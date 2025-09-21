Renumit pugilist, prins în mijlocul unui scandal. A dat-o în judecată pe mama copilului său și îi cere toate cadourile înapoi

Unul dintre cei mai cunoscuți pugiliști din lume este prins într-un scandal răsunător. Acesta se ceartă cu logodnica lui, care i-a dăruit la începutul acestui an un copil. Extrem de revoltat, pugilistul îi cere femeii toate cadourile înapoi. Valoarea lor se ridică la ordinul sutelor de mii de euro.

Cine este pugilistul care îi cere fostei sale logodnice toate darurile înapoi

a intrat în atenția tuturor după ce s-a despărțit de logodnica sa. Separarea celor doi nu a fost deloc una pașnică, ci dimpotrivă. Pugilistul și fosta lui parteneră sunt protagoniștii unui scandal de proporții, sportivul cerându-i brunetei să îi înapoieze toate cadourile pe care i le-a făcut în timpul relației.

Săptămâna trecută, Devin Haney a depus o plângere împotriva logodnicei lui. Pugilistul susține că Leena Sayed a primit din partea lui cadouri de lux, precum genți Hermes, un ceas Audemars Piguet, un inel și cercei cu diamante. Toate au fost oferite sub premisa că se vor căsători.

Între timp, logodna celor doi a fost anulată. Acum, Haney susține că, potrivit legii din California, cadourile oferite trebuie returnate dacă logodna nu mai are nu are loc. Leena Sayed a pus capăt relației cu pugilistul, iar potrivit legislației californiene, o astfel de decizie implică returnarea tuturor bunurilor primite.

Totuși, Devin Haney nu cere doar cadourile pe care i le-a oferit fostei sale logodnice, a căror valoare se ridică la 350.000 de dolari. Pugilistul mai cere și daune de peste jumătate de million de dolari, invocând prejudicii aduse imaginii sale, dar și prejudicii financiare. În loc să fie o separare pașnică, totul s-a transformat într-un scandal de proporții.

Nu este pentru prima dată când Devin Haney și Leena Sayed au probleme

Acesta nu este primul . În urmă cu ceva timp, pugilistul a dat-o în judecată pe fosta lui parteneră pentru defăimare și șantaj. Haney a susținut că Sayed l-a amenințat că va dezvălui informații compromițătoare și îi va afecta reputația.

În cazul acuzațiilor de șantaj, Haney a susținut că fosta lui logodnică se folosea de fiica lor pentru a obține beneficii financiare. În acel caz, instanța a emis un ordin de restricție împotriva lui Haney, pentru violență domestică.

Potrivit unor surse, faptul că Leena a obținut un ordin de restricție împotriva lui l-ar fi determinat pe Haney să o dea în judecată. Se pare că pugilistul ar vrea să o „pedepsească”, cerându-I toate cadourile scumpe înapoi.

Cine este Leena Sayed și cum a început relația ei cu Devin Haney

Leena Sayed, fostă iubită a lui Haney, este de origine afgană. Născută și crescută în Queens, New York, în prezent, bruneta este influenceră și are o comunitate de sute de mii de urmăritori pe Instagram. În paralel, a cochetat și cu domeniul antreprenorial, colaborând cu diverse branduri de modă. Înainte de a deveni un cunoscut influencer, Leena Sayed a fost model pentru CaviarBlaque.

Relația dintre Leena Sayed și Devin Haney a început în 2023. Cei doi s-au logodit, dar nu s-au căsătorit. După aproximativ un an, legătura dintre ei a început să „scârțâie”, cuplul confruntându-se cu unele probleme. Devin și Leena au împreună o fiică, pe Khrome Iman Haney, născută în ianuarie 2025.

Problemele în relația dintre pugilist și Leena Sayed au apărut după ce a început să circule pe internet o convorbire telefonică a rapperului Young Thug cu Leena Sayed. Videoclipul respectiv o arată pe Leena în vizită la rapperul Young Thug, în închisoare.

Law and crimes leaks Devin Haney wife “Leena Sayed” crying on the jail phone to Young Thug saying “I ONLY WANT U”. Naaa this is nasty work. — DJ Akademiks (@Akademiks)

În timpul convorbirii telefonice avută în închisoare, Leena Sayed a spus: „Te vreau doar pe tine!”, fapt ce l-a enervat la culme pe Devin Haney. După viralizarea videoclipului, atât rapperul, cât și Leena Sayed au încercat să justifice imaginile compromițătoare cu ei.

Leena a răspuns printr-o scurtă declarație pe rețelele sociale, spunând că videoclipul a fost realizat înainte să o cunoască pe Haney, tatăl copilului ei.

„Acest videoclip este dinainte să îl întâlnesc pe iubitul meu. Nu aș vorbi niciodată cu Thug sau cu alt bărbat.” a scris Leena Sayed, pe Instagram.