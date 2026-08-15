Replica zilei: „N-am mâncat două zile când a bătut Auda pe FCSB!”. Un patron din Superliga, ironii la adresa rivalului Gigi Becali

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FCSB va primi vizita lui FC Botoșani în etapa a 5-a din SuperLiga României. Înaintea partidei, care, , Valeriu Iftime a făcut câteva declarații spumoase. Patronul moldovenilor a dezvăluit cum a trăit eliminarea roș-albaștrilor din preliminariile Conference League.

Cum a trăit Valeriu Iftime „dubla” FK Auda – FCSB 7-3

FCSB – FC Botoșani este meciul care va trage cortina peste etapa a 5-a din SuperLiga. P . Valeriu Iftime, patronul oaspeților, a început deja războiul declarațiilor și i-a ironizat pe roș-albaștri pentru eliminarea din Conference League.

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„(n.r. – De când nu ați mai vorbit cu Gigi Becali?) De mâine. (n.r. – râde) Da, da. E prins cu multă treabă, cu multe lucruri. Eu l-am mai criticat din când în când pe zona de FCSB. E supărat dumnealui și nu vreau să îl supăr mai tare. Cu Auda nu am mâncat eu două zile, dar dumnealui?

Nu că l-aș iubi așa mult pe domnul Becali sau pe FCSB. Dar e prea gravă situația. Eu credeam că FCSB este echipa fanion. Dacă echipa fanion e tăvălită de toți, ai o mare problemă cu fotbalul. Cazi în toate gropile pământului”, a declarat Valeriu Iftime, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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FCSB i-a interzis Botoșaniului drumul spre Europa

FCSB – FC Botoșani, din etapa a 5-a a SuperLigii, sezonul 2026-2027, va fi reeditarea semifinalei barajului pentru ultimul loc de Conference League. Cele două formații s-au întâlnit ultima dată pe stadionul „Steaua”, din Ghencea, disputat pe 24 mai 2026. Atunci, roș-albaștrii au câștigat in extremis în fața moldovenilor, pe care i-au învins în prelungiri cu scorul de 4-3.

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