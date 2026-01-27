Renunță la postul de deputat pentru a prinde Jocurile Olimpice. Decizia vice-campioanei de la Paris 2024 stârnește controverse în Parlament

ADVERTISEMENT

Anastasia Nichita este luptătoare și a luat primul argint al Moldovei, după o pauză de 24 de ani, la Jocurile Olimpice. iar un an mai târziu, în septembrie 2025, ea a intrat în politică, obținând un mandat în Parlamentul de la Chișinău.

Anastasia Nichita renunță la cariera politică

La doar câteva luni, Anastasia a decis să renunțe la cariera politică. Deputata Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și-a motivat decizia prin lipsa timpului și imposibilitatea de a se concentra pe pe mai multe planuri.

„În ultima perioadă am încercat să duc, în același timp, rolul de mamă, rolul de sportivă care încă visează la Los Angeles 2028 și responsabilitatea funcției de deputat. Am vrut să fiu peste tot, pentru toți. Însă adevărul este simplu și dureros: oricât de puternici am fi, nu putem fi în toate locurile în același timp.

Funcția de deputat cere prezență totală, dedicare deplină și o energie pe care, în acest moment, nu o pot oferi așa cum merită oamenii care m-au ales. Din respect pentru voi, pentru această funcție și pentru țară, nu pot și nu vreau să rămân doar cu numele, fără toată dăruirea necesară”, a anunțat Nichita.

Vrea să participe la Olimpiada de la Los Angeles 2028

„Aleg să fiu acolo unde sunt cea mai necesară acum: lângă copilul meu, lângă familia mea și lângă visul care încă mă ține vie și puternică.

Plec din Parlament cu fruntea sus și cu o recunoștință imensă față de toți cei care au avut încredere în mine. Fiecare vot, fiecare mesaj de susținere, fiecare cuvânt bun a însemnat enorm. Chiar și momentele grele, criticile și atacurile m-au întărit și m-au învățat lecții importante.

Rămân implicată în viața publică, iar de fiecare dată când voi putea contribui la dezvoltarea și promovarea valorilor sportive și naționale, o voi face cu inimă deschisă”, a mai precizat sportiva.

A fost invitată să candideze chiar de Maia Sandu

care i-a lansat propunerea de a face parte din echipa PAS.

„Am fost înfrântă și m-am ridicat, dar niciodată nu am uitat de Republica Moldova, pentru că știu că ea merită mai mult, sportivii ei merită mai mult. Tocmai de aceea am decis să dau curs invitației doamnei președinte de a intra pe lista PAS.

Cine poate înțelege mai bine nevoile reale ale sportivilor, ale tinerilor, ale părinților și antrenorilor, dacă nu un sportiv care a trecut prin toate etapele acestui drum. Am fost în cantonamente și știu cum trebuie să fie o infrastructură europeană. Vreau ca, în următorii ani, aceste condiții să le avem acasă”, a comunicat Anastasia Nichita la momentul intrării în politică.

În vârstă de 26 de ani la momentul validării mandatului, Anastasia Nichita a fost cea mai tânără deputată din Parlamentul Moldovei. Decizia ei de a renunța la cariera politică a readus în discuție un subiect sensibil, valabil nu doar la moldoveni. Este vorba despre modul în care sunt alcătuite listele electorale.

Criticată de opoziția parlamentară

La aproape patru luni de la alegerile parlamentare și trei luni de la constituirea legală a noului Legislativ, 14 deputați aleși pe lista partidului de guvernare Acțiune și Solidaritate (PAS) au renunțat la mandatul de parlamentar.

„Cred că, dacă pe listele PAS ar fi ajuns mai mulți politicieni formați, oameni care au ales politica ca profesie, nu ca extensie de imagine sau de carieră paralelă, astăzi nu am vorbi despre retrageri, ci despre continuitate și asumare. Respect decizia unei femei care a ales sinceritatea. Dar critic un sistem care confundă popularitatea cu capacitatea de a guverna. Republica Moldova nu mai are nevoie de simboluri frumoase care pleacă. Are nevoie de oameni pregătiți care rămân. Politica nu se face „între două roluri”. Se face cu asumare totală”, a reacționat președintele ALDE Moldova.