Reproșuri pentru Gică Hagi din Italia: „Drăgușin mai bine rămânea la Florența decât să rămână pe bancă! Asta nu îl ajută”

ADVERTISEMENT

Fotbalul la nivel de cluburi a luat o pauză în această perioadă datorită jocurilor dedicate echipelor naționale. Un fost fundaș din Serie A și-ar fi dorit ca Radu Drăgușin să nu onoreze convocarea la prima reprezentativă a României de această dată. Ce a spus despre jucătorul român.

Reacție sinceră din Italia despre convocarea lui Radu Drăgușin la echipa națională

Radu Drăgușin este om de bază la echipa națională. El , pierdută de tricolori cu 2-4 în urmă cu câteva zile. Cesare Natali, fostul fundaș central din Serie A care a jucat inclusiv la Fiorentina, a vorbit despre situația echipei din Florența și mai ales despre Drăgușin. Acesat consideră că jucătorul român ar fi trebuit să rămână la formația sa de această dată, unde să se pregătească mai bine alături de alți colegi care nu au fost convocați la naționalele lor, decât să nu prindă lotul la echipa națională.

ADVERTISEMENT

„Pauzele pentru echipele naționale lasă inevitabil câteva sechele, iar aceasta, în special, se dovedește a fi cu adevărat prelungită. Va necesita un efort considerabil din partea jucătorilor convocați, indiferent de rotația pe care antrenorii vor decide să o aplice. Dragusin a fost achiziționat pentru a face diferența; înainte de a se transfera în Anglia, a avut prestații de cel mai înalt nivel.

Vine după un an dificil din punct de vedere fizic, iar acest început de sezon la Florența nu a fost ușor pentru el. Este evident că faptul de a răspunde la convocarea echipei naționale, pentru a rămâne apoi pe banca de rezerve, nu îl ajută. În acest moment, ar fi fost mai bine să continue antrenamentele la Florența, urmând exemplul unor jucători precum Malen și Doku”, a spus Cesare Natali, citat de

ADVERTISEMENT

Ce salariu are Radu Drăgușin la Fiorentina. Românul, direct în top

Radu Drăgușin, printre cei mai bine plătiți jucători de la Fiorentina, club unde a fost împrumutat în această vară de Tottenham. Românul se află în Top 3 la echipa din Serie A. Conform , Drăgușin ocupă în acest moment locul 2 la Fiorentina din perspectiva salariului anual net, cu .

ADVERTISEMENT

Internaționalul român este surclasat la acest capitol doar de portarul spaniol David De Gea, cel mai important nume din lotul formației de pe „Artemio Franchi” în prezent, cu 3 milioane de euro net pe an. Locul 3 este ocupat de Beto, 3,7 milioane € brut (2 milioane € net) până în 2030, locul 4 îi aparține lui Joao Mario, cu 3,7 milioane € brut (2 milioane € net) până în 2027, iar TOP 5 este închis de către Nicolo Fagioli, care are 3,33 milioane € brut (1,8 milioane € net) până în 2028.

ADVERTISEMENT