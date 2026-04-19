Reproș în direct pentru Alex Dobre după Universitatea Craiova – Rapid 1-0: ”Acolo trebuie să dai gol”. Ce coechipier l-a taxat

Se pare că Alex Dobre (27 de ani) a ajuns oaia neagră în Giulești. Un coechipier i-a făcut reproșuri în direct la un post de televiziune, în ciuda faptului că a jucat destul de puțin în partida Universitatea Craiova – Rapid 1-0. În urma acestei înfrângeri, ”alb-vișinii” își iau adio de la titlu în acest sezon.

Ce reproș i s-a adus lui Alex Dobre după Universitatea Craiova – Rapid 1-0

Imediat după încheierea , care a pus capăt etapei a 5-a a play-off-ului SuperLigii, fundașul Alex Pașcanu (27 de ani) a recunoscut că Rapid suferă foarte mult la ultima pasă și la finalizare, vorbind despre ratările uriașe avute de Alex Dobre și Tobias Christensen.

”Cred că vă puteți imagina că nu e plăcut, din păcate am pierdut, nu știu dacă meritam să pierdem, dar fotbalul e pe goluri. Ei au reușit să marcheze, au marcat, bravo lor. A fost un meci echilibrat, cred eu.

(n.r. – Unde suferă Rapid cel mai mult?) Cred că s-a văzut cu ochiul liber, nu? Acolo, în fața porții. Ei au avut ocazii mai clare ca ale noastre? Nu cred, ei au avut multe acțiuni ofensive, dar nu mai periculoase ca ale noastre… am avut două ocazii clare, acolo trebuie să dai gol. Dacă nu dai gol, n-ai cum să câștigi meciul.

Asta ne-a lipsit, ultima pasă, ultima acțiune. Cred că a fost ultima chestie care ne-a lipsit. (n.r. – Ați ieșit din lupta de la titlu?) Cât timp sunt șanse, o să luptăm până la capăt. Cum să fie gata? Mai sunt 15 puncte. Nu cred că sunt U Cluj și Craiova la 15 puncte de noi, deci încă se joacă”, a declarat Pașcanu, la flash-interviu.

Moruțan și-a luat adio de la titlu

În schimb, mijlocașul Olimpiu Moruțan nu mai crede în posibilitatea ca Rapid să se mai implice în lupta la titlu după înfrângerea de la Craiova și a recunoscut că echipa se află într-o spirală negativă.

”Nu știu, chiar nu știu ce să vă răspund, dar suntem cu toții supărați. Nu știu, așa cred și eu că nu mai avem mari șanse la titlu. Dacă reușeam să câștigăm în seara asta, sau măcar egal, era bine. Nu știu, cu siguranță trecem printr-o perioadă foarte dificilă și noi ne-am dorit foarte mult să câștigăm.

Ceva se întâmplă, sigur. Dar noi muncim la antrenament, ne dăruim, dar ăsta e fotbalul. Ne doream să avem mai multe șuturi, să venim cu centrări. Cu siguranță trebuie să vorbim între noi și să ne motivăm pentru ultimele cinci meciuri”, a spus el.

Moruțan a schimbat obiectivul la Rapid

Adus cu surle și trâmbițe la Rapid, Olimpiu Moruțan nu a rupt gura târgului, iar după jocul din Bănie, desfășurat într-o , a mărturisit că este extrem de dezamăgit de evoluțiile pe care le-a avut după transferul în Giulești.

”Cu siguranță nu sunt la capacitatea mea maximă, și eu îmi doream mai mult, dar din dorința prea mare am reușit să fac numai lucruri mărunte. Îmi doresc mai mult. Chiar și eu sunt supărat pe mine pentru că nu sunt într-o formă foarte bună. Dar muncesc și, cu siguranță, voi fi mai bine.

A fost perioada aceea cu accidentarea, în vară nu am făcut pregătirea cu echipa, dar nu asta e scuza. (n.r. – de cupele europene) Normal, acum două săptămâni ne băteam la titlu, acum obiectivul în momentul de față este să ne calificăm în cupele europene. Normal că ar fi un eșec dacă nu am prinde Europa”, a afirmat Moruțan.