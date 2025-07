Replica lui Darius Olaru după ce Gigi Becali a interzis TikTok la FCSB + Reacție surprinzătoare despre Ghencea: „Mă simt mai mult acasă”

Darius Olaru (27 de ani) n-a stat pe gânduri și i-a răspuns lui Căpitanul campioanei României este unul dintre fotbaliștii luați la ochi de patron pentru că petrece timpul pe rețelele de socializare.

Darius Olaru, după ce Gigi Becali a pus stop la TikTok la FCSB: „Nu vreau să comentez”

Gigi Becali (67 de ani) a luat foc când a auzit că jucătorii de la FCSB stau pe TikTok. . Latifundiarul din Pipera este de părere că din această cauză poate scădea randamentul fotbaliștilor.

„Nu știu, nu vreau să comentez. Nu… nu am nicio părere”, a declarat Darius Olaru, înainte de Supercupa României, FCSB – CFR Cluj.

Căpitanul campioanei e nemulțumit că joacă iar în Ghencea: „Nu avem ce face. Venim aici”

Darius Olaru a vorbit și despre Supercupa României, programată sâmbătă, 5 iulie, de la ora 20:00. FCSB se va lupta pentru trofeu cu câștigătoarea Cupei României, CFR Cluj. Mijlocașul în vârstă de 27 de ani e supărat că echipa sa trebuie să joace din nou în Ghencea deoarece Arena Națională este ocupată cu diverse festivaluri muzicale.

„Am mai spus-o şi anul trecut, că e ciudat. Parcă mă simt mai mult acasă pe Arena Naţională, că e un stadion mai mare şi când vin oameni mulţi îi simţim mai aproape de noi. Vom juca acasă câteva meciuri pe acest stadion, iar aici vrem să le facem pe plac.

(n.r. – FCSB a fost nevoită să părăsească Arena Naţională) Este ciudat, pentru că stadionul este făcut pentru fotbal, în mare. Nu avem ce face. Venim aici, jucăm şi arătăm că, pe orice stadion am juca, putem câştiga”, a adăugat mijlocașul la conferința de presă.

„La cum mă cunosc, sunt pregătit să joc şi prelungiri”

În cazul în care FCSB și CFR Cluj vor termina la egalitate la finalul celor 90 de minute, cele două echipe nu vor juca prelungiri, iar finala va fi decisă direct la loviturile de departajare.

„Este un trofeu pentru mine şi echipă, se adaugă în palmares şi e important să începem cu bine. Aş vrea ca în fiecare an să joc primul meci al sezonului cu trofeul pe masă. Din păcate, anul trecut n-am fost în vestiar înainte de Supercupă, că am fost la EURO şi am ajuns cu o zi înainte. Îmi doresc mult, îi simt dornici şi pe colegii mei. S-o luăm de la capăt mâine, trebuie să începem cu brio şi mâine să demonstrăm că merităm să fim super campioni.

Nu ştiu cât de relevant va fi meciul pentru sezonul următor. Este un trofeu şi trebuie să arătăm bine, să începem bine acest sezon. La cum mă cunosc, sunt pregătit să joc şi prelungiri. Am lipsit o perioadă şi vreau să-mi recapăt ritmul, iar în timp voi arăta mai bine, de la meci la meci.

Ştiu că mâine va fi un număr mare de spectatori şi le promit că voi da tot ce avem mai bun, iar la final să ne bucurăm”, a conchis căpitanul campioanei en-titre.