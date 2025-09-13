Reproșurile lui Elias Charalambous înainte de Csikszereda – FCSB: „Am simțit că e prea mult și am spus-o!”

, partidă intens analizată pe fondul deciziilor de arbitraj. Elias Charalambous, a lansat un nou mesaj la adresa arbitrilor din campionat.

Elias Charalambous nu s-a ferit de cuvinte. Ce a spus despre arbitrajul din SuperLiga înainte de Csikszereda – FCSB

CFR Cluj – FCSB 2-2, derby-ul din etapa a 8-a, a conținut mai multe faze în care ambele echipe au reclamat faptul că au fost private de lovituri de la 11 metri. Bucureștenilor le-au fost refuzate chiar două astfel de oportunități.

Elias Charalambous nu a trecut încă peste deciziile de arbitraj de la meciul din Gruia. Antrenorul cipriot a transmis că își dorește mai multă atenție din partea arbitrilor, mai ales în contextul în care tehnologia VAR îi ajută să judece mult mai clar fazele.

„Să fie mai concentrați la meciuri!”

„Am spus de fiecare dată ce simt și că îi susțin pe arbitri pentru că și ei sunt oameni și pot să greșească, face parte din joc. Cred că greșelile sunt umane, și ei sunt oameni și fac erori.

La meciul cu CFR Cluj am simțit că e prea mult și am spus-o, dar în general trebuie să-i ajutăm, pentru că sunt ca noi, fac greșeli uneori. Ei trebuie doar să fie mai concentrați la meciuri, mai ales că acum cu VAR lucrurile sunt mai ușoare”, a spus Elias Charalambous, la conferința de presă de dinaintea partidei cu Csikszereda.

Jucătorii pe care FCSB nu poate conta la meciul cu Csikszereda

Duelul, care se va disputa la Miercurea Ciuc, dintre Csikszereda și FCSB nu vine cu vești bune pentru Charalambous. Cipriotul a transmis numele fotbaliștilor care vor absenta în partida contra ciucanilor.

„Din păcate, s-a accidentat Adi Șut, el nu va putea juca, de asemenea Radunovic este și el indisponibil. După cum știți, Mihai Popescu este suspendat”, a mai spus Elias Charalambous la conferința de presă.