Gabriela Cristea a reacționat după ce a fost jignită de Maria Constantin în cadrul unei emisiuni televizate. Vedeta de la Antena Stars a spus că părerea interpretei de muzică populară nu o interesează deloc.

Deși artista a spus câteva lucruri destul de neplăcute la adresa vedetei, soția lui Tavi Clonda nu a părut afectată de acestea și a spus că nu este „nici prima, nici ultima” persoană care vorbește despre ea în acet fel.

Maria Constantin a numit-o pe Gabriela Cristea o femeie „foarte rea” și „supraponderală” în direct la TV și că nu a cunoscut-o persomal, dar fostul ei soț, Marcel Pavel, a descris-o astfel.

Replica Gabrielei Cristea după ce a fost jignită de Maria Constantin: „Este o chestie de trecut”

Gabriela Cristea nu este interesată să-i ascculte pe cei care spun lucruri neplăcute la adresa ei și nici interpreta de muzică populară nu face excepție. În plus, soția lui Tavi Clonda a declarat că nici nu a avut răbdarea și interesul pentru a asculta tot ce a spus cântăreața la adresa ei.

„Mă interesează atât de puțin încât….Nu am avut curiozitatea să ascult, nu am avut răbdarea și nici timpul necesar. Nu este nici prima, și nici ultima care o să mai facă treaba asta. Noi avem alte preocupări. Noi avem o viață mișto. Este departe de mine.

Este o chestie de trecut, nici nu mai țin minte că mi s-a întâmplat așa ceva în viața asta. Nu mă mai sperie treaba asta. Eu nici nu o cunosc pe doamna. Nu mi-am permis niciodată să spun ceva urât la adresa cuiva”, adeclarat Gabriela Cristea la „Xtra Night Show”.

Gabriela Cristea este foarte apreciată de internauți încă de când și-a făcut prima apariție pe micile ecrane. Perioada în care prezenta emisiunea „Te vreau lângă mine” de la Kanal D i-a adus sute de mii de fani, dar și hateri, așa cum este normal pentru o vedetă.

Partenera de viață a lui Tavi Clonda a fost căsătorită cu Marcel Toader în perioada 2008 – 2013, fiind cea de-a cincea soție a bărbatului. Acesta i-a prezentat-o Mariei Constantin, cu care s-a căsătorit mai târziu, drept „o femeie rea”.

Maria Constantin și Marcel Toader au divorțat cu un scandal de proporții, care i-a adus în atenția presei. Afaceristul s-a stins din viață în anul 2019 după ce a suferit un stop cardiac.

Ce a spus Maria Constantin despre Gabriela Cristea

Invitată la emisiunea lui Cătălin Măruță, Maria Constantin a fost provocată să spunăm trei defecte ale Gabrielei Cristea, chiar dacă nu o cunoaște personal. Singurul lucru pe care îl au în comun este căsătoria cu Marcel Toader.

„Ea a devenit a cincea soție. Eu am fost a șasea. Deja și-a dat lumea seama despre cine este vorba. Are probleme cu greutatea din câte am văzut. Nu am văzut-o personal, nu o cunosc. Se spune că este o femeie foarte rea. E supraponderală.

Fostul soț mi-a spus că este rea, din păcate el nu mai este. Am văzut niște filmări recente, am văzut că s-a îngrășat, nu este de judecat, are doi copii deja”, a declarat artista la Pro TV.