ani: „Când am ales să readucem pe piață acest brand, am făcut-o cu gândul la tradiție”

E o concurență foarte mare în România pe piața asta a berii. Care sunt particularitățile? Ok, voi sunteți mici producători, dar vă bateți în același timp cu giganți care produc foarte mult.

– E o industrie extrem de interesantă, pentru că într-adevăr suntem în aceeași piață și noi, și marii producători. Ceea ce pe mine mă bucură și ceea ce nu realizăm este că industria berii este o industrie în care majoritatea producției se întâmplă în România. Noi aici o producem și aici o consumăm. Dar ne putem gândi la orice altă industrie unde importurile depășesc cu mult producția internă — că ne gândim la carne de porc, la mezeluri, la lactate. În schimb, în industria berii, mi se pare că peste 95% se produce și se consumă în România. De aceea, cred că industria berii este o industrie care merită protejată și trebuie să avem grijă de ea. Cum facem asta? Cu predictibilitate în tot ce înseamnă politici financiare, de taxare sau fiscale. Trebuie să avem grijă să oferim această predictibilitate.

ADVERTISEMENT

Și cred că e important să și încurajăm acest domeniu. Noi aveam înainte o foarte mare tradiție în producția de bere; fiecare județ avea propria fabrică de bere, lăsate de prin anii ’40, ’50, ’60, care, evident, majoritatea s-au închis. Dar e important să ne aducem aminte. De aceea, și când am ales să readucem pe piață acest brand, am făcut-o cu gândul la tradiție, la istoria de producție a berii, fiindcă toate aceste tradiții și toate aceste branduri autohtone merită salvate, păstrate, crescute, pentru că ele reprezintă cumva identitatea noastră. Românii le-au creat, românii le-au crescut și tot românii trebuie să le continue și în viitor. Nu putem să le lăsăm să dispară, pentru că în momentul în care renunțăm la brandurile noastre, practic renunțăm și la o parte din istorie. Sunt atât de multe branduri care au existat și de care nu ne mai aducem aminte, fiindcă nu mai sunt pe piață acum.

Exact…

– Cum facem? Când vedem diverse branduri românești care cumva s-au întors sau branduri cu foarte mare tradiție în industria auto, ne dăm seama că astea sunt niște produse pe care noi le-am făcut, avem tradiție în industria respectivă, se întâmplă de foarte mulți ani. Bere Grivița are o istorie de peste 150 de ani. Sigur, fosta fabrică e aici peste drum, o vedem de la geam; nu mai există, dar continuând tradiția și istoria, reușim să ducem mai departe această tradiție în producția de bere.

Cum a luat naştere proiectul: „Am fost la primul festival de bere artizanală cu soția, ne-am îndrăgostit de produs, de industrie”

Cum te-ai gândit să readuci tradiționala Bere Grivița în prim-plan? Care a fost planul de la început?

– Sincer, a fost o întâmplare, o greșeală aproape aș putea spune. Când ne-am hotărât: „Ok, vrem să facem o mică făbricuță de bere”, ni s-a părut o idee foarte interesantă. Am fost la primul festival de bere artizanală cu soția, ne-am îndrăgostit de produs, de industrie, de ideea că poți să faci cu patru ingrediente un milion de sortimente diferite de bere, de gusturi, de culori. Și, plecând de acolo, ne-am hotărât că vrem să facem o mică făbricuță. Am început să ne gândim unde o facem, cum o să se cheme, cui i se adresează și am ajuns în această clădire, o clădire și aceasta cu foarte multă istorie, pe care ne-am chinuit trei ani s-o renovăm. Face parte din fosta fabrică de țigarete care era peste drum, deci iarăși foarte multă istorie și aici.

Am început să ne gândim la nume — Bere Grant —, să ne gândim la zonă, cum s-o numim, și am ajuns cumva la Bere Grivița. Nu știu, a fost așa o întâmplare, nici nu-mi mai aduc aminte sincer care a fost momentul în care ne-am hotărât să se cheme Grivița, dar cumva toate piesele din puzzle s-au unit. Suntem în zona Grivița, fosta fabrică e peste drum, e un brand cu foarte multă istorie și tradiție pe care am vrut să-l reînviem și să-l readucem la viață, și cumva toate piesele au căzut ca într-un puzzle, uneori fără să-ți dai seama. Cam asta e povestea despre cum am început și cum am ajuns aici. Dar a fost multă, multă muncă. De la concept, de la idee până la implementare, până am produs prima sticlă de bere, au trecut cam trei ani de zile.

Trei ani de zile între concept și prima sticlă de bere produsă?

