Replică devastatoare! Iran a numit singura țară care merită să fie exclusă de la CM 2026: „Cu siguranță!”

Echipa națională a Iranului a oferit un răspuns dur după ce Donald Trump a declarat că aceștia nu ar trebui să se prezinte la Cupa Mondială pe care SUA o va găzdui alături de Canada și Mexic.
Bogdan Mariș
13.03.2026 | 10:13
Cum au reacționat iranienii după ultima declarație a lui Donald Trump. FOTO: Hepta / colaj Fanatik
Participarea naționalei Iranului la Cupa Mondială este pusă în continuare în discuție după ce Donald Trump a declarat că asiaticii nu ar trebui să se prezinte, deoarece nu ar fi în siguranță în SUA. Federația a oferit un răspuns dur, prin intermediul paginii oficiale a echipei naționale.

Naționala Iranului, răspuns vehement după declarația lui Donald Trump: „Singura țară care ar putea fi exclusă poartă numele de ‘gazdă’”

Iranienii au transmis că nu pot fi excluși de la Cupa Mondială de către Donald Trump sau de către SUA și au condamnat ferm atitudinea președintelui american. Totodată, Iran a precizat că SUA ar merita să fie exclusă de la Cupa Mondială 2026. „Cupa Mondială este un eveniment istoric și internațional, iar organizatorul este FIFA – nu vreun individ sau vreo țară. Echipa națională a Iranului, cu forță și o serie de victorii decisive obținute de fiii curajoși ai Iranului, s-a numărat printre primele echipe calificate la acest turneu.

Cu siguranță, nimeni nu poate exclude echipa națională a Iranului de la Cupa Mondială. Singura țară care ar putea fi exclusă este una care doar poartă numele de ‘gazdă’, dar nu are capacitatea de a asigura siguranța echipelor participante la acest eveniment global”, au transmis aceștia pe pagina oficială de Instagram a echipei naționale la câteva ore după mesajul lui Donald Trump.

De când nu s-a mai retras o echipă de la Cupa Mondială după ce obținuse calificarea

Chiar dacă naționala Iranului nu va fi exclusă, pare puțin probabil în acest moment ca aceasta să participe la turneul final, aspect scos în evidență atât de Ministrul Sportului din Iran, cât și de președintele Federației Iraniene de Fotbal. Dacă se va retrage de la competiția din SUA, Canada și Mexic, naționala Iranului își va adăuga numele pe o listă care conține alte 8 țări, care nu au participat la Cupa Mondială, deși au obținut calificarea. Fotbalul mondial nu s-a mai confruntat cu o astfel de situație de 76 de ani.

Trei țări s-au retras de la ediția inaugurală din 1930: Japonia și Thailanda, din cauza costurilor, și Egiptul, deoarece selecționata a ratat legătura cu nava care călătorea spre America de Sud. Austria s-a retras de la ediția din 1938 după ce țara a fost anexată de către Germania, iar ultimele patru exemple provin de la Cupa Mondială din 1950, găzduită de Brazilia.

India a refuzat să participe din cauza unor probleme de ordin logistic, Turcia din cauza costurilor, Franța s-a retras deoarece echipa națională ar fi trebuit să călătorească prea mult pentru a disputa meciurile din grupă, iar Scoția nu a dorit să participe, deși a fost invitată de FIFA, deoarece a terminat pe locul 2 în campionatul britanic, în urma Angliei.

