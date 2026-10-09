Repriză nebună cu 4 goluri în meciul dintre Răzvan Lucescu și Cosmin Contra! Starurile Bobby Firmino și Pablo Sarabia au ieșit la rampă

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Al Sadd, echipă antrenată de Răzvan Lucescu (57 de ani), și Al Arabi, formație antrenată de Cosmin Contra (50 de ani), s-au întâlnit în etapa a 5-a a campionatului din Qatar. Al Sadd a fost gazdă, însă în prima repriză s-a văzut condusă de două ori. Totuși, echipa lui Lucescu a revenit de fiecare dată, astfel că cele două echipe au intrat la pauză cu egalitate pe tabelă, 2-2. Bobby Firmino, Alessio Romagnoli, Pablo Sarabia și Marcel Brozovic au fost vedetele ce au ieșit la rampă, iar la final Al Arabi s-a impus cu scorul de 3-2.

Spectacol românesc în Qatar: Răzvan Lucescu vs Cosmin Contra

cele două formații conduse de antrenori români. Echipa lui Răzvan Lucescu iar în primele 45 de minute cele două au făcut spectacol.

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Tabela s-a deblocat după doar 4 minute, când Rodri, fostul mijlocaș al lui Real Betis, l-a găsit foarte bine pe Pablo Sarabia, care a deschis scorul printr-o lovitură de cap. Spaniolul este vedeta echipei lui Contra și este foarte cunoscut pentru perioada petrecută la Sevilla și PSG.

Doar 8 minute s-au bucurat de avantaj cei de la Al Arabi, întrucât Alessio Romagnoli, fostul stoper de la Lazio și AC Milan, i-a recentrat perfect lui Roberto Firmino, fostul star al lui Liverpool, care a fost o piesă importantă pentru „cormorani” timp de 8 sezoane. Vedeta lui Lucescu a împins mingea în poartă tot printr-o lovitură de cap și a restabilit egalitatea.

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Patru goluri până la pauză în Al Sadd – Al Arabi! Cosmin Contra a câștigat duelul

La scurt timp după reluare, echipa antrenată de Cosmin Contra a trecut din nou în avantaj. Tannane a controlat superb un balon și i-a pasat decisiv aceluiași Pablo Sarabia, care nu l-a iertat nici de această dată pe portarul lui Răzvan Lucescu. Imediat după a doua reușită a ibericului, fostul antrenor al lui PAOK Salonic a fost observat încercând cu disperare să le ridice moralul elevilor săi, în timp ce Cosmin Contra voia să-și mențină fotbaliștii cu picioarele pe pământ.

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Goal Al arabi, 2-1 https://t.co/B3qzZmmfsz — TheFootballZone (@football_t69515)

În finalul primei reprize, mai exact în minutul 42, Al Sadd a reușit din nou să egaleze, prin Soria, iar scorul pauzei a fost 2-2. Meciul a fost superb pentru privitorii neutri, însă extrem de tensionat pentru fotbaliști și cei doi antrenori. Formația gazdă a fost cea care a controlat jocul, având 67% posesie și 12 șuturi spre poarta adversă după primele 45 de minute, însă la capitolul ocaziilor mari cele două echipe au fost egale. Imediat după pauză, echipa lui Contra a ieșit mai montată și a reușit să treacă în avantaj pentru a treia oară în acest meci. Marcatorul golului a fost Tannane, același om care a pasat la al doilea gol al lui Sarabia. Deși în repriza secundă Al Sadd a dominat categoric și a lansat 15 șuturi spre poartă, a avut 71% posesie și 7 cornere, scorul a rămas cel stabilit în minutul 47, iar echipa lui Contra a plecat cu toate cele 3 puncte.

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Lucescu vs Contra https://t.co/RR8vHAMZUA — TheFootballZone (@football_t69515)