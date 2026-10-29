Replica lui Cornel Țălnar după ce Cornel Dinu l-a numit „bestie” în Fanatik: „Mă rog la Dumnezeu să îmbătrânim frumos”

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Cornel Țălnar (69 de ani) nu vrea să mai pună paie pe foc în conflictul cu nașul său, Cornel Dinu (78 de ani), în ciuda jignirilor care i-au fost adresate. „Procurorul” a folosit cuvinte extrem de dure la adresa lui Țălnar, pe care l-a numit „bestie” și „canalie”.

Cornel Țălnar, răspuns pentru Cornel Dinu

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru FANATIK, pe fondul disputei juridice dintre cei doi. o proprietate cu 6 camere și 7 băi, din cauza divergențelor financiare pe care susține că i le-a provocat finul său.

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Dinu a folosit expresii precum „bestie” și „canalie”. Acesta susține că Țălnar îi datorează o sumă cuprinsă între 20.000 și 30.000 de euro, reprezentând despăgubiri pentru perioada în care nu ar fi putut beneficia de un apartament situat în București.

La scurt timp după declarațiile din FANATIK, Cornel Țălnar a venit cu replica pentru nașul său. „Țânțarul” a avut o atitudine împăciuitoare și a transmis că nu a vrut niciodată să intre în conflict cu fostul mare jucător și antrenor al lui Dinamo.

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„Eu nu comentez. Doar un singur lucru. Eu îl respect pe domnul Dinu și mă rog la bunul Dumnezeu să îmbătrânim frumos. Asta e tot ce pot să spun, fără alte discuții, că nu vreau să intru în polemici și discuții cu domnul Dinu. E nașul meu, mi-a ținut lumânările în biserică. Am un respect deosebit față de el și ceea ce spune este treaba dânsului. Eu nu comentez.

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Eu am vrut să mă împac cu el… nu să mă împac, că nu am vrut niciodată să mă cert cu el. Eu am fost ca fratele lui mai mic, dar mă rog, asta e situația! Îmi pare rău că dânsul continuă cu atacuri la adresa mea. N-ar trebui să se întâmple lucrul acesta, dar v-am spus că mă rog la bunul Dumnezeu ca și eu, și el să îmbătrânim frumos. Eu îl respect și îl iubesc.

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N-am nicio treabă, n-am spus în viața mea o vorbă urâtă despre el. Din contră! Asta e situația! Sper ca Dumnezeu să ne dea minte și mie, și lui să îmbătrânim frumos, să ne rugăm să fie bine. Așa ar fi cel mai frumos”, a declarat Cornel Țălnar, potrivit

Ce a spus Cornel Dinu despre Cornel Țălnar în FANATIK : „Bestia, canalia aia”

Replica lui Cornel Țălnar vine după ce Cornel Dinu a vorbit în FANATIK despre problemele financiare cu care se confruntă și despre motivele pentru care încearcă să-și vândă vila din Sinaia. „Vine peste mine bestia, canalia aia de Ţălnar, și îmi mai cere vreo 20.000 – 30.000 de euro, nu știu cât mai vrea acum, pe motiv că nu a folosit apartamentul pe care l-a vândut cu 140.000 de euro. Îi dă dreptul legea și la asta, timp de 3 ani de zile după ce a vândut apartamentul”, a declarat Cornel Dinu.