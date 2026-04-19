„Renegatul” Alex Dobre, salvatorul Rapidului! Giuleștenii ar fi fost în play-out fără golurile omului pedepsit de Gâlcă

O analiză făcută de FANATIK cu privire la impactul lui Alex Dobre din acest sezon relevă faptul că jucătorul, care a avut recent critici publice la adresa lui Costel Gâlcă, este o piesă indispensabilă pentru cei de la Rapid.

Confruntarea din etapa cu numărul 5 a play-off-ului SuperLigii , informație anunțată exclusiv de FANATIK. Extrema de la Rapid a fost astfel pedepsit de Costel Gâlcă pentru declarațiile avute după egalul cu FC Argeș, 0-0, din runda trecută, în care a criticat tactica pe care o folosește antrenorul grupării giuleștene.

O analiză a impactului pe care fotbalistul a avut-o în partidele disputate de Rapid în acest sezon arată faptul că fără el formația bucureșteană nu ajungea în play-off. Așadar, prin golurile reușite de Alex Dobre, clubul giuleștean a câștigat 12 puncte. La un calcul simplu vedem că Rapid, care a terminat sezonul regulat cu 56 de puncte, ar fi avut doar 44 de puncte fără contribuția lui Dobre, iar asta însemna un loc 7 și ratarea play-off-ului.

Meciurile în care Alex Dobre a contribuit decisiv pentru punctele câștigate de Rapid:

Etapa 1: FC Argeș – Rapid 0-2. Dobre a marcat o dublă și a adus 2 puncte.

Etapa 5: Oțelul – Rapid 1-1. Dobre a marcat și a adus 1 punct.

Etapa 12: Rapid – Farul 3-1. Dobre a marcat o dublă și a adus 2 puncte.

Etapa 22: Rapid – Metaloglobus 1-0. Dobre a marcat și a adus 2 puncte.

Etapa 23: UTA – Rapid 1-2. Dobre a marcat și a adus 2 puncte.

Etapa 29: Unirea Slobozia – Rapid 1-2. Dobre a marcat și a adus 2 puncte.

Etapa 30: Rapid – Universitatea Craiova 1-1. Dobre a marcat și a adus 1 punct.

Important de menționat că nu sunt puse golurile marcate de Dobre care scoase din ecuație ar fi dus tot la același deznodământ, victorie, egal sau înfrângere.

Rapid, o echipă palidă fără Dobre în meciul cu Universitatea Craiova

Importanța lui Alex Dobre pentru Rapid s-a văzut foarte bine pentru giuleșteni în primele 60 de minute ale duelului cu Universitatea Craiova. Formația condusă de Costel Gâlcă, care i-a avut în banda dreaptă pe Olimpiu Moruțan și în stânga pe Claudiu Petrila, a trimis un singur șut către poarta oltenilor, necadrat.

După ce a intrat „renegatul” Dobre, pentru cei de la Rapid au început să apară ocazii de gol, semn că a existat o schimbare pozitivă în joc. Extrema giuleștenilor și colegii săi au trimis de 4 ori către poarta apărată de Laurențiu Popescu, însă nu au fost exacți și au terminat fără șut cadrat duelul din Bănie. Totuși, Dobre a semnat cea mai mare ratare pentru Rapid, când a ajuns la o centrare în careu, în minutul 77, dar reluarea sa cu capul nu a fost precisă.

A fost doar al treilea meci din acest sezon în care Dobre a fost rezervă. Jucătorul de la Rapid a mai stat pe bancă în cele două dueluri cu Petrolul din sezonul regulat, partide în care giuleștenii au remizat acasă, 1-1, și au bătut în deplasare, 1-0.

Scandalul dintre Alex Dobre și Costel Gâlcă. De la ce a început totul

a început recent, cel puțin în spațiul public, asta după ce fotbalistul a fost spumos la declarații în urma egalului făcut de Rapid, 0-0, cu FC Argeș, acasă, în runda a 4-a din play-off. Schimbat de Costel Gâlcă în minutul 60, golgheterul giuleștenilor a fost critic la adresa tacticii antrenorului său.

”Nu neapărat că-s criticul meu, încerc să mă pregătesc în fiecare săptămână. Probabil, tactica nu mă pune în valoare 100% pe calitățile mele și pe ceea ce știu eu să fac. Probabil de asta și performanța mea este mai slabă. Eu trebuie să respect ce tactică are antrenorul și să-mi ajut echipa până la capăt”, a declarat Alex Dobre.

Costel Gâlcă i-a luat banderola de căpitan lui Alex Dobre

Costel Gâlcă a fost clar cu privire la supărarea pe care o are și la conferința de presă organizată înainte de partida din Bănie a anunțat că a discutat cu fotbalistul său, iar drept pedeapsă l-a informat pe acesta că nu va mai fi căpitan din cauza atitudinii nepotrivite.

„Când nu ai rezultate, se întâmplă aceste lucruri. Acum să mergem la Dobre, la declarațiile lui. Trebuie să spunem. Din punctul meu de vedere a greșit, și a greșit foarte grav. Era și căpitanul echipei. Vom vedea. Cum am spus și la conferință, dacă nu se adaptează, va juca altul care înțelege, care vrea și poate mai mult și care dă mai mult. Am spus era. Da, era căpitanul echipei. Nu, nu va mai fi. Am vorbit toți, a fost o ședință. A spus ce a avut de spus, am spus și eu.

Eu cred că nu trebuia să iasă să spună așa ceva. Putea să vină să vorbească direct cu mine. El ce să spună, că nu poate să se adapteze, că nu poate să performeze, cam ce a spus și la interviu. Eu cred că trebuie să avem alt comportament față de club, nu zic de mine. Am avut încredere în el, dar cred că am greșit foarte mult.”, a spus Gâlcă.