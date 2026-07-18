Repriză istorică pentru Anglia! 4 goluri în poarta marii rivale Franța. L’Equipe a observat: „Nu s-a mai întâmplat asta de la meciul cu România”

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, conducând la pauză cu un neverosimil 4-0. Reacțiile suporterilor „Three Lions” în mediul online nu au întârziat să apară, aceștia fiind impresionați de prestația favoriților lor, însă nu au ezitat să taxeze încă o dată lipsa de atitudine a lui Thomas Tuchel și a elevilor săi din meciul cu Argentina, făcând comparații hilare între cele două partide.

Cum au reacționat fanii englezi după prestația fabuloasă din prima repriză a meciului cu Franța

Prima repriză a meciului de la Miami a avut o desfășurare pe care foarte puțini o anticipam. Învinsă în prelungiri de în semifinale, drept pentru care au ratat șansa disputării ultimului act de la New York/New Jersey, Anglia a început ca din tun în finala mică, reușind să înscrie de nu mai puțin de patru ori în poarta lui Mike Maignan. Cei care au semnat golurile trupei lui Thomas Tuchel au fost Declan Rice (3′), Ezri Konsa (18′) și Bukayo Saka, iar fanii britanici au reacționat imediat în mediul online.

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Comentariile postate de suporterii „Three Lions” au fost unele care au captat imediat atenția, majoritatea dintre ele fiind postate pe platforma X. Iată doar câteva exemple: „Dacă jucau așa și cu Argentina, acum Messi se duela cu Mbappe în finala mică”, „Tuchel este de neînțeles, oare știe că finala mică contează mai puțin decât o semifinală?”, „Am văzut cel mai bun joc prestat de Anglia la acest Campionat Mondial într-un meci pe care niciuna dintre echipe nu și-a dorit să-l joace”. La polul opus, Mike Maignan, portarul Franței, a devenit ținta meme-urilor, acesta fiind ilustrat într-un agent de pază care permite accesul tuturor fotbaliștilor lui Tuchel.

1st half of France vs England — Troll Football (@TrollFootball)

L’Equipe nu a avut milă de Deschamps și elevii săi după 0-4 cu Anglia la pauză!

Nu doar Maignan a fost însă ironizat după primele 45 de minute ale partidei la Miami. Cei de la L’Equipe l-au taxat dur pe Didier Deschamps, aflat la ultima partidă în calitate de selecționer al naționalei Franței: „Prăbușirea Franței în această primă repriză este totală! Intrând în meciul pentru locul al treilea fără convingere, jucătorii lui Deschamps au încasat deja patru goluri de la o echipă a Angliei care nici măcar nu trebuie să depună efort. Este un dezastru tactic, francezii fiind complet dezorientați”.

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De asemenea, celebrul cotidian din Hexagon a evidențiat și un detaliu în care protagonistă a fost naționala României. „Franța nu mai fusese condusă la o diferență de două goluri în primele 20 de minute ale unui meci din octombrie 2008, în timpul unei partide din preliminariile Cupei Mondiale împotriva României (încheiată cu scorul de 2–2)”. Atunci, Florentin Petre (6′) și Dorin Goian (18′) au punctat pentru „tricolori”.

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