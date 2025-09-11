Rente viagere pentru foști campioni decedați. Suma uriașă plătită de către ANS în conturile unor sportivi morți

Un control ad-hoc al Curții de Conturi la Agenția Națională de Sport a scos la iveală faptul că instituția care a preluat atribuțiile fostului Minister al Sportului a plătit ani la rândul rente viagere unor foști campioni care decedaseră. Suma plătită în decursul ultimilor ani este una considerabilă, iar acum autoritățile

Rente viagere plătite unor foști campioni decedați

Potrivit raportului Curții de Conturi, Agenția Națională de Sport (ANS) a plătit peste jumătate de milion de lei sub forma de rente viagere unor foști sportivi români, decedați între timp. Mai exact, ar fi vorba de cinci foști sportivi, iar pentru trei dintre aceștia suma plătită a fost de sub 10.000 lei.

Mai exact, este vorba de un beneficiar care a decedat în august 2023, și care, în următoarele două luni, ar fi primit suma de 7.400 lei. Datele publice arată că în acea lună s-a stins din viață Anghelache Donescu, călăreț de performanță, medaliat olimpic la JO din 1980. „Până la data prezentei misiuni de audit, a fost încasată suma de 451 lei, rămânând de recuperat suma de 6.986 lei”.

Alți doi beneficiari au încasat sumele de 9.200 lei și 9.500 lei. Pe numele celor doi ar fi fost făcute plăți pentru încă trei luni după data decesului. Datele publice indică că în aceste cazuri ar putea fi vorba despre Victor Niculescu, fost jucător la Universitatea Craiova, decedat în data de 22 august 2024, și Ana Stark-Stănișel, una dintre cele mai valoroase handbaliste din istoria României, triplă campioană mondială cu echipa națională a României.

Ana Stark-Stănișel a decedat în Germania, mai precis în Frankfurt am Main, pe 26 martie 2024, la vârsta de 89 de ani.

Rente viagere plătite timp de 7 ani

Dacă în aceste cazuri sumele nu sunt semnificative și nici perioada în care ele au fost plătite a plătit rente viagere timp de patru, respective șapte, ani. Sumele sunt și ele semnificativ mai mari, aproape 300.000 lei într-un caz, și aproape 200.000 lei în al doilea caz.

„Pentru beneficiarul SNA, pentru care există indicii că a decedat la data de 28.11.2017, în Germania (informații postate pe internet¹), a fost plătită necuvenit suma totală de 295.807 lei, pentru perioada 28.11.2017-31.01.2024.

Pentru beneficiarul BLG, pentru care există indicii că a decedat la data de 28.05.2018, în Suedia (informații obținute de pe internet3), a fost plătită necuvenit suma totală de 192.127 lei, pentru perioada 28.05.2018-31.05.2022. Ulterior sistării plății rentei, în lipsa unor documente justificative care să certifice decesul beneficiarului, entitatea a înregistrat în continuare obligații de plată reprezentând rentă viageră, sumele fiind virate”, se arată în raportul Curții de Conturi.

În primul caz este vorba despre Sorin Nicolae Andrei, fost jucător de fotbal la echipe precum FC Brașov, FC Argeș la FC Național, decedat în 27 noiembrie 2017, în urma unui accident vascular, în Germania, la vârsta de 47 de ani. În al doilea caz ar fi vorba despre Liviu Gabin Bota.

Autoritățile statului, mai exact ANS, trebuie acum să recupereze toate aceste sume plătite în mod eronat.

Rentă viageră calculată greșit

Într-un alt caz, descoperit de auditorii Curții de Conturi, ANS a calculat greșit renta viageră canotorului Nicolae Eduard Rusu, cel care a obținut două medalii de aur la campionatele europene din 2018 și 2019. În acest caz, ANS i-a stabilit o rentă viageră cu 1.700 lei mai mult decât i s-ar fi cuvenit, potrivit documentului Curții. Acum, autoritățile statului ar trebui să recupereze de la acesta peste 60.000 de lei, plătiți în plus.

„Din analiza documentelor prezentate de ANS s-a constatat că, în cazul beneficiarei NER, a fost stabilită o rentă viageră în sumă de 6.987 lei, aferentă coeficientului 2,10, rentă acordată pentru cele două medalii de aur obținute la campionatele europene din 2018 şi 2019. In raport de prevederile art.64 alin.5 din Legea nr.69/2000, coeficientul corect era de 1,575, respectiv o rentă viageră în sumă de 5.240 lei.

În consecință, a fost stabilită o rentă viageră mai mare cu 1.747 lei, instituția efectuând, în perioada 2022 – 2024, plăți necuvenite în sumă totală de 62.892 lei”, se mai arată în raportul Curții.

Sportivii activi nu beneficiază de rente viagere

Curtea semnalează că obiectul controlului la ANS, anume verificarea dacă sportivii activi beneficiază de rente viagere nu se confirmă. Cu alte cuvinte, Curtea de Conturi fusese sesizată că există sportivi aflați încă în activitate, sau care au revenit în activitate, și care ar fi beneficiat de această rentă din partea statului român. Auditorii au precizat că nu a fost identificat niciun astfel de caz.

„Plata rentei viagere se suspendă în situația în care un beneficiar al rentei viagere încheie un contract de activitate sportivă în calitate de sportiv activ. Din informațiile comunicate entității auditate de către federațiile naționale şi cluburile sportive din subordinea entității, niciun beneficiar al rentei viagere nu a încheiat contract de activitate sportivă ca sportiv activ”, se mai arată în raportul Curții de Conturi.