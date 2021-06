Reportaj. Cum se desfăşoară pelerinajele la mormântul lui Arsenie Boca de la Prislop, după relaxarea restricţiilor

Arsenie Boca nu a fost declarat sfânt de Biserica Ortodoxă Română, dar el este considerat sfânt de către credincioșii care vin de ani buni la mormântul lui de la Prislop, în apropiere de Hațeg, județul Hunedoara. Născut pe 29 septembrie 1910, botezat Zian, a ajuns ulterior un părinte ieromonah, teolog și artist plastic, chiar dacă a făcut și studii medicale.

Cum se desfășoară pelerinajele la mormântul lui Arsenie Boca de la Prislop după relaxare

Credincioșii îl numesc ”Sfântul Ardealului”, chiar dacă nu a fost canonizat, și înainte de pandemie veneau cu miile în fiecare zi pentru a se închina la mormântul celui care a lăsat învățături importante de credință. A fost un duhovnic care a schimbat viețile oamenilor pe care i-a întâlnit, iar în prezent, la Prislop, credincioșii mărturisesc nenumărate minuni în viața lor după ce merg să se închine.

28 noiembrie 1989 a fost data la care părintele Arsenie Boca a adormit, dezvăluind încă de când era în viață că la Prislop va deveni loc de pelerinaj după moartea sa. Și așa a și fost. Nici pandemia nu a oprit credincioșii să vină să i se închine. Doar că spre deosebire de înainte de 2019, acum însă nu mai ai de așteptat la cozi interminabile.

La magazinul mănăstirii ești dat afară dacă nu porți mască

Autoritățile au relaxat măsurile anti-Covid-19, iar acum nu mai este nevoie să porți mască în exterior, dar la pelerinaje este obligatoriu chiar dacă este în aer liber. Cu toate acestea, multe persoane aleg să nu o poarte și nu mai sunt forțe de ordine care să te oblige să faci acest lucru. La magazinul principal cu suveniruri și cărți nimeni nu este însă primit fără mască. Şi în biserica centrală a mănăstirii există obligativitatea măștii de protecție.

La mormântul lui Arsenie Boca vin în continuare credincioși sau oameni cu mari necazuri care-și pun speranța în mijlocirea părintelui în fața lui Dumnezeu. Și de cele mai multe ori ei nu rămân neajutați sau nemângâiați. Noi am fost de două ori în pandemie la Prislop și vă vom povesti ce s-a întâmplat.

Prima dată am fost la jumătatea lui aprilie 2021, când România se confrunta cu un val mare de infectări. Am dormit la Deva, restaurantul la hotel era închis, micul dejun se servea în niște pungi, magazinele și terasele din zonă închideau și ele la ora 20:00 și simțeai un aer de pustietate, te simțeai ca într-un război… nevăzut. Nici oameni nu mai vedeai pe stradă, un oraș pustiu cu mașini de poliție care să asigure că toți vor respecta regulile. Așa că, dacă nu veneai pregătit cu mâncare la tine, puteai avea probleme. Din fericire, noi am găsit o terasă care, deși era închisă, ne-a lăsat să așteptăm până ne-a preparat mâncarea pentru a o lua la pachet.

La Prislop în aprilie erau oameni care nu purtau mască, deși autoritățile erau prezente. Dar aerul sfânt de acolo parcă a înmuiat și inimile jandarmilor. Majoritatea însă respectau măsurile de protecție. Timpul de așteptare la rând era de aproximativ 5 minute.

Oameni relaxați, fără forțe de ordine. În trei minute ajungi la mormântul părintelui Arsenie Boca

Acum însă lucrurile s-au schimbat. Oamenii sunt mult mai relaxați. Nu mai vezi forțe de ordine în zonă, doar măicuțele sunt foarte agile în cazul în care vrei să fotografiezi sau să filmezi cimitirul mănăstirii sau mormântul părintelui Arsenie Boca: ”E loc sfânt aici, nu se filmează, nu se fotografiază”. Ne-a atenționat de două ori o măicuță care s-a asigurat că am șters ceea ce fotografiasem. În rest, lumea nu se mai înghesuie, în trei minute ajungi la mormântul părintelui. E mai mare aglomerație la magazinul mănăstirii unde oamenii sunt dați afară dacă cumva și-au uitat masca.

Un pelerinaj la Arsenie Boca este acum mult mai ușor de parcurs decât înainte de pandemie. Deși mulți s-au temut în acest ultim an să vină să ia contact cu alți oameni acolo, cei care merg se întorc încredințați că mulțumirile vor fi primite sau dorințele lor se vor împlini.

Cine a fost Arsenie Boca

Arsenie Boca s-a născut pe 29 septembrie 1910 în satul Vața de Sus, județul Hunedoara și a decedat pe 28 noiembrie 1989, la Mănăstirea Sinaia, din județul Prahova. El a profețit că imediat după moartea lui va cădea și regimul comunist. A fost părinte ieromonah, teolog și pictor de biserici, stareț la Mănăstirea Brâncoveanu din Sâmbăta de Sus și ulterior la Mănăstirea Prislop.

Părintele a avut mari probleme odată cu instaurarea regimului comunist. Arsenie Boca a intrat încă de la început în atenția Securității ca opozant al regimului și a fost anchetat și arestat de mai multe ori până la sfârșitul anilor 1950. A fost închis la Securitatea din Brașov, dus apoi la Canal. A trecut și prin închisorile Jilava, Timișoara și Oradea.

După eliberare nu a mai fost lăsat să fie preot, a pictat 15 ani biserica din satul Drăgănescu, din apropiere de București, unde a făcut pe ascuns și o lucrare duhovnicească. Dar românii care-i cer ajutorul vin anul la mormântul său de la Mănăstirea Prislop, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din țară.