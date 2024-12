REPER face un pas în spate după eșecul de la alegerile parlamentare. Dragoș Pîslaru: „Cert este că nu am anitcipat corect”

Multe partide care erau mai cunoscute decât cele de extremă-dreapta, recent înființate, nu au reușit să îndeplinească pragul de 5% pentru a intra în parlament după alegerile parlamentare.

Cum explică Reper eșecul de la alegerile parlamentare

Este și cazul partidului Reper, condus de Dragoș Pîslaru, care este co-președinte și a subliniat că există aspecte pe care încă nu le-a descifrat complet. Partidul Reînnoim Proiectul European al României a obținut un scor modest, puțin peste 1%, la

El a mai precizat într-un mesaj postat pe Facebook că „rezultatul alegerilor este un mare eșec pentru REPER”. „Sunt multe de spus aici și o să revin asupra detaliilor.

De ce nu am putut, deși am vrut să facem alianță cu USR și SENS, de ce am fost dați peste cap de ascensiunea lui Georgescu și de frica privind votul util, de ce am eșuat să fim prezenți pe tik-tok și în general să convingem cu privire la oamenii sau programul nostru”, adaugă el.

Dragoș Pîslaru: Sondajele au fost contradictorii

El a subliniat că , fie au oferit rezultate contradictorii, ceea ce a dus la o evaluare greșită a distanței care s-a creat între partid și alegători.

Liderul REPER a mai spus că deși s-a venit pentru electorat cu o propunere politică bine fundamentată, sinceră și orientată pozitiv, nu au reușit să convingă.

„Eșecul rămâne însă eșec. Vă mulțumesc celor peste 125.000 de români care ne-au votat și vă cer iertare că nu am putut concretiza votul vostru într-o reprezentare onorabilă în parlament. Evident că îmi voi asuma acest eșec și voi face un pas în spate”, adaugă el.

„Este clar că mai am de învățat. Sunt lucruri pe care încă nu le înțeleg pe deplin și practici în politica autohtonă cu care nu rezonez”, mai spune el, adăugând: „Sper să găsim calea cea bună și să fim înțelepți. Lucrurile nu arată chiar bine acum, iar lupta împotriva extremismului rămâne în prim plan”.

Conform datelor centralizate din 99,98% dintre secțiile de votare, REPER a obținut 1,37% din voturi, adică 126.315 de oameni au pus ștampila pe acest partid.