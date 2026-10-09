Sport

Repriză nebună cu 4 goluri în meciul dintre Răzvan Lucescu și Cosmin Contra! Starurile Bobby Firmino și Pablo Sarabia au ieșit la rampă

Formațiile din Qatar antrenate de Răzvan Lucescu și Cosmin Contra au făcut spectacol în prima repriză a meciului direct! Show total făcut de vedetele celor doi antrenori români
Ciprian Păvăleanu
09.10.2026 | 21:23
Repriza nebuna cu 4 goluri in meciul dintre Razvan Lucescu si Cosmin Contra Starurile Bobby Firmino si Pablo Sarabia au iesit la rampa
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Răzvan Lucescu și Cosmin Contra s-au duelat în etapa a 5-a din campionatul Qatarului: Al Sadd vs. Al Arabi. Foto: Colaj Hepta.ro
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Al Sadd, echipă antrenată de Răzvan Lucescu (57 de ani), și Al Arabi, formație antrenată de Cosmin Contra (50 de ani), s-au întâlnit în etapa a 5-a a campionatului din Qatar. Al Sadd a fost gazdă, însă în prima repriză s-a văzut condusă de două ori. Totuși, echipa lui Lucescu a revenit de fiecare dată, astfel că cele două echipe au intrat la pauză cu egalitate pe tabelă, 2-2. Bobby Firmino, Alessio Romagnoli, Pablo Sarabia și Marcel Brozovic au fost vedetele ce au ieșit la rampă, iar la final Al Arabi s-a impus cu scorul de 3-2.

Spectacol românesc în Qatar: Răzvan Lucescu vs Cosmin Contra

Etapa a 5-a din campionatul Qatarului le-a adus față în față pe Al Sadd și Al Arabi, cele două formații conduse de antrenori români. Echipa lui Răzvan Lucescu a primit vizita echipei lui Cosmin Contra, iar în primele 45 de minute cele două au făcut spectacol.

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Tabela s-a deblocat după doar 4 minute, când Rodri, fostul mijlocaș al lui Real Betis, l-a găsit foarte bine pe Pablo Sarabia, care a deschis scorul printr-o lovitură de cap. Spaniolul este vedeta echipei lui Contra și este foarte cunoscut pentru perioada petrecută la Sevilla și PSG.

Doar 8 minute s-au bucurat de avantaj cei de la Al Arabi, întrucât Alessio Romagnoli, fostul stoper de la Lazio și AC Milan, i-a recentrat perfect lui Roberto Firmino, fostul star al lui Liverpool, care a fost o piesă importantă pentru „cormorani” timp de 8 sezoane. Vedeta lui Lucescu a împins mingea în poartă tot printr-o lovitură de cap și a restabilit egalitatea.

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Patru goluri până la pauză în Al Sadd – Al Arabi! Cosmin Contra a câștigat duelul

La scurt timp după reluare, echipa antrenată de Cosmin Contra a trecut din nou în avantaj. Tannane a controlat superb un balon și i-a pasat decisiv aceluiași Pablo Sarabia, care nu l-a iertat nici de această dată pe portarul lui Răzvan Lucescu. Imediat după a doua reușită a ibericului, fostul antrenor al lui PAOK Salonic a fost observat încercând cu disperare să le ridice moralul elevilor săi, în timp ce Cosmin Contra voia să-și mențină fotbaliștii cu picioarele pe pământ.

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În finalul primei reprize, mai exact în minutul 42, Al Sadd a reușit din nou să egaleze, prin Soria, iar scorul pauzei a fost 2-2. Meciul a fost superb pentru privitorii neutri, însă extrem de tensionat pentru fotbaliști și cei doi antrenori. Formația gazdă a fost cea care a controlat jocul, având 67% posesie și 12 șuturi spre poarta adversă după primele 45 de minute, însă la capitolul ocaziilor mari cele două echipe au fost egale. Imediat după pauză, echipa lui Contra a ieșit mai montată și a reușit să treacă în avantaj pentru a treia oară în acest meci. Marcatorul golului a fost Tannane, același om care a pasat la al doilea gol al lui Sarabia. Deși în repriza secundă Al Sadd a dominat categoric și a lansat 15 șuturi spre poartă, a avut 71% posesie și 7 cornere, scorul a rămas cel stabilit în minutul 47, iar echipa lui Contra a plecat cu toate cele 3 puncte.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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