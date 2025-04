Replica lui Călin Donca, după ce s-a zvonit că milionarul nu și-a plătit datoriile. „Ne-au facturat anumite costuri de câteva ori mai mari”

Replica lui Călin Donca vine ca urmare a unor zvonuri apărute în media, conform cărora milionarul este dator la o firmă de stat, distribuitor de energie electrică. Afaceristul din Brașov este executat silit, deoarece nu dorește să facă plată, spune el, extra față de cât a consumat.

Replica lui Călin Donca, despre facturile restante la firma de distribuție a energiei electrice

u la alegerile din 4 mai 2025, este din nou în centrul atenției. Au ieșit la iveală detalii controversate despre datoriile pe care le are către o companie de stat, cea care a cerut și executarea silită a afaceristului.

Contactat de FANATIK, afaceristul cu criptomonede arestat în 2024, pentru evaziune fiscală și înșelăciune, ține să facă lumină cu privire la acuzele care i se aduc. Acesta explică, punctual, faptul că sechestul pus în 2023 pe conturile bancare, dar și pe bunurile lor în valoare de aproximativ 20 de milioane de euro, nu stă la baza neplății facturilor restante pe care le are față de furnizorul de energie electrică.

„În momentul în care autoritățile DIICOT ți-au trecut pragul casei și ți-au sechestrat, zicem noi, undeva la 20 de milioane de euro. Toate conturile bancare din țară și de afara țării, ale tale și ale companiilor tale, devin practic inutile. Asta, deoarece nu mai poți să folosești niciun fel de serviciu bancar.

De asemenea, odată cu această lovitură, mai multe companii, printre care și cea care ne furniza energie electrică, ne-a facturat anumite costuri de câteva ori mai mari decât ceea ce noi considerăm că am folosit. Motiv pentru care, bineînțeles că nu am plătit factura. Am cerut, mai departe, verificări în acest sens, deoarece nu dorim să plătim în plus.”, a declarat Călin Donca, pentru FANATIK.

„S-au speriat auzind că am fost arestat și și-au cerut banii”

, despre care s-a spus că ar fi asociata lui. Călin Donca ține să precizeze că, de fapt, respectiva este o clientă speriată de arestarea și acuzațiile care i s-au adus în urmă cu aproximativ doi ani.

„Pe partea cealaltă, nu am nicio asociată care să mă fi dat în judecată. Este pur și simplu un client care a dat compania mea în judecată, nici de cum pe mine. La această oră sunt câteva persoane, din cei câteva sute de investitori mulțumiți de serviciile noastre, care s-au speriat auzind că am fost arestat. Și-au cerut banii, ne ținând cont de contractul pe care l-au semnat.

Bineînțeles că noi respectăm toate clauzele contractuale. Bineînțeles că respectăm toate interdicțiile impuse de către autorități. Chiar dacă ne-au dat voie ca să folosim casa și, mai departe, câteva terenuri pe care le avem.

Faptul că ne-au sechestrat bunuri în valoare de 20 de milioane și ne-au închis absolut toate conturile, creând o defăimare ca efect al arestării mele, ne-au afectat atât reputația. Ne-au afectat atât afacerea, iar, mai departe, ne-au afectat modul normal de a trăi.”, a menționat afaceristul, deținătorul unora dintre cele mai scumpe mașini din România.

„Vor da piept cu forțe de care nu au crezut că există”

Deși au trecut doi ani de când a început ancheta în cazul lui Călin Donca, se pare, conform celor spuse de el, că nu s-au concluzionat nici măcar acuzațiile dacă vor rămâne sau nu așa cum au fost formulate la început. Milionarul crede că tot ceea ce i se întâmplă a plecat de la faptul că a făcut niște bani, devenind subiect de știri.

„Până la această oră, dosarul este în continuare în faza de cercetare. Nu s-au concluzionat nici măcar acuzațiile dacă vor rămâne sau nu vor rămâne așa cum au fost ele acum 2 ani formulate. Am încredere în sistemul de justiție că o să arate imensa greșeală care s-a făcut în cazul meu și al familiei mele.

Călin Donca, din 2021 de când își tracta un Lamborghini cu alt Lamborghini, a devenit subiect de știre. Iar, mai departe, subiect de verificat, atât de autorități cât și de invidioși. Motiv pentru care succesul îți atrage tot felul de provocări. Cei care se îmbată cu apă rece, crezând că odată ajunși liberi financiar, se termină provocările, sunt creduli și vor da piept cu forțe de care nu au crezut că există.

În concluzie, în România, ceea ce crezi că este al tău, chiar dacă e pe numele tău, poate ușor să nu mai fie al tău. Totul se poate întâmpla simplu, cineva îți va aduce, pe baza unor indicii discutabile, acuzații care vor fi sau nu dovedite.”, a încheiat Călin, pentru FANATIK.