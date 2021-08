Renunță Rangers la Ianis Hagi?! Ce sumă i-a stabilit campioana Scoției

Ianis Hagi ar putea bifa un transfer spectaculos la echipa unde tatăl său, Gică Hagi, a reușit perfomanțe fantastice și a rămas în istoria clubului turc. Fiind și în prezent unul dintre cei mai iubiți fotbaliști ai turcilor.

ADVERTISEMENT

Rangers vrea 11 milioane de euro pentru Ianis Hagi

, însă scoțienii au refuzat-o categoric. Cei de la Rangers vor 11 milioane de euro, motiv pentru oficialii celor două cluburi vor avea o întâlnire oficială, pentru a se ajunge la un numitor comun.

Conform presei din Turcia, scoțienii au refuzat în această vară oferte de 7 milioane de euro pentru fotbalistul român de 22 de ani, venite de la Sevilla și Lazio

ADVERTISEMENT

Rangers l-a transferat pe Ianis Hagi de la Genk în iulie 2020, pentru 3,5 milioane de euro. Cota sa actuală de piaţă este de 6,5 milioane de euro, potrivit publicaţiei de specialitate Transfermarkt.

Ianis Hagi, pe urmele tatălui său

Născut la Istanbul, în perioada în care făcea minuni în tricoul lui Galatasaray, Ianis a crescut în spiritul “Cimbom” și a dezvoltat o afecțiune aparte pentru fosta campioană a Turciei.

ADVERTISEMENT

4 titluri de campion în SuperLig, 2 Cupe și 2 Supercupe ale Turciei, Cupa UEFA și Supercupa Europei sunt trofeele cucerite de Hagi la Galata.

„Îmi doresc, într-adevăr să joc la Galatasary. E un club pe care îl iubesc. Am crescut cu el, acolo m-am născut. Nu știu ce-mi rezervă viitorul, dar sunt atașat de acest club.

ADVERTISEMENT

Din păcate, nu am învățat limba turcă. Aveam trei ani când am plecat de acolo, apoi am mai fost un an când a fost tata antrenor, dar nu am prins prea multe cuvinte“, a declarat Ianis Hagi

Început bun de sezon pentru Ianis în Scoția

Ianis a început foarte bine noul sezon la Rangers, după ce a marcat un gol în prima etapă. La scurt timp după reușită a fost accidentat și a lipsit câteva meciuri. Rangers a fost eliminată din Champions League de Malmo.

Mai departe vor evolua în playoff-ul Europa League, împotriva celor de la Alashkert.În ultima partidă disputată, Ianis a mai marcat un gol și a oferit o pasă de gol, în Cupa Ligii cu Dunfermline. Scorul final a fost 5-0 pentru Rangers.

Rangers a câștigat de 27 de ori Cupa Ligii, dar nu s-a mai impus în această competiție de 10 ani.