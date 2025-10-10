Reprezentativa unui titular de la FCSB s-a făcut de râs în Europa. A fost bătută măr de o reprezentativă care valorează doar cinci milioane de euro

Naționala Insulelor Feroe a furmizat Nu atât prin faptul că a învins Muntenegru, ci prin proporțiile scorului, fotbaliștii insulari câștigând cu 4-0.

ADVERTISEMENT

Risto Radunovic a scăpat de rușinea naționalei Muntenegrului

a scăpat de de această rușine colosală. Având probleme medicale, el nu a fost convocat la această acțiunea a naționalei din țara sa.

Eroul feroezilor a fost Árni Frederiksberg, un fotbalist de 33 de ani, revenit la națională în 2025, după șase ani. Acesta a marcat două goluri și a reușit alte două pase de gol, fiind one man show în partida de aseară.

ADVERTISEMENT

Frederiksberg, care a jucat doar în țara natală, a renunțat la națională în 2019, deoarece nu mai avea timp de muncă. Cum banii din fotbal nu-i ajungeau, s-a angajat ca agent de vânzări, pentru a-și suplimenta veniturile.

Frederiksberg renunțase la națională pentru a fi agent de vânzări

Fotbalistului i-a mers mult mai bine fără națională. În sezonul 2023/2024, Frederiksberg a fost unul dintre cei mai buni jucători ai echipei Klaksvíkar Ítróttarfelag, unde joacă și acum.

ADVERTISEMENT

În calificările pentru Liga Campionilor, el a marcat 6 goluri împotriva echipelor Ferencvárosi TC și BK Häcken. A mai reușit încă două goluri, în prima manșă a turului trei preliminar, răsturnând avantajul de 1-0 al echipei Molde FK în repriza a doua.

ADVERTISEMENT

Feroezii fac o figură neașteptat de frumoasă în preliminariile CM 2026. Au strâns nouă puncte, după șase meciuri, într-o grupă cu Cehia, Croația, Muntenegru și Gibraltar.

Feroe are mai multe puncte decât România în preliminariile CM 2026

Dacă acum 20 de ani, Feroe era ciuca bătăilor în Europa, acum echipa pierde greu chiar și în deplasare. A fost învinsă cu 2-1 de Cehia, primind gol în minutul 85. În Muntegru, feroezii au încasat gol în minutul 90 plus 6, scor 0-1. Iar Croația a câștigat doar cu 1-0 în Feroe.

ADVERTISEMENT

Performanța naționalei din Feroe vine în contextul în care tot lotul echipei este evaluat la 5,3 milioane de euro. Un singur fotbalist depășește cotația de 300.000 de euro, acesta fiind fundașul central Andrias Edmunsson, care joacă în Polonia. El e legitimat la Wisla Plock și are o valoare de piață de 550.000 de euro.

Naționala Muntegrului a fost preluată luna trecută de Mirko Vucinic, fost fotbalist la Roma și Juventus. El l-a înlocuit pe Robert Prosinecki, care fusese numit la cârma ei în 2024. Vucinic (42 ani) nu a antrenat pe nimeni până să fie numit selecționer.

Rezultatele zilei de joi, 9 octombrie

Finlanda – Lituania 2-1 (Kallman 48, Markhiev 55 / Sirvys 25)

– portarul Universității Cluj, Edvinas Gertmonas, a fost rezervă la oaspeți

Austria – San Marino 10-0 (Romano Schmid 7, Marko Arnautovic 8, 47, 83, 84, Gregoritsch 24, Posch 30, 42, Laimer 45, Wurmbrand 76)

Belarus – Danemarca 0-6 (Froholdt 14, Hojlund 20, 45, Dorgu 45+6, Dreyer 67, 79)

Cehia – Croația 0-0

Cipru – Bosnia Herțegovina 2-2 (Laifis 45+1, Pittas 90+6 / Katic 10, Michail autogol 36)

– Tzionis, atacantul de la UTA, titular, înlocuit în minutul 80, pe când Kyriakou, mijlocașul lui Dinamo, rezervă, intrat pe teren în minutul 80

Insulele Feroe – Muntenegru 4-0 (Sorensen 16, 55, Frederiksberg 36, 71)

Malta – Olanda 0-4 (Gakpo 11, 48, Reijnders 57, Depay 90+3)

Scoția – Grecia 3-1 (Christie 64, Ferguson 80, Dykes 90+3 / Tsimikas 62