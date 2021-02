Renegaţii lui Papură au adus prima victorie pentru Universitatea Craiova în 2021. Ce mesaj i-au transmis fostului antrenor

Universitatea Craiova a întrerupt cu stil seria de remize în Liga 1. La primul meci după demiterea lui Corneliu Papură, oltenii s-au impus clar la Iaşi, scor 3-0. Golurile au fost marcate de Ivan, Nistor şi Cîmpanu. Toţi cei trei jucători aveau o relaţie glaciară cu “Papi”.

Andrei Ivan a fost cel care a deschis scorul pentru prima victorie a Craiovei în 2021. Cu o finalizare din câţiva metri, după o pasă de la Bancu, în minutul 27. Ivan a avut parte de foarte multe momente grele în mandatul lui Papură.

În cele 10 etape alături de fostul antrenor, atacantul venit de la Rapid Viena a fost titular în doar două jocuri. Chiar ultimele două disputate de Craiova. Este la doar al treilea gol marcat în acest sezon.

George Cîmpanu a marcat primul său gol pentru Universitatea Craiova. Ce spune despre perioada în care era ignorat de Papură

Dan Nistor a făcut 2-0 pentru Universitatea Craiova în minutul 35. Cel mai important om al oltenilor în sezonul trecut, Nistor devenise un client la schimbări pentru Papură.

A fost scos de pe teren în trei dintre cele cinci partide pe care Craiova le-a jucat în 2021 sub comanda lui Papură. Și de fiecare dată în momente în care oltenii căutau cu disperare golul victoriei. Nistor a răbufnit la Giurgiu și a avut o reacție nervoasă în momentul schimbării. Și-a aruncat aruncat mânușile spre banca de rezerve.

În fine, scorul final a fost stabilit de George Cîmpanu. Jucător de 20 de ani care a fost adus în acest sezon de la FC Botoșani. În ciuda faptului că oltenii au plătit 500.000 de euro pentru a-l achiziționa, Cîmpanu a jucat foarte puțin.

A intrat pe teren în doar trei dintre cele 10 partide cu Papură antrenor. De două ori a ieșit la pauză și o dată chiar înainte de finalul primei reprize. Cîmpanu este la primul gol marcat în tricoul Universității Craiova. Atât el, cât și Andrei Ivan, s-au arătat încântați de șansa de a lucra cu un nou antrenor.

“Suntem foarte bucuroși că am ieșit din pasa nefericită de egaluri. Suntem bucuroși și sper să continuăm la fel, iar eu să marchez goluri pentru echipă. Și azi am ratat foarte mult, scorul putea fi mai mare. Suntem obișnuiți cu Dragoș (n.r. – Dragoș Bon, interimarul Craiovei), a rămas cu noi și suntem bine cu el. Dacă am câștigat azi, merită o șansă”, a declarat Andrei Ivan la final.

“Contează mult victoria. Venim după o perioadă grea, iar acum am luat o gură mare de aer. Nu știu de ce am avut o pasă așa proastă. Nu îmi dau cu părerea, antrenorul decide dacă eu joc sau nu, eu pot doar să arăt că merit să fiu pe teren. Am așteptat de mult golul acesta și sper să nu mă opresc aici”, a declarat și Cîmpanu.