– Trei ani de zile. Am avut între timp renovare, am renovat toată clădirea asta în care ne aflăm de la zero. Am dat jos pereții, am dat jos tencuiala, au rămas doar stâlpii de rezistență și de acolo am luat-o cumva de la zero. Ca o renaștere a brandului, cumva renăscut odată cu această clădire. Am luat o clădire veche și am consolidat-o pe toată.

Matei Lucescu, de la multinaţională la propria afacere: „În antreprenoriat eşti expus la tot”

De antreprenoriat ai fost pasionat de mic, să zic așa? Mereu te-a interesat domeniul?

– Sincer, mi-e greu să-ți spun. Am terminat facultatea, am studiat în afară și când m-am întors în România m-am angajat la o multinațională; am lucrat în telecomunicații o perioadă. Pur și simplu nu m-am regăsit. Am vrut să fac ceva diferit, ceva al meu, în care să am un impact mai mare asupra a ceea ce se întâmplă, asupra produsului. Și am zis: „Ok, trebuie să iau o decizie: fie continui unde sunt acum, fie o iau pe propriul drum”. Și mă bucur că am făcut-o.

A fost foarte greu, am avut foarte multe lucruri de învățat și cred că antreprenoriatul înseamnă și o experiență de viață. Înveți enorm, te lovești de situații de care altfel nu ai cum să te lovești. Când lucrezi într-o multinațională sau într-o companie foarte mare, nu vezi toate aspectele businessului, nu te lovești de toate problemele; vezi o bucată, bucata de care te ocupi.

Înțeleg…

– În schimb, în antreprenoriat ești expus la tot: achiziții, materii prime, procesul de producție, marketing, distribuție. Sunt atât de multe lucruri la care trebuie să fii atent și în care ești implicat, încât nu ai cum să nu înveți și să nu te dezvolți dintr-o asemenea experiență.

S-a dedicat industriei berii alături de soţie: „Nu este genul de industrie unde poţi să faci part-time”

Când te-ai hotărât să te dedici industriei berii? Știu că ai făcut și niște studii…

– În momentul în care am luat decizia să mergem pe acest drum, când am zis: „Ok, vreau să fac ceva în industria berii”, am făcut un curs, într-adevăr, de o săptămână în Anglia, să înțeleg despre ce este vorba, să înțeleg la nivel foarte larg ce presupune producția de bere. Și în momentul în care am luat decizia, m-am dedicat total. Nu este genul de industrie unde poți să faci part-time, cu jumătate de normă sau doar ca un hobby — doar dacă vrei să produci pentru tine acasă —, dar altfel trebuie să te dedici în totalitate industriei. Și în momentul în care am luat această decizie, am fost 100% implicat. Și eu, și soția mea lucrăm împreună și am fost implicați amândoi 100% de la început.

E o pasiune pentru voi?

– A devenit o pasiune. N-a început neapărat ca o pasiune, dar a devenit o pasiune. Mai ales prin prisma jobului, am descoperit și alte pasiuni. Mi-am dat seama că sunt foarte pasionat de zona de mecanică, să înțeleg cum funcționează utilajele, cum funcționează pompele. Și habar n-aveam, nu-ți imagina că aveam vreo experiență înainte, dar din necesitate, din nevoie — mai ales la început, se strica ceva, trebuia să termini producția, trebuia să repari pompa, n-aveai de ales, era o necesitate. Și făcând asta, implicându-mă foarte mult în zona aceasta, am învățat ușor-ușor ce înseamnă mecanica. Acum sunt implicat în tot ce înseamnă dezvoltare pe partea tehnică la fabrică, noi proiecte pe care le implementăm; de multe ori mă ocup eu de partea tehnică, că-mi place și chiar am descoperit o pasiune pentru zona asta de mecanică, de tehnică, deși înainte n-aveam niciun model acasă pe zona asta.

A conceput o bere cu ajutorul suporterilor, pe stadion

Berea și fotbalul merg împreună. Tu pentru microbiști ce recomandări le-ai face vizavi de, nu știu, consumul de bere sau cum ar trebui să consume, ce ar trebui să consume?

– Și aici e greu. Am fost parteneri cu cei de la Dinamo pe zona aceasta de bere pe stadion. Am început cu… De fapt, berea noastră fără alcool a fost concepută împreună cu suporterii de la Dinamo. De ce spun împreună? Pentru că noi am creat o rețetă special pentru suporteri. De unde a plecat această nevoie? Am vrut să creăm o bere fără alcool cât mai apropiată de o bere normală, ca oamenii să se bucure de acea bere pe stadion. La momentul respectiv nu aveai voie să bei alcool pe stadion.

