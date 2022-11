Replica la care MM Stoica s-a enervat la TV: „Vorbiți cu argumente! Nu înseamnă că e vina lui Dică”

Comentatorul a spus că ultimele rezultate sunt imaginea antrenorului, moment în care MM Stoica a izbucnit și l-a contrat pe acesta.

Replica la care MM Stoica s-a enervat la TV

în direct la TV, după o replică primită din partea lui Emil Grădinescu: „Ultimele rezultate sunt imaginea antrenorului…”.

„Da, dacă eram pe vremea lui Ceaușescu. Vorbiți cu argumente, dacă vorbiți, ca idee Dică e singurul antrenor care a jucat cu echipa a doua în cupele europene.

Am avut un penalty inventat la West Ham. Am avut penalty clar la meciul cu Anderlecht, să nu-mi spună cineva că Anderlecht e slabă, că dau exemple de jucători de la ei”.

„Puteam câștiga grupa, bineînțeles că am abandonat după competiția. A fost 5-0, dar nimeni nu spune despre faultul la Musi sau despre golul nevalidat al lui Miculescu. Nu mai era o diferență atât de mare. Era competiția abandonată din cauza greșelilor de arbitraj, nu din altă cauză. Dică a obținut o calificare, care a adus milioane în conturile clubului.

Recunosc, la meciul cu U Cluj am avut o evoluție execrabilă, dar să nu uităm că am venit după patru victorii consecutive. Am câștigat la Sfântu Gheorghe, am făcut egal la Bruxelles și a venit meciul ăsta. Nu înseamnă că e vina lui Dică”, a replicat MM Stoica, la TV .

„Dică nu e genul de antrenor care să cedeze dacă un jucător îi răspunde!”

ce fel de antrenor este Nicolae Dică și cum a reușit acesta să se impună în vestiarul echipei: „Nu e genul de antrenor care să cedeze dacă un jucător îi răspunde.

Ați văzut ce s-a întâmplat cu Dawa. El e puțin mai distant, sunt foarte multe exemple de antrenori care păstrează o distanță mult mai mare”.

„Sunt antrenori care se potrivesc cu echipa, cum a fost Dică în prima perioadă și poate că acum nu s-a potrivit bine cu echipa, că într-adevăr jocul nu a funcționat cum trebuie”, a mai spus MM Stoica.