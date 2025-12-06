Renunță Dan Șucu la jucătorul lui Cristi Chivu? Fotbalistul este dorit de o altă formație din Serie A

ADVERTISEMENT

Valentin Carboni, mijlocașul lui Inter, a fost împrumutat în vară la Genoa, unde însă nu s-a remarcat până în acest moment. Formația patronată de Dan Șucu ar putea să renunțe în iarnă la fotbalistul argentinian, de care s-a interesat o altă echipă din Serie A.

Renunță Dan Șucu la jucătorul lui Cristi Chivu?

Cotat de la 12 milioane de euro, Valentin Carboni se află pe locul 3 într-un clasament al celor mai valoroși jucători din lotul actual al celor de la Genoa, însă argentinianul nu a reușit să se impună ca titular, indiferent că pe bancă s-a aflat Patrick Vieira sau Daniele De Rossi.

Sud-americanul a strâns 11 partide în Serie A, însă doar 3 din postura de titular, neavând vreo contribuție decisivă pe tabelă. Singura sa reușită a sosit în Cupa Italiei, în .

În acest context, e posibil ca Genoa să renunțe la Carboni în perioada de transferuri din iarnă, deși acesta este împrumutat de Inter până la finalul sezonului. Crescut de la vârsta de 15 ani în academia lui Inter, argentinianul a mai fost împrumutat de „nerazzurri” la Monza și Olympique Marseille înainte de a sosi la Genoa.

Ce formație din Serie A îl dorește pe Valentin Carboni

În cazul în care Valentin Carboni o va părăsi pe Genoa, sunt șanse mari ca acesta să fie împrumutat de Inter la o altă echipă, deoarece e greu de crezut că ar putea primi minute din partea lui . Conform jurnalistului italian Nicolo Schira, de fotbalistul argentinian s-a interesat Pisa, echipa unde evoluează mijlocașul român Marius Marin.

„Pisa a cerut informații despre Valentin Carboni (Genoa) și Tommaso Baldanzi (Roma), pentru un împrumut pe o perioadă de șase luni”, a transmis acesta pe . Pisa este una dintre adversarele celor de la Genoa în lupta pentru evitarea retrogradării, distanța dintre cele două grupări fiind în momentul de față de doar un punct.