Reproșul lui Darius Olaru pentru Mirel Rădoi după FCSB – Petrolul 3-1: „Mi-aș fi dorit să vină să ne spună”

După scurtul mandat la FCSB al lui Mirel Rădoi, Darius Olaru are un singur reproș pentru fostul său antrenor. Ce a transmis căpitanul roș-albaștrilor după meciul cu Petrolul
Bogdan Ciutacu, Ciprian Păvăleanu
25.04.2026 | 09:30
Darius Olaru a avut un singur lucru să-i reproșeze lui Mirel Rădoi, după plecarea de la FCSB. Foto: Colaj FANATIK
FCSB – Petrolul a fost primul meci al roș-albaștrilor de la plecarea lui Mirel Rădoi la Gaziantep, iar fotbaliștii recunosc că au fost dezamăgiți și au rămas cu un gust amar după decizia luată de fostul lor antrenor. El și-a luat adio de la foștii săi elevi printr-un mesaj pe WhatsApp, însă Darius Olaru și-ar fi dorit ca el să vină în persoană pentru a face acest anunț.

Darius Olaru regretă plecarea lui Mirel Rădoi. Care este singurul său reproș

FCSB s-a impus fără probleme la primul meci fără Mirel Rădoi pe bancă, însă jucătorii regretă că el a decis să plece în Turcia, într-un campionat mai puternic. Fostul antrenor al roș-albaștrilor nu a mai așteptat până la finalul sezonului și a acceptat oferta lui Gaziantep, locul 12 din Superliga Turciei.

Darius Olaru s-a simțit foarte bine sub comanda lui Mirel Rădoi, însă nu îi contestă decizia. Totuși, căpitanului lui FCSB îi pare foarte rău că nu a ales să-și ia rămas-bun în persoană, ci printr-un mesaj pe WhatsApp: „A fost un meci pe care am știut să-l gestionăm bine. Am reușit să facem tot ce am pregătit în ultimele două săptămâni la antrenamente. Ne bucurăm că ne-a ieșit totul și cred că am meritat victoria. Au fost zile destul de grele pentru noi. Ne doream să continuăm cu Mirel Rădoi, însă viața merge mai departe. Avem un obiectiv pentru care luptăm și acela este barajul.

Cumva, mi-aș fi dorit să vină la noi la bază, să vorbească cu noi. Cu toții ne-am fi dorit asta. Am crescut cu el și este un antrenor foarte bun, cu antrenamente foarte plăcute. Ne-a anunțat printr-un mesaj. Despărțirile astea sunt mai grele, când echipa merge foarte bine. Cred că a fost un șoc la echipă. Pentru o perioadă scurtă de timp am simțit cu toții că este o normalitate. Vom vedea în continuare ce va fi”, a declarat Darius Olaru, conform Prima Sport.

Ce spune Ilie Bolojan despre cele trei condiții puse de AUR pentru a...
Digi24.ro
Ce spune Ilie Bolojan despre cele trei condiții puse de AUR pentru a începe negocierile

Florin Tănase a dezvăluit că jucătorii nu au apucat să-l convingă să rămână la FCSB

Plecarea lui Mirel Rădoi la Gaziantep s-a întâmplat foarte rapid, la doar o săptămână după ce conducerea a aflat despre oferta sa din Turcia. Tocmai din această cauză, jucătorii nici nu s-au gândit că acest lucru se poate întâmpla, iar Florin Tănase a dezvăluit că nici măcar nu au apucat să încerce să-l convingă să rămână la echipă până la finalul sezonului, pentru a califica echipa în Conference League:

Interzis! Alimentul banal consumat de aproape toată lumea de care Cristiano Ronaldo nu...
Digisport.ro
Interzis! Alimentul banal consumat de aproape toată lumea de care Cristiano Ronaldo nu se atinge: ”E împotriva naturii”

„Sunt fericit că am marcat și am dus echipa în avantaj. Eram obligați să continuăm cu victorii. Victoriile îți aduc încrederea. (n.r. – Ați încercat să-l convingeți pe Mirel Rădoi să rămână?) Nu am apucat. Ne pare rău, dar dacă aceasta a fost decizia dânsului trebuie să o respectăm. Mi-ar plăcea să mai lucrez cu el pe viitor.

Pare că suntem pregătiți de baraj, dar acum sper să avem această formă bună și la meciul de baraj. Va fi dificil, vor fi meciuri complicate. Ne gândim la primul meci, am face o greșeală să ne gândim la echipa de play-off. Este clar că suntem dezamăgiți că nu ne-am calificat în play-off. Dacă eram acolo, era altceva”, a spus Florin Tănase după FCSB – Petrolul.

Revista Fanatik 775! Povestea nefardată a lui Lorenzo Biliboc, „umbra” lui Hagi la...
Fanatik
Revista Fanatik 775! Povestea nefardată a lui Lorenzo Biliboc, „umbra” lui Hagi la Istanbul sau puterea banilor în SuperLiga
Mihai Popescu nu s-a lăsat afectat de plecarea lui Mirel Rădoi: „S-a văzut...
Fanatik
Mihai Popescu nu s-a lăsat afectat de plecarea lui Mirel Rădoi: „S-a văzut în seara asta dacă ne-a fost greu sau nu”. Gigi Becali i-a dat o veste uriașă după FCSB – Petrolul 3-1
El este omul pe care Gică Hagi l-a nășit imediat după Mondialul din...
Fanatik
El este omul pe care Gică Hagi l-a nășit imediat după Mondialul din 94. A ajuns printre cei mai bogați din România, e plin de bani și pământuri și deține cea mai iubită echipă
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
A fost antrenat de Lucescu și recunoaște că l-a trădat pe fostul selecționer:...
iamsport.ro
A fost antrenat de Lucescu și recunoaște că l-a trădat pe fostul selecționer: 'M-a ajutat, dar eu am făcut o greșeală!'