Da, încă nu era legea…

– Și am vrut să creăm o bere cât mai apropiată de o bere normală și am reușit. Am stat, am luat feedback meci după meci; eram acolo în stand, în puncte de vânzare, întrebam oamenii ce părere au, cum li s-a părut, ce feedback au, cum putem s-o îmbunătățim. Și a fost cumva un produs creat împreună cu suporterii, pentru suporteri. Și după un an de zile, după ce am luat acest feedback și am perfecționat-o, abia după aceea am îmbuteliat prima sticlă de bere fără alcool. Deci cumva este o bere produsă cu ajutorul suporterilor.

După aceea, evident, în momentul în care au dat drumul la berea cu alcool pe stadion, au venit niște alte branduri care au oferit niște sume consistente de sponsorizare, la care noi nu mai puteam să concurăm, și am plecat. Am avut vreo două meciuri… De fapt, primul meci cu bere pe stadion a fost cu Bere Grivița. Deci asta cumva va rămâne mereu o mândrie pentru noi: am fost la primul meci cu bere pe stadion. Am reușit să oferim suporterilor și această primă experiență pe stadion.

Dar cumva rămânem conectați de lumea sportului. , la echipa de rugby, participăm la diverse activități, la meciurile de handbal suntem și noi acolo alături de CS Dinamo și suntem apropiați de sport în continuare și vrem să fim apropiați de sport — nu numai de fotbal. Mi se pare că există atât de multe sporturi interesante și atât de multe lucruri de văzut și experimentat. Și sincer îmi pare rău că nu văd mai mulți suporteri pe stadion.

Am fost la finala Cupei la rugby și erau cred că 200 de oameni pe stadion. Sincer mi se rupea sufletul, pentru că era un meci atât de important și cu o miză atât de mare. Dar totuși era acel nucleu de suporteri care iubesc rugby-ul, ceea ce pe de o parte m-a întristat, m-a și bucurat, pentru că mi se pare că sportul este atât de important. Erau oameni cu copii, cu nepoți pe stadion; era destul de frig și totuși erau acolo să-și susțină echipa. Dar asta zic: mi se pare sportul atât de important și vrem să fim acolo alături de oameni, de sportivi, de copii, tocmai pentru că mi se pare un lucru care trebuie neapărat promovat și susținut. Și fără ajutorul companiilor private e foarte greu să ai performanță.

Anunţă un proiect „legendar”: „Lucrăm încă din iunie la acest proiect”

Am văzut că ați avut parteneriate și cu diverși sportivi, diverși campioni, cu ediții limitate. Plănuiți să faceți asta și în viitor, adică să continuați?

– Avem un mic proiecțel, nu pot să dezvălui mai mult, dar pentru anul viitor pregătim ceva cu adevărat legendar. Pentru anul viitor, o să fie ceva special. Lucrăm încă din iunie la acest proiect și vrem să facem un lucru special. Mai e un pic de așteptat până în martie.

La ce ar trebui să se aștepte consumatorii de Bere Grivița pentru viitor? Cum arată viitorul, cum vezi compania în viitor?

– Ce ne dorim cel mai și cel mai mult este să reușim să ajungem mai aproape de oameni. Adică să continuăm să creștem distribuția ca să fie un produs mai ușor de găsit. Avem foarte mulți oameni care ne întreabă: „Unde găsim berea?” și încep și le explic și le spun, dar scopul nostru este să fim mai aproape de români, pentru că pentru asta am făcut-o. E un brand cu identitate românească, cu istorie, cu tradiție și vrem să fie ușor de găsit, vrem să fie un produs pe care să ți-l și permiți până la urmă. Degeaba ai un produs extraordinar de bun dacă oamenii nu și-l permit. Deci asta este cumva lucrul pe care noi ni l-am propus: să fim aproape de oameni, să poată să-l găsească, să și-l permită și să fie un produs accesibil.

Să fie un produs accesibil…

– Exact, exact. Asta ne dorim, să fim alături de oameni, pentru că pentru ei am creat acest brand, pentru ei l-am readus la viață. Puteam să-l numim oricum, să schimbăm brandul, să fie alt nume, dar faptul că noi am ales acest brand cu istorie, cu tradiție, înseamnă că trebuie să fim alături de oamenii care se bucură de el.

Cât de dificil este să reziști în piață cu un brand mai mic, într-o piață foarte concurențială, în România din ziua de azi?

– Foarte greu. Într-adevăr, e destul de greu să reziști și să crești. Înseamnă foarte multă muncă, foarte multă determinare, foarte multă comunicare ca oamenii să te redescopere. Dar mi se pare că e un lucru pe care reușim să-l facem: reușim să ajungem la oameni, să ne cunoască prin prisma sportului, prin evenimentele la care participăm și încercăm să fim mai aproape de ei.

Matei Lucescu, interviu pentru Fanatik