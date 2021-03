Replica Elenei Merișoreanu după ce Maria Dragomiroiu a jignit-o la TV: “Să nu se mai vaite că nu are bani!”. Exclusiv

E mare scandal în folclorul românesc între Maria Dragomiroiu și Elena Merișoreanu. Cântărețele de muzică populară care au încântat generații întregi cu graiul lor își pun poalele în cap și își aruncă vorbe grele.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Maria Dragomiroiu o atacă pe Elena Merișoreanu, după ce colega ei de breaslă i-a transmis să nu se mai plângă de valoarea pensiei pe care o are: 1.200 lei. Invitată în emisiunea “La Măruță”, artista de muzică populară a acceptat provocarea și a participat la rubrica sosurilor iuți, “Spui tot sau îți ia gura foc”, în cadrul căreia a catalogat-o pe Elena Merișoreanu ca fiind “mincinoasă, răutăcioasă și invidioasă”.

Elena Merișoreanu îi răspunde Mariei Dragomiroiu, după ce a jignit-o în direct

“Aoleu, ce să mă fac Doamne, eu. Femeile sunt așa mai… Nu pot să spun. Am mai văzut eu că ai cerut și trei nume. Ați formulat-o așa, să nu pot spune. Mi-e frică să nu fie următoarele mai rele, și chiar să nu pot spune nimic. O să spun asta: Elena Merișoreanu. (… )

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Este artistul pe care îl apreciez, dar se pare că de asta a venit pe pământ, ca să își judece colegii. Îmi pare rău că nu i-am spus, deși ne-am văzut de multe ori. Într-un an, de ziua mea, a venit la TV și a vorbit despre pensia mea celebră. Este un om răutăcios. De pierdut are sufletul dânsei. (…) Eu nu sunt supărată pe ea. E mincinoasă, răutăcioasă și invidioasă. Nu poți să te duci să judeci un coleg. E prezentă la toate emisiunile pentru asta.”, a spus Maria Dragomiroiu atunci când a fost întrebată cine este cea mai invidioasă artistă din muzica populară, pe cariera și familia artistei.

Cum comentează Elena Merișoreanu calificativele aduse de Maria Dragomiroiu, în emisiunea lui Cătălin Măruță?

ADVERTISEMENT

“Eu sunt acum la un studio muzical. Nu am niciun motiv să fiu supărată sau invidioasă pe ea, că eu cânt cu vocea. A deranjat-o că am zis că a dat concurs la noi, la Rapsodia, cu mulți ani în urmă, și nu a intrat. Să nu se mai vaite că nu are bani când își arată bogăția la televizor”, a declarat Elena Merișoreanu, în exclusivitate, pentru FANATIK.RO.

De unde a pornit scandalul dintre Elena Merișoreanu și Maria Dragomiroiu

Tensiunile dintre Maria Dragomiroiu și Elena Merișoreanu au început în 2019 și în cazul lor s-a demonstrat, încă o dată, că banu’ este ochiul Necuratului. Cele două artistei și-au aruncat public “săgeți”, după ce Elena Merișoreanu a spus că pensia, în valoare de 1.200 lei, pe care o încasează Maria Dragomiroiu este direct proporțională cu vechimea avută pe cartea de muncă. (Vezi și: Ce pensie are Mirabela Dauer: “Îi mulțumesc lui Victor Ponta dimineața, la prânz și seara!”)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“Știu că Maria Dragomiroiu e o mare vedetă, o cântăreață de excepție. Dar nu poți să spui că ai pensie mică, dacă nu ai fost angajată la un ansamblu. Eu am peste 30 de ani de muncă la Rapsodia Română. Noi avem turnee grele. Când ieșeam de pe scenă, ieșeam cu brumă la gură. Nu trebuie să ne văităm, că nu e cazul.”, a declara Elena Merișoreanu, în 2019, la Agenția VIP, după ce Maria Dragomiroiu a spus că pensia pe care o primește de la stat nu îi ajunge pentru a avea o bătrânețe lipsită de griji.

ADVERTISEMENT