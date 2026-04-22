Replica genială a lui Cristi Chivu pentru prezentatoarea TV care s-ar iubi cu șeful Interului: ”Dacă spun, mă dau afară!”

Cristi Chivu, antrenorul momentului în Italia, face spectacol și la interviurile de după partide. Replica genială a românului pentru Monica Bertini, prezentatoarea TV care s-ar iubi cu șeful Interului.
Adrian Baciu
22.04.2026 | 23:15
Replica geniala a lui Cristi Chivu pentru prezentatoarea TV care sar iubi cu seful Interului Daca spun ma dau afara
Dialog fabulos între Cristi Chivu și Monica Bertini, prezentatoarea TV care s-ar iubi cu șeful lui Inter.
Cristi Chivu, 45 de ani, este dezlănțuit în această perioadă alături de Inter Milano. ”Nerazzuri” defilează în Serie A, iar în Coppa Italia au ajuns, marți, până în finală. Antrenorul român a făcut spectacol după accederea în ultimul act al cupei. Dialogul genial dintre tehnician și prezentatoarea TV care s-ar iubi cu șeful liderului din Italia.

Ce dialog fabulos a avut Cristi Chivu cu Monica Bertini, prezentatoarea TV care s-ar iubi cu șeful lui Inter

Pentru a doua oară în decurs de nici 10 zile, Interul lui Cristi Chivu a ”întors-o” pe tabelă pe Como, de la scorul de 0-2. Prima dată s-a întâmplat pe 12 aprilie, în campionat. ”Nerazzuri” au revenit într-un meci din deplasare, după un dezavantaj de 2 goluri, și s-au impus cu 4-3. Apoi, marți, 21 aprilie, s-a scris un nou episod din această serie de reveniri. În minutul 69, tabela de pe San Siro indica 0-2. Calhanoglu cu o dublă și Sucic au întors situația și, după 0-0 în tur, Inter a ajuns în finală.

La clasicul flash-interviu de la finalul meciului Inter – Como 3-2, Chivu a făcut spectacol. Românul a avut un dialog extrem de destins cu Monica Bertini, 42 de ani, prezentatoarea postului TV Mediaset, unde s-a văzut partida. Despre Bertini, presa din Italia a scris că ar fi iubita lui Piero Ausilio, directorul sportiv de la Inter.

Domnule Chivu, din moment ce te-am văzut în formă maximă cu Zille (n.r. – Federica Zille, ziarista DAZN, aflată la emisiune) și Ranocchia, pentru că sunt pe cale să-ți pun următoarea întrebare, vă rog…”, a fost introducerea Monicăi Bertini. În clipele imediat care au urmat din studio s-au auzit râsete.

Replica genială a lui Cristi Chivu pentru prezentatoarea TV: ”Dacă spun, mă dau afară!”

Chivu, de la stadion, a intrat rapid în joc: ”Nu-ți voi spune nimic, Monica”. Și a râs și el cu subînțeles. Dialogul de la distanță dintre român și frumoasa jurnalistă a continuat, cu un simplu ”Bravo” din partea prezentatoarei. Chivu a închis repede subiectul delicat. ”Nu voi spune nimic. Altfel voi fi certat și dat afară din vestiar”.

Perfect. A fost exact ce mă așteptam…”, a continuat Monica Bertini. Această aluzie era la faptul că zvonurile din media italiană zic că moderatoarea emisiuni de sport s-ar afla într-o relație cu Piero Ausilio, directorul sportiv al lui Inter, notează FC Inter1980.

Ce spune Chivu despre comparația dintre el și Mourinho? ”Eu sunt Cristian”

Discuția dintre Cristi Chivu și Monica Bertini a trecut apoi într-un plan mai serios. Prezentatoarea de la televiziunea italiană l-a întrebat pe român dacă ”Există un Special One care e-n umbra ta, Mourinho. Ce simți când ești comparat cu el?”. Tehnicianul Interului a tranșat imediat această comparație:

Pentru că vouă vă plac titlurile. Mie nu. Eu sunt Cristian, pun suflet și pasiune în echipa pe care o antrenez, pentru responsabilitatea pe care o am față de băieții mei, care sunt minunați. Datorită lor faceți și voi titluri frumoase. Pe mine mă interesează puțin. Încerc să-mi fac cât mai bine meseria, să le dau satisfacție celor care au crezut în mine, acestor băieți, și să aduc acasă câteva obiective.” / ”Este corect să lucrați pentru grupul vostru și pentru fanii voștri”, a încheiat prezentatoarea Mediaset, urându-i succes antrenorului.

Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
